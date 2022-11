Cette autre inflation

Le retard pris dans la transition énergétique se veut annonciateur de distorsions dans le marché appelées à s’amplifier et d’événements météorologiques extrêmes allant en s’intensifiant. Une des grandes conséquences économiques de cette action chétive porte le nom de greenflation.

Cette « inflation verte » vient d’un déséquilibre sous forme d’une offre inférieure à la demande engendré par le réchauffement climatique. La hausse de prix générée gagnera en ampleur et en durée plus la transition énergétique cumulera les retards.

L’économiste Marc-Antoine Dumont, du Mouvement Desjardins, en a fait un « Point de vue économique » publié en juin. Il aborde, d’entrée de jeu, une première cause directe de greenflation : les événements météorologiques extrêmes venant détruire ou sérieusement endommager des lieux et des capacités de production. Le nombre de ces épisodes de destruction de l’offre a bondi au fil des ans, et leur fréquence n’est pas appelée à ralentir. « Le nombre de catastrophes naturelles répertoriées dans les 50 dernières années a triplé », souligne-t-il.

Le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes a également déjà évoqué une « spirale d’autodestruction ». Dans son rapport, il retient que ces catastrophes découlant du changement climatique induit par l’homme — et d’une sous-estimation des risques, qui conduit à une action inadéquate — se multiplient à vitesse grand V. Si entre 350 et 500 catastrophes de moyenne et grande ampleur ont eu lieu chaque année au cours des deux dernières décennies, ce nombre devrait s’élever à 560 par an — soit 1,5 par jour — d’ici 2030, est-il projeté. Des catastrophes dont l’ampleur et l’intensité sont en augmentation. Les conséquences économiques, humaines et écologiques sont colossales, ne serait-ce que sur les matières premières, telles que la baisse des rendements de certaines cultures agricoles comme le maïs, le riz et le blé. « Ainsi, les coûts associés à combattre cette cause de la greenflation augmentent davantage que la transition énergétique tarde à s’effectuer », ajoute Marc-Antoine Dumont.

À cette cause directe s’ajoute l’effet de la transition énergétique sur la demande en métaux stratégiques et autres intrants composant une offre qui est encore limitée. Dans son scénario d’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, l’Agence internationale de l’énergie estime que l’investissement doit quadrupler d’ici 2030. Une telle croissance pourrait avoir des effets inflationnistes sur les intrants nécessaires au virage vert, retient l’économiste. « Les chiffres montrent un décalage imminent entre des ambitions climatiques mondiales accrues et la disponibilité de minerais critiques indispensables pour concrétiser ces ambitions », a déjà fait savoir le directeur général de l’Agence, Fatih Birol. « Concentration géographique, [temps] pour mettre en oeuvre de nouvelles productions minières, qualité déclinante des ressources dans certaines régions, impacts environnementaux et sociaux [des mines]… » s’ajoutent aux nombreux défis en matière d’approvisionnement.

En aval, le déploiement massif de véhicules électriques et d’énergies renouvelables demande une capacité de production industrielle et des technologies qui ne sont pas encore optimisées. Les coûts de production demeurent donc élevés.

Tarification et réglementation

S’ajoutent à la greenflation l’intervention gouvernementale sous forme de tarification carbone et le resserrement de la réglementation environnementale. Dans le premier cas, ils sont nombreux parmi les analystes à soutenir que l’atteinte des cibles d’émissions ne peut se faire sans une augmentation de la tarification. Une intervention différée nécessiterait une transition plus brusque et aurait des impacts macroéconomiques plus forts. Elle entraînerait notamment une augmentation plus abrupte du prix théorique du carbone pour l’obtention du même effet sur les changements climatiques.

Dans le second, « le favoritisme pour l’investissement durable et le changement de certaines politiques publiques, comme le resserrement de la réglementation environnementale, pourraient restreindre l’offre », écrit Marc-Antoine Dumont. À titre d’illustration, il reprend une projection pétrolière du Fonds monétaire international, pour qui employer uniquement des mesures restrictives sur l’offre amènerait une croissance d’environ 170 % des prix du brut entre 2022 et 2030.

Enfin, on ne peut présumer qu’une demande pour les biens et services dits verts s’accompagne d’une réduction proportionnelle de celle pour les produits polluants. À titre d’exemple, la Régie de l’énergie du Canada calcule qu’une meilleure conscience des consommateurs quant à leur empreinte carbone ainsi que des mesures gouvernementales comme la taxe carbone feront décroître la demande intérieure finale de pétrole de 10 % entre 2019 et 2030. Ce qui ne devrait pas empêcher l’industrie canadienne des sables bitumineux d’afficher une production de plus de 3,5 millions de barils par jour au tournant de 2030, prévoit IHS Markit, soit 500 000 barils par jour ou 17 % de plus que présentement, essentiellement dans un élan de comblement du vide d’alimentation engendré par les sanctions contre la Russie.

À l’échelle du globe, les besoins mondiaux en pétrole augmenteront de 14 % dans l’intervalle, selon la U.S. Energy Information Administration. « On se retrouve alors dans une situation où la demande demeure soutenue pour les biens et les services polluants ainsi que propres », écrit l’économiste de Desjardins.