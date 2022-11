Se défiler

L’habitude de ce stratagème ne le rend pas moins petit : dans un communiqué diffusé à 17 h 25 vendredi dernier, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonçait l’autorisation du mégaprojet de plateforme de transbordement de conteneurs de Ray-Mont Logistiques, qui s’installera aux abords d’un quartier résidentiel, sur la rue Notre-Dame Est, dans l’est de Montréal.

On comprend que le ministère n’ait pas voulu claironner la nouvelle, car dire que ce projet manque d’acceptabilité sociale relève de l’euphémisme. Il semble en fait y avoir un consensus pour dire qu’installer une immense plateforme de transbordement de conteneurs aux abords d’un quartier résidentiel, dans un secteur qui manque d’espaces verts et souffre déjà de l’activité industrielle, est une mauvaise idée.

On le sait, ce projet est vigoureusement contesté depuis ses débuts. Les citoyens, les députés fédéraux et provinciaux de l’est de la ville, la mairie d’arrondissement s’y opposent, redoutant les répercussions néfastes du projet sur la collectivité. Ray-Mont a également été à couteaux tirés avec la Ville de Montréal — qui aurait préféré explorer d’autres avenues pour l’aménagement de ce site — allant jusqu’à lui réclamer 373 millions de dollars en dommages et intérêts pour les retards dans l’obtention des permis.

L’arrogance de Ray-Mont Logistiques n’est pas non plus passée inaperçue. Depuis son acquisition, en 2016, de l’ancien terrain de la Canadian Steel Foundries, il y a eu le bras de fer judiciaire avec la Ville, puis l’asphaltage de l’immense terrain avant même l’obtention des autorisations nécessaires pour aller de l’avant avec le projet, et bien sûr, cette insistance à se décharger de toute responsabilité à l’égard du voisinage qu’on s’apprête à perturber.

En 2021, lors d’une rencontre virtuelle avec des citoyens, le président de Ray-Mont Logistiques, Charles Raymond, avait tenu ces propos extraordinaires, résumant parfaitement l’asymétrie de pouvoir qui existe entre les intérêts des entreprises et les institutions démocratiques : « Les gens me disaient que le bruit va être l’enfer. Je le sais, mais la réglementation actuelle me permet de le faire. Tu ne peux pas me blâmer d’avoir acheté un terrain qui fait ce que je veux que ça fasse. » Tout est là. La propriété est souveraine, et au diable le reste. Changez les règles ou arrêtez de vous comporter en mauvais perdants.

Du côté du ministère, on marche sur des oeufs depuis le début. On connaît les allégeances du gouvernement : surtout, on ne froisse pas l’industrie. Or, lorsqu’il s’agit d’un projet aussi largement contesté, pour des raisons tant sociales qu’environnementales et sanitaires, il faut au moins essayer de ménager la chèvre et le chou.

C’est ainsi qu’en avril dernier, on annonçait que Ray-Mont n’aurait pas à se soumettre à une évaluation environnementale, mais simplement à fournir des données sur les nuisances sonores imputables au projet. Puis, vendredi, on apprenait que l’entreprise pourrait aller de l’avant en limitant le nombre de conteneurs qui transiteront quotidiennement et seront entreposés sur le site, et en restreignant la durée des activités sur le site à douze heures par jour (entre 7 h et 19 h).

On a coupé la poire en deux, mais le fruit est gâté quand même, et les inquiétudes demeurent. Surtout, l’attitude évasive du ministère face aux préoccupations très légitimes maintes fois exprimées tout au long de cette saga en dit long sur l’engagement de Québec dans les questions de justice environnementale.

Le projet de Ray-Mont se situe en bordure ouest du secteur Assomption Sud–Longue-Pointe, qui a récemment reçu le surnom de « poumon noir de Montréal », vu son exposition disproportionnée à diverses formes de pollution. Plus tôt cet automne, un groupe de médecins, de spécialistes de la santé publique et d’environnementalistes demandait d’ailleurs formellement à la Direction régionale de santé publique de Montréal qu’elle se penche sur l’impact du développement industriel sur la santé et la qualité de vie des citoyens.

Les enjeux sont nombreux : pollution de l’air, îlot de chaleur, bruit, rareté du couvert végétal et accès difficile à la nature. Selon un outil créé par Radio-Canada pour mesurer les îlots de chaleur et le couvert végétal dans la métropole, on voit que l’on trouve dans Assomption Sud–Longue-Pointe 96 % plus d’îlots de chaleur que dans le reste de la ville. Le secteur est également moins végétalisé que 87 % de l’île. Sans surprise, le revenu médian est lui aussi plus bas que dans 69 % de la métropole.

Ce n’est pas un hasard si l’on a toujours traité et si l’on traite encore l’est de la ville comme la porte arrière de Montréal — comme une voie d’accès qui mérite peu de soins, où la circulation des marchandises a priorité sur la qualité de vie des citoyens. C’est la mesure de l’importance que l’on accorde à certaines collectivités par rapport à d’autres.

Par chance, le secteur est habité par des citoyens d’un engagement et d’une vigilance exceptionnels, qui défendent les espaces verts et s’opposent sans relâche aux projets polluants. On y bénéficie aussi d’un appui ferme de la part des élus locaux. Québec aurait donc tous les leviers nécessaires pour envoyer un signal fort à l’industrie, et pour s’engager dans la création d’un avenir durable pour l’est de la métropole. Or, on finit par croire que le gouvernement se défile de manière intentionnelle.