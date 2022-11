Ce qui nous vide

Le repense à cette femme qui, séance après séance, répétait inlassablement : « Chaque jour, je me lève avec l’impression d’avoir un éléphant mort sur le dos. » L’image faisait son effet, me laissant ressentir avec elle ce qu’il en était de la lourdeur du vivre. Me vient aussi en souvenir l’image, offerte par ce jeune homme que j’accompagnais, d’un ballon de baudruche semi-gonflé au matin, puis qui, d’heure en heure, perdait de son air par des dizaines de micro-incisions qu’il n’arrivait ni à bien identifier ni à calfeutrer. J’ai moi-même une tonne d’images pour tenter de la désigner, issues de ma longue expérience à la côtoyer, à la laisser empeser mes jours avant que je ne me rende à elle : ma fatigue.

Les images, surtout celles que nous réussissons à jeter sur des fragments de notre douleur, nous donnent toujours accès à un monde autrement plus dense que celui que notre époque moderne s’entête à désigner au moyen de cette « novlangue médico-économique » selon l’expression du psychanalyste et philosophe Roland Gori. Épisode dépressif majeur, trouble d’adaptation, non-fonctionnalité, arrêt de travail et autres appellations génériques deviennent, lorsqu’on les écoute vraiment, vallées, creux de vagues ou déserts, corridors sombres et autres recroquevillements de l’âme.

Alors, parfois, lorsqu’on tolère le bruit blanc, les « pages de vide », comme le disait Marie Cardinal, au détour du sombre, surgit une teinte de couleur, celle d’une parole intime à naître, que nous aurons à accompagner comme une sage-femme le ferait : avec patience et confiance.

Novembre semble se prendre pour mai, avec ses 21 degrés sur Montréal en plein samedi, nous rappelant du même coup la concrétude d’une fin des mondes à l’horizon. N’empêche, l’heure recule et, iné­luctablement, nous filons vers la noirceur, la froidure et le dépouillement des arbres qui, parfois, font écho à nos propres chambres froides et autres craquelures internes. Si, comme le disait l’essayiste et éditeur Mathieu Bélisle lors de son passage à Sherbrooke, il serait intéressant que nous cessions, Québécois, d’avoir « l’hiver dépressif », il n’en demeure pas moins que les boîtes vocales des psys débordent de novembre à février, et ce, depuis bien avant la pénurie actuelle.

C’est d’ailleurs le 10 de ce même mois que sera lancé dans le monde le très à propos À boutte. Une exploration de nos fatigues ordinaires de l’essayiste et enseignante en philosophie du cégep de Sherbrooke, Véronique Grenier. Avec une intelligence et un souffle qu’on reconnaît autant à l’autrice qu’à la collection « Documents » de la maison Atelier 10, elle y traite de nos épuisements contemporains.

Le lire m’a donné envie de vous convier non seulement à en faire tout autant, mais aussi, évidemment, à m’écrire ce qu’il en est de vos fatigues à vous. Sont-elles, comme le nommerait Véronique, de celles qui vous habitent depuis l’enfance, « forgeant [en vous] des chemins vous laissant l’impression que ce sont elles qui, désormais, coulent dans [vos] veines bien plus que le sang » ?

Ou alors, arriveriez-vous à les classer, comme l’ouvrage ose le faire, avec un regard empreint de bienveillance, sans jamais basculer dans la complaisance ? Il y aurait ainsi des fatigues diverses : celle du quotidien, de l’information, de la parentalité, de la lutte ou, encore la plus dure à dire, peut-être, celle d’être soi.

« Pas besoin, ici, de me rappeler “que ma grand-mère se levait à 4 h du matin pour faire le pain et qu’elle lavait le linge des 12 enfants à la main pendant que mon grand-père allait bûcher le bois pour garder le feu ardent dans le poêle”. Les comparaisons historiques sont souvent hasardeuses à moins qu’on puisse vraiment les établir avec justesse et montrer la pertinence des équivalences, ce qui n’est pas donné à tous. Chaque époque rencontre ses difficultés et ses défis. Et la nôtre est bel et bien fatiguée. »

« Oui, Véronique », que j’ai enfin au bout du fil après, ironie du sort, que nous nous sommes heurtées l’une et l’autre aux remparts de nos agendas surbookés, « tu as osé, en 82 pages, jeter sur nos épuisements une amplitude à la fois conceptuelle et empathique rare. On dépose le livre un peu moins fatigués, du coup, comme si le fait d’avoir été compris, aussi, dégageait un peu d’énergie vitale en nous ».

« C’est ce que je souhaitais », dit celle qui, dès le début de l’ouvrage, annonce qu’elle laissera en suspens la question qui l’intéresse le plus : « Mais qu’est-ce qu’on fait de nos épuisements ? Par quelle fenêtre peut-on les crisser ? »

Avec ces formules délicieuses qui n’appartiennent qu’à elle, elle nous amène à jeter un à la fois puissant et doux faisceau lumineux sur nos désirs plus ou moins assumés de « glisser sur l’existence des autres » (scroller) pendant des heures, de nous jeter dans le tourbillon de l’agir pour ne pas habiter ni l’absence ni le vide, ou encore celui de passer d’une concentration « verticale » à une concentration de plus en plus horizontale.

« Je voulais essayer de tourner autour de nos fatigues en les légitimant, en les articulant aussi avec des concepts nous permettant d’avoir un peu de poigne sur ce qui nous habite tout en nous échappant. »

Et si nous poursuivions sur sa lancée ?

Appel aux récits Cette semaine, pour ouvrir novembre, dites-moi vos fatigues. nplaat@ledevoir.com