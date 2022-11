À la rescousse de l’été des Indiens

C’est la faute des chutes du Niagara. La géologie ayant posé ce gigantesque obstacle sur leur route, René-Robert Cavelier de La Salle et ses hommes durent rebrousser chemin. Ils pensaient canoter vers la Chine, ses soies et ses épices, mais revinrent bredouilles sur les terres de leur Seigneurie de Côte Saint-Sulpice. Par dérision, les habitants les surnommaient « les Chinois » et leurs terres, « Lachine ».

Il serait aisé de trouver un activiste sino-canadien pour se plaindre de cette utilisation sarcastique du nom de son pays d’origine. Pour dénoncer non seulement cette appropriation de l’empire du Milieu par des colons français, mais aussi le manque de respect flagrant envers une nation qui n’y est pour rien.

Il faudrait lui répondre que l’on comprend parfaitement son point de vue, qu’on respecte sa sensibilité, mais que le nom de la ville de Lachine fait partie de notre héritage historique sur plusieurs plans : la volonté de découverte qui habitait nos ancêtres, d’abord ; leur légendaire sens de l’humour, ensuite. Devoir expliquer l’anecdote à chaque génération de Montréalais témoigne de la présence du passé dans notre tissu urbain. Changer le nom de Lachine — ou d’ailleurs du pâté chinois — , ce serait enlever de la saveur à l’héritage qu’on se transmet.

C’est évidemment pire pour les Indiens. Le mot incarne la méprise de Christophe Colomb, de Cartier, de Champlain et des autres, croyant découvrir sur nos côtes le pays des maharadjas. Il est parfaitement opportun qu’après que nous eûmes gauchement tenté de concilier l’erreur avec la géographie, en les rebaptisant Amérindiens, les premiers habitants aient revendiqué une identité intrinsèque en préférant Premières Nations ou Autochtones. Cela commande le respect.

Mais la rémanence de la méprise dans le vocabulaire, comme dans « blé d’Inde » et « été des Indiens », appartient à notre culture davantage qu’à la leur, puisqu’elle découle de l’incapacité de nos navigateurs à savoir où ils étaient.

Chaque automne qui passe voit s’effacer un peu plus la belle expression, dans nos gazettes et sur nos ondes, au profit de l’insipide « redoux ». Il n’existe pourtant aucune organisation autochtone qui ait réclamé cet effacement. Il s’agit d’une pure autocensure préventive que rien ne justifie. Quand bien même on nous le demandait, je plaiderais pour son maintien. L’expression renvoie à une ère où nos ancêtres étaient très attentifs à la connaissance qu’avaient les Autochtones du lieu, de la faune et de la flore, du cycle des saisons. Nous étions, sur cette terre nouvelle pour nous, ancienne pour eux, leurs élèves. Qu’à chaque automne et pour l’éternité, quand nos enfants nous demandent la signification de l’expression, on leur dise ça, est un témoignage renouvelé d’estime et d’humilité. Et puis, essayez d’imaginer Joe Dassin chanter ceci : « On ira où tu voudras, quand tu voudras / Et l’on s’aimera encore, lorsque l’amour sera mort / Toute la vie sera pareille à ce matin / Aux couleurs du redoux. »

Voyez, la cause est entendue !

J’en profite pour m’attrister du changement de nom de l’équipe de foot de McGill. Ils s’appelaient Redmen, parce que le fondateur de l’institution, James McGill, était écossais et avait les cheveux roux. Mais l’usage a trouvé symboliquement beaucoup plus fort d’associer le nom aux Autochtones. L’équipe voulait s’inspirer des redoutables guerriers que furent les Premières Nations, notamment les Iroquois. Leur courage, leur intelligence tactique (ils ont inventé la guérilla), leur esprit de corps : voilà ce que le terme « Redmen » signifiait.

En 2017, un de nos meilleurs cinéastes, François Girard, en a fait l’apothéose de son film historique sur Montréal, Hochelaga, terre des âmes. Dans la scène finale, la totalité de la diversité montréalaise est représentée dans l’équipe des Redmen — et dans les gradins — , incarnant l’hommage rendu par tous les habitants du lieu à l’héritage autochtone. L’année suivante, la vague woke allait rendre caducs le nom, l’hommage et le film en rebaptisant l’équipe Redbirds. Combien de batailles ils ont gagnées, les oiseaux rouges, dites-moi ?

La commission de toponymie a décidé, en 2015, de gommer du territoire les 11 endroits où le mot en n était utilisé, parfois pour marquer la présence des premiers Noirs établis chez nous ou pour rappeler des événements les impliquant. On attend toujours par quoi ces noms seront remplacés, mais il serait tragique que, par excès de zèle, on efface du territoire des témoignages de leur existence. Il est évidemment convenu de ne plus utiliser ce terme pour désigner nos concitoyens noirs. Mais leur trace dans l’histoire appartient à un autre registre, sauf si l’utilisation du terme était volontairement dégradante.

Je conclurai en parlant du « p’tit juif » que j’étais aux yeux de mon père. Il m’affublait de ce surnom chaque fois qu’il s’avisait que je venais de faire quelque chose d’intelligent, d’étonnant, d’astucieux. Je n’avais, dans le Thetford Mines des années 1960, qu’un seul autre repère au sujet des Juifs. Les Romains avaient crucifié Jésus en plantant sur sa croix l’inscription « I.N.R.I. », « Jésus le Nazaréen roi des Juifs ». (Malgré une éducation catholique, je n’avais jamais entendu dire que les Juifs étaient coupables de l’exécution de Jésus.) Donc, mon calcul était simple. Jésus était Juif, et si on était intelligent, on l’était aussi. Lorsque, adolescent, je fus confronté à une remarque antisémite, je me suis dit : penser du mal des Juifs, ils sont malades ?

Mon argument est le suivant. L’excès de rectitude politique, le nettoyage ethnique qu’on impose à notre langue et à nos lieux n’arrachent-ils pas de notre jardin mémoriel non seulement les mauvaises herbes, mais aussi les fleurs de notre passé commun ?

