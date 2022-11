«It’s the economy, stupid»

Aux États-Unis, cela fait longtemps que les femmes sont coincées entre la calculatrice et le sarrau, entre le marteau et le spéculum.

Options de contraception limitées, soit faute d’accès à un médecin ou à des assurances, soit par exclusion de la contraception par l’assureur pour des motifs religieux, par exemple. Options de maternité limitées aussi, notamment parce que certains assureurs ne couvrent pas des éléments clés du suivi prénatal, de l’accouchement ou du suivi postnatal… à moins d’une prime mensuelle inaccessible. Et on connaît le coût pharaonique d’un séjour dans un hôpital aux États-Unis. Options de garderie limitées également (d’autant que le congé parental est en pratique inexistant), alors que, selon un rapport de LendingTree, les parents aux États-Unis consacrent en moyenne 29 % de leurs revenus à la garde d’enfants.

Enfin, risques accrus de mourir en couche puisque les Américaines sont, dans l’OCDE, les seules pour lesquelles ce risque est en croissance. Avec en particulier un impact disproportionné — trois fois plus élevé, selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) — pour Afro-Américaines.

Mais ce tableau est désormais plus sombre encore depuis la décision Dobbs de la Cour suprême des États-Unis, qui infirme Roe v. Wade, avec des options limitées pour mettre fin à une grossesse non désirée ou dangereuse. En effet, si une grossesse choisie est devenue un luxe accessible à certaines, y mettre fin est désormais inaccessible. La plus haute cour du pays a ainsi affecté quasi instantanément la vie de 29 % des Américaines en âge de procréer, selon le Guttmacher Institute.

Cette décision vulnérabilise les femmes — et parfois les enfants — bien au-delà de l’enfantement.

De l’Alabama à l’Ohio, plusieurs filles et femmes se sont vu refuser le renouvellement de leur prescription de méthotrexate, indispensable pour traiter des maladies auto-immunes comme une polyarthrite rhumatoïde ou un lupus érythémateux disséminé. La raison est que ce médicament « peut » être utilisé pour interrompre une grossesse — bien que cela soit moins usuel que la combinaison mifépristone-misoprostol. Si elles étaient des hommes, la question ne se poserait pas. Mais puisqu’elles possèdent un utérus, la possibilité que le médicament mette fin à une grossesse suffit à les déposséder du « loisir » de moins souffrir.

Et cela va plus loin encore.

Les histoires de femmes qui menaient des grossesses désirées et qui se sont trouvées en danger de mort faute de pouvoir accéder au soin de santé de base qui s’imposait — l’interruption de la grossesse — se multiplient. En août, au Missouri, c’est une femme enceinte de 17 semaines qui perd ses eaux et qui se voit, en raison de facteurs de risques (létaux), recommander d’avorter en urgence, mais ne peut pas le faire dans son État. En septembre, c’est une femme de Bâton Rouge, en Louisiane, qui, si elle n’avait pas pu faire le déplacement pour l’État de New York, aurait dû porter de 10 semaines de grossesse jusqu’à terme un foetus dépourvu de boîte crânienne dont la médecine savait qu’il mourrait à sa naissance.

En juillet, une enfant victime d’inceste en Ohio a dû changer d’État pour avorter. Elle avait 10 ans. Et elle n’est pas la seule. Au Texas, l’interprétation de la loi bannissant l’avortement (notamment par les services juridiques hospitaliers) crée des incertitudes pour des patientes en oncologie qui peuvent se voir refuser la chimiothérapie nécessaire à leur survie parce qu’elles sont enceintes, ou une nécessaire interruption volontaire de grossesse — vitale dans certains cas, puisque la grossesse peut avoir un impact sur le développement des cellules cancéreuses.

Les obstétriciens voient déjà une catastrophe annoncée, dans un pays où l’âge médian de procréation maternelle est monté à 30 ans en 2019, augmentant d’autant les risques d’anomalies chromosomiques dont la fenêtre de détection se situe au-delà des 15 semaines. On sait également que, historiquement, les mesures restreignant l’accès aux soins de santé reproductive affectent davantage les minorités — et particulièrement les Afro-Américaines —, avec à la clé un choix qui se résume (et pas seulement pour ces dernières) à la paupérisation ou la criminalisation.

Or, selon le Center for American Women and Politics (CAWP), les femmes représentent la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales (elles sont 10 millions de plus), et leur taux de participation (peu importe leur état matrimonial, leur couleur de peau ou leur situation scolaire et financière) est toujours plus élevé que celui des hommes. Il était donc logique que les démocrates, puisqu’ils défendaient le droit des femmes à pouvoir formuler leurs propres choix, puissent espérer tirer profit de la décision de la Cour suprême. Et de fait, dans certains États, le nombre de femmes nouvellement inscrites sur les listes électorales a augmenté de manière fulgurante après le jugement — jusqu’à 16 points au Kansas.

Pourtant, l’effet Dobbs n’a été qu’un électrochoc de courte durée. Notamment parce que les républicains sont parvenus à maintenir le cap sur des thèmes pour lesquels leur crédibilité est traditionnellement mieux assise — l’économie, l’inflation, le prix de l’essence — tout en créant un savant amalgame dépeignant, dans les publicités et les débats électoraux, les démocrates comme des extrémistes de l’avortement.

L’opinion publique n’est toutefois pas dupe. Un sondage AP-NORC du 17 octobre dernier montre bien que les Américains sont conscients de l’enjeu que représente ces élections. Particulièrement pour la question de l’avortement. Mais aussi pour l’avenir du pays.

Mais voilà. L’économie va moins bien. Les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt affectent directement les ménages. Et les femmes. En 1992, James Carville, architecte de la campagne de Bill Clinton face à George H.W. Bush, l’avait compris. « It’s the economy, stupid », était devenu le credo du gouverneur de l’Arkansas, celui-ci parvenant à éroder, alors que la récession frappait le pays, la marge de manoeuvre d’un président très populaire au sortir de la guerre du Golfe en 1991… et à le déloger du Bureau ovale en 1992.

En fin de compte, les élections de mi-mandat de mardi prochain semblent vouloir se résumer à un choix fondamental, où les femmes pourraient jouer un rôle déterminant. Et de fait, selon un sondage CNN du 2 novembre, deux enjeux caracolent au sommet des préoccupations des Américains et sont susceptibles d’orienter leur vote : l’économie (51 %) et l’avortement (15 %). Avantage : républicains.