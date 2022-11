Twitter et la «ragiculture»

Twitter, à la base, c’est du bla-bla. Ou, du moins, c’est l’un des sens du mot anglais qui a donné son nom au désormais célèbre réseau social.

Fondé en 2006, Twitter est longtemps resté un lieu de bla-bla léger et sans conséquence pour des utilisateurs ordinaires sans profil public particulier. Les choses ont changé au tournant des années 2010, lorsque des activistes se sont approprié la plateforme. Dans leurs mains, l’immédiateté des publications et leur caractère concis sont devenus de puissants outils de mobilisation populaire contre des régimes autocrates et censeurs. Il était même devenu presque cliché, à une certaine époque, de « théser » sur le rôle des médias sociaux dans le « Printemps arabe » en Tunisie, en Libye, en Égypte et ailleurs.

En Amérique du Nord, Twitter est devenu un espace de protestation incontournable pour les groupes minoritaires et les défenseurs des droits de la personne. Des communautés organiques se sont créées et ont permis d’amplifier des voix et des perspectives qui étaient (et demeurent) souvent exclues des médias traditionnels.

Au milieu des années 2010, les jeunes, les femmes, les personnes racisées et les communautés LGBTQ, notamment, comptaient parmi les usagers les plus actifs de la plateforme. Twitter était devenu un atelier où les gens à qui les journalistes n’avaient jamais donné le micro pouvaient s’en créer un eux-mêmes. C’est dans ce contexte que #BlackLivesMatter et #MeToo ont émergé. À la fois mouvements sociaux marquants et mots-clics incontournables, ils sont tous deux difficiles à imaginer sans Twitter.

Ce sont des activistes a priori inconnus du grand public, donc, qui ont fait du réseau social de bla-bla un espace de discours politique. En situation de crise, Twitter s’est aussi révélé un précieux outil de communication rapide des dernières nouvelles, de minute en minute. Lorsque les journalistes se sont approprié la plateforme, l’information en continu a pris un nouveau rythme. Naturellement, les célébrités et les politiciens ont emboîté le pas à tout ce beau monde, question d’être « là où les choses se passent ».

Avec le recul, on peut voir que c’est sûrement à partir de là que les choses se sont corsées. Lors du Printemps arabe, Twitter (et Facebook) ont été des outils de contestation du pouvoir. Avec le passage des années, le site est devenu un lieu où le pouvoir — notamment, le président des États-Unis lui-même — venait manipuler les masses, répandre des théories du complot et semer la zizanie.

De la même manière, plus Twitter devenait un espace porteur pour la mobilisation afro-américaine, plus les groupes d’extrême droite se mettaient à l’investir. Les faux comptes qui sèment la discorde et la méfiance dans les communautés d’activistes, les trolls et leur harcèlement, les fausses nouvelles ainsi que les campagnes de figures publiques réactionnaires sont autant de tactiques qui ont été mises en place pour mettre un frein au changement social promu par les groupes qui ont donné à Twitter sa valeur.

Pour ne pas perdre trop d’annonceurs sensibles à la réputation de leurs marques de commerce, la compagnie a voulu — très, très timidement — mettre une limite à la désinformation et à la haine qui circulait sur son site, et bannir certains usagers. Une partie de la droite américaine ne l’a pas digéré. Elon Musk, p.-d.g. de Tesla et de Space X, s’est révolté. Et voilà que, vendredi dernier, il a fait du réseau social sa propriété personnelle. « L’oiseau est libéré », gazouillait-il, triomphal.

Un mouvement de révolution contre une dictature ou un soulèvement populaire contre les violences policières pourrait-il encore s’épanouir sur une plateforme désormais contrôlée par l’homme le plus riche de la planète ? Personne n’a de boule de cristal, bien sûr, mais il est permis d’en douter sérieusement.

Il ne faut pas se tromper : Twitter a toujours été une entreprise privée, bâtie pour la recherche du profit pour ses actionnaires, très loin de l’espace communautaire à proprement parler. Mais dans la transformation de la plateforme en terrain de jeu personnel d’Elon Musk, il y a quelque chose, dans l’éthos même de Twitter, qui vient de changer — et ce, quels que soient les changements profonds que l’imprévisible milliardaire effectuera au final.

Musk suscite déjà un grand malaise dans la communauté journalistique, notamment en suggérant de rendre le badge de certification des profils Twitter accessibles à tous ceux qui accepteraient de payer des frais mensuels. La crainte, bien sûr, est que la nouvelle politique rende encore plus difficile l’identification des sources crédibles d’information sur le site. Musk, de son côté, semble vouloir diversifier les revenus de l’entreprise, plutôt que de dépendre principalement de l’intérêt des annonceurs pour le site.

La méprise semble fondamentale. Si le site est gratuit pour les usagers, c’est que nous n’en sommes pas les clients, mais plutôt le produit. C’est notre attention, notre temps, nos données personnelles, bref, nous, qui sommes vendus aux véritables clients de Twitter, soit les compagnies privées qui y placent des annonces pour que nous consommions leurs produits.

Pour que l’attention que l’on porte à la plateforme augmente, et donc sa valeur marchande avec elle, tous les moyens sont bons. C’est pourquoi notre curiosité, notre créativité, nos passions, mais aussi notre colère, nos conflits, notre division ou notre confusion font aussi partie de ce qui est cultivé, puis vendu par Twitter.

Le néologisme rage farming — proposons ici « ragiculture » — décrit une tactique de manipulation qui vise à susciter l’indignation dans le but d’augmenter le trafic et l’engagement en ligne. Il dépeint particulièrement bien ce qu’est devenu, trop souvent, le modèle d’affaires de Twitter dans les dernières années. Il y a toujours eu d’importants problèmes, voire un paradoxe, à ce qu’une compagnie privée puisse jouer le rôle d’agora, de pilier de la vie démocratique. On le sent cette semaine peut-être plus que jamais.