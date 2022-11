Le Canada, paradis des frais cachés

Le gouvernement Trudeau le dit et le répète à chaque occasion qu’on lui donne : il fait tout son possible pour améliorer la concurrence dans le marché canadien des télécommunications, plus spécifiquement dans Internet et le sans-fil. Mais soit il n’est pas très assidu, soit ses directives sont étonnamment faciles à déjouer.

Le CRTC a demandé en 2017 aux fournisseurs de services sans fil qu’ils cessent d’imposer à leurs clients des frais pouvant atteindre 50 dollars pour « déverrouiller » leur téléphone, advenant le cas où ces mêmes clients désireraient passer chez un concurrent. Cinq ans plus tard, ces frais n’ont pas disparu. Ils ont seulement changé de nom.

Ces jours-ci, les appareils sans fil vendus au Canada sont tous déverrouillés. On peut donc acheter un téléphone, une montre connectée, une tablette ou même un ordinateur personnel doté d’une connexion cellulaire et l’activer sur le réseau de son choix. Les géants des télécommunications ont évidemment fait ce virage numérique qui fait qu’il est possible de procéder à cette activation sans parler à un agent, en passant par le guichet en ligne qu’ils proposent tous, soit sur leur site Web, soit par l’entremise d’une application mobile.

Selon la nature de l’appareil, le fournisseur facturera automatiquement des frais qui varient de 10 $ à 50 $. Ces frais n’ont pas le même nom partout. Frais de gestion du compte d’un côté, frais d’activation d’un nouvel appareil de l’autre, l’important est de distinguer ces frais de ceux qui étaient facturés il y a cinq ans lorsqu’un client menaçait de changer de fournisseur.

Le hic, c’est que ces frais sont superflus. En aucun cas, il n’existe de coût associé à l’ajout d’un appareil sur le compte d’un client qui n’est pas déjà absorbé par la facturation d’un forfait mensuel subséquent. Comme les frais excédentaires et les frais d’itinérance, il s’agit de frais démesurés par rapport à ce qu’obtient le client en contrepartie.

Un client qui transférerait plus d’une ligne d’un fournisseur à un autre verrait sa facture gonflée d’un coût d’activation pour chacun des appareils qu’il transfère. Un couple ou une famille qui aurait deux ou trois numéros à activer devrait absorber 150 $, voire 200 $ pour changer de fournisseur.

Dans le secteur automobile, les frais d’ouverture ou de gestion du dossier du client sont carrément illégaux. Pourrait-on faire de même dans les télécoms ?

Plus de concurrence ?

Interrogé à propos de ces frais de gestion de dossier, un agent du service à la clientèle d’un des trois grands fournisseurs nationaux a expliqué que ces frais avaient tout simplement remplacé les frais de déverrouillage.

Ces frais de déverrouillage, on s’en souvient, ont été abolis par Ottawa qui les qualifiait d’outil pour empêcher la libre circulation des consommateurs d’un fournisseur à l’autre. Autrement dit, il s’agissait d’une mesure visant à limiter la concurrence dans le marché.

Il était à l’époque impossible d’utiliser un téléphone acheté auprès d’un fournisseur sur le réseau d’un concurrent sans le faire déverrouiller. On peut aujourd’hui passer d’un réseau à l’autre à sa guise, mais il faut quand même débourser 50 $ dollars pour le faire. La seule chose qui a changé, c’est qui facture ce montant. Avant, c’était l’ancien fournisseur. Maintenant, c’est celui qui accueille le client.

Interrogé à ce sujet, le CRTC dit avoir fait son travail et ne compte pas remettre en question l’existence de ces autres frais. « Le Code sur les services sans fil a été créé par le Conseil pour aider les Canadiens à comprendre leur contrat de services sans fil, à éviter les factures surprises et à changer de fournisseur de services. Les fournisseurs ont la responsabilité d’établir leurs propres tarifs de détail pour les services sans fil, sans intervention du CRTC. »

Un internaute, combien ça vaut ?

L’acquisition de Shaw par Rogers est évidemment le gros dossier qui intéresse ces jours-ci le gouvernement fédéral. Mais d’autres acquisitions un peu plus modestes survenues ces derniers mois donnent une idée de ce que les géants de cette industrie sont prêts à payer pour limiter la concurrence dans leur marché.

En publiant ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022, Bell a dévoilé avoir proposé 335 millions de dollars pour acheter le fournisseur Distributel. Au trimestre précédent, Bell a indiqué avoir payé 135 millions de dollars pour le fournisseur Internet Ebox. Il s’agissait alors d’un des plus grands fournisseurs indépendants au Canada. On sait maintenant qu’il comptait environ 70 000 abonnés répartis dans certaines régions du Québec et de l’Ontario. Bell a pour ainsi dire payé l’équivalent de 2000 $ par client d’Ebox pour l’absorber. C’est l’équivalent de près de deux ans de service Internet pour la maison !

Pour verser de telles sommes, les grands fournisseurs doivent trouver des sources de financement conséquentes. Pas surprenant alors que l’on impose toutes sortes de frais aux clients.

À Ottawa, on semble à court de solutions pour ouvrir le marché des services numériques. Il devrait pourtant exister un moyen de mieux encadrer ces frais complètement farfelus. Cela réduirait les sommes disponibles pour avaler la concurrence et cela rendrait plus difficile la concentration de cette industrie. Le consommateur en sortirait gagnant.