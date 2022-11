Le «semi-fascisme»

Selon de nombreux militants du Parti démocrate, les enjeux des élections de mi-mandat de mardi s’avèrent une lutte existentielle : le maintien de la démocratie face à la menace du fascisme. Le président Biden — pas vraiment versé dans l’histoire des années 1930 et la montée au pouvoir d’Adolf Hitler et de Benito Mussolini, ni dans celle de la guerre civile en Espagne — a lui-même sonné l’alarme fin août quand il a affirmé que cette menace idéologique ne venait pas « seulement de Trump », mais de « toute une philosophie sous-jacente — je vais dire quelque chose —, c’est comme un semi-fascisme ».

Et voilà l’avalanche qui se déclenche. Depuis cette déclaration verbalement maladroite, mais tactiquement claire, les sites Internet vomissent des accusations inconditionnelles contre des candidats républicains — auparavant traités de « membres de la droite dure » ou de « chrétiens évangéliques fanatiques » —, soudainement devenus adhérents d’un mouvement politique qui a mis le feu à l’Europe et qui a causé la mort de 50 millions de personnes.

Le 29 septembre, le site Our Revolution, porte-parole quasi officiel du sénateur Bernie Sanders, a claironné que le « fasciste Ron Johnson » est passé en tête de course au Sénat fédéral dans le Wisconsin et que Johnson « était un traître dangereux qui avait ordonné à son personnel d’offrir de faux électeurs au vice-président Pence le 6 janvier 2021 dans le cadre du violent complot de Trump pour renverser la démocratie américaine ». Il fallait battre Johnson afin « d’empêcher une prise de pouvoir fasciste du Sénat ».

Pour ma part, je trouve ces condamnations exagérées, voire relevant de l’ignorance. Comme l’a expliqué Robert Paxton, grand historien du fascisme et de Vichy, Donald Trump, contrairement au Führer et au Duce, prône un libertarisme économique et social qui n’a rien à voir avec le dirigisme et la répression pratiqués par les plus célèbres dictateurs du XXe siècle. Et encore, on ne peut pas nécessairement supposer que Trump soit capable de penser avant d’agir, en contraste avec Hitler, qui planifiait souvent ses actions de façon minutieuse et qui avait l’aptitude d’écrire ce qu’il pensait. Créditer Trump de l’habileté d’organiser à l’avance un putsch semble absurde. Illettré moralement et constitutionnellement, Trump est un ploutocrate détestable, pas un mauvais génie.

Cela dit, la propagande « antifasciste » démocrate risque de passer à côté des authentiques problèmes qui animent une classe ouvrière déjà aliénée par la politique destructrice de libre-échange de Bill Clinton et maintenant consternée par la crise de l’immigration illégale, sujet cher à Trump. Le rejet belliqueux des réfugiés — la haine de l’Autre — exprimé durant le gouvernement Trump est également considéré comme « fasciste » par beaucoup de démocrates ordinaires et une bonne partie de la gauche.

Toutefois, les gouverneurs « fascistes » de la Floride et du Texas, Ron DeSantis et Greg Abbott, sont plus malins que Trump. Ils martèlent, eux aussi, l’afflux énorme de réfugiés économiques et politiques venant de l’Amérique latine. Mais là, ils ont changé la donne en envoyant des milliers de ces sans-papiers dans des avions et des autobus aux locaux huppés de Martha’s Vineyard et des villes de New York, de Chicago et de Washington, D.C., toutes gérées par des élus démocrates. Leur but, bien sûr, est de souligner la prétendue hypocrisie des démocrates — c’est très bien d’attaquer les méchants républicains des États frontières qui repoussent et harcèlent les réfugiés, mais c’est tout autre chose lorsque ces mêmes réfugiés arrivent à Midtown Manhattan, la grande majorité étant pauvres, sans abri et ne parlant pas anglais.

Les démocrates ont raison de dénoncer les tactiques cyniques de DeSantis et d’Abbott, mais ce sont encore les « fascistes » qui possèdent l’avantage politique. Aujourd’hui, dans la ville de New York, il demeure au minimum 55 000 sans-abri, dont plus de 17 000 enfants. Avec l’arrivée depuis avril de plus de 17 000 demandeurs d’asile — transportés du Texas par le gouverneur Abbott —, le maire de New York a déclaré l’état d’urgence et a fait construire d’énormes tentes sur une île de l’East River. Voilà les conséquences, prétendent DeSantis et Abbott, d’une politique « radicale » de « frontières ouvertes ».

En réalité, Biden et Obama ont été aussi durs envers les sans-papiers que le gouvernement Trump, mais leur application de la loi a été moins visible. Toutefois, en faisant de telles comparaisons, on rate largement l’effet et l’image de l’immigration de masse sur l’électorat économiquement précaire ou modeste. Ce que remarque l’ouvrier typique — pas du tout xénophobe ni fasciste —, c’est le phénomène suivant : un surplus de main-d’oeuvre fait baisser les salaires, et l’ajout de beaucoup d’immigrants illégaux fait baisser le taux d’emploi pour les ouvriers légaux. Un concept facile à comprendre si vous lisez la chroniqueuse du Maine Sunday Telegram Victoria Hugo-Vidal, une rareté dans son métier. Pourquoi tant d’immigration illégale ? : « Les grandes entreprises veulent utiliser les ouvriers sans papiers parce que cela coûte moins cher — elles ne sont pas obligées de payer les prélèvements sociaux ni le salaire minimum si c’est payé en liquide au noir — et parce qu’elles veulent pouvoir menacer leurs employés d’expulsion s’ils sortent du rang ou dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. » Ni les démocrates « radicaux », qui font preuve de sentimentalisme au sujet des sans-papiers, ni les républicains « fascistes », qui les caricaturent, n’ont intérêt à les aider. Tant pis pour eux ; tant pis pour les ouvriers américains.

John R. MacArthur est éditeur de Harper’s Magazine. Sa chronique revient au début de chaque mois.