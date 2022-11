Plaidoyer pour la nuance

En notre ère de polarisation des idées, il y a de quoi soupirer au nom de la nuance mise à mal. En culture aussi. Films et spectacles sont jugés à l’aune des orientations pro-woke ou anti-woke, selon le média qui abrite leurs voix. Les ébranlements du temps poussent chacun à enfourcher des positions tranchées. Le jugement y perd le nord.

Les chevaux s’emballent. Où va le chemin ? Trop d’esprits ne montrent du doigt que les effets pervers du courant adverse sans percevoir les angles morts de leur propre position. Ceux qui dénoncent les débordements de la gauche demeurent trop aveugles à ceux de la droite. Pourtant, le complotisme, les abus de pouvoir…

Ce mot, woke, brandi par ses délateurs en épouvantail à moineaux, ne rend pas justice à son but d’éveil des esprits. Sans ce mouvement de gauche, tant d’injustices contre les femmes et les minorités se perpétueraient dans l’impunité. Le #MoiAussi a enfin libéré la parole des victimes. On lui en sait gré. Mais les dénonciations minute sur les médias sociaux entraînent en contrepoint la chute de personnalités sans preuves ni procès. Et il y a de quoi s’en affoler.

Comprendre ceci n’empêche pas de saisir cela. À l’heure d’inventer des voies nouvelles pour construire des sociétés plus justes et moins sclérosées, doit-on se munir ainsi d’oeillères ? Mieux vaudrait rivaliser de vigilance de tous bords, tous côtés. Des institutions sont à réinventer, des mentalités à changer, mais des mémoires à préserver. Bien du pain sur la planche.

Pas vu, le spectacle de l’humoriste Guy Nantel qui fait tant causer, mais je constate que chaque camp, woke ou anti-woke, défend son enseigne idéologique. Ce solo attaque tout ce qui bouge, si j’ai bien compris, et sert désormais d’otage pour épouser la vision du monde des belligérants, qui le défendent ou le conspuent. Les Québécois aiment rigoler. Le vent frénétique du jour est porteur de malaises à désamorcer. L’humour apporte une soupape. Qui invite tant que ça le public à réfléchir pour autant ?

Pas vu donc, ce spectacle de Guy Nantel, mais Les 8 péchés capitaux — inégal et échevelé, parfois brillant — de Christian Bégin, oui. Et j’appréciais dans sa complainte du « quinquagénaire blanc, cisgenre, hétéro et privilégié » la quête des nuances justement. Sa façon de jongler avec les microagressions, le partage sauvage de l’intime et le culte du moi n’est pas toujours au point, mais combien pertinente. Et il nous fait saisir à quel point les humoristes marchent sur des oeufs.

Que des oeuvres témoignent en fiction, en documentaire ou en humour des inquiétudes de chacun est une excellente chose. Le monde change vite. Des avancées de société impliquent aussi des pots cassés. Les créateurs épousent des points de vue divergents sur nos mutations accélérées. Écoutons-les. Mais voici l’art transformé en champ de mines. Pour ou contre la liberté créatrice ? Et jusqu’où ? Que dire ? Que ne pas dire ? Quoi montrer ?

Pas si simple. Un spectacle pour rire des femmes, des Noirs, des gais ou des Autochtones pourrait difficilement se voir produit aujourd’hui. Les esprits ont évolué. Et l’affaire Jeremy Gabriel-Mike Ward, sur laquelle se sont déchirées les cours de justice, enseigne en fin de compte que railler un handicapé mineur n’est sans doute pas la meilleure voie à suivre pour les chasseurs de gags. Mais tracer la ligne est une entreprise délicate, et combien casse-gueule.

Tant d’excès idéologique entraîne des censures inquiétantes. Des livres jugés douteux s’effacent des bibliothèques. D’autres oeuvres se voient sottement interdites ou tronçonnées. Ainsi par Netflix, un épisode des Filles de Caleb pour un cas de blackface, absurde dans le contexte. Le tourbillon de panique balaie le sens commun comme un tas de feuilles mortes à l’automne.

Pour son film Chien blanc, d’après le roman de Romain Gary, qui ouvrait mercredi le festival Cinemania, Anaïs Barbeau-Lavalette s’était posé bien des questions. Pouvait-elle s’approprier cette histoire des années 1960 qui mettait, à Los Angeles, la communauté noire en scène à travers l’histoire d’un chien longtemps dressé pour attaquer ses membres ? Après tout, la cinéaste adaptait le livre d’un auteur blanc qui dénonçait tous les racismes. J’appuie sa quête de sincérité, tout en présumant que d’autres vont la contester. Deux camps se font la gueule.

On peut dénoncer le badigeonnage des grandes oeuvres des musées, en comprenant l’importance de la cause environnementaliste défendue par les jeunes militants qui s’y attellent. Et dans un monde aussi déchiré que le nôtre, pourquoi ne pas saisir l’occasion d’affiner son discernement plutôt que de se laisser hypnotiser par un seul côté de la médaille ?