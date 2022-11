Disposition de dérogation: viser le noir et le blanc

Il y a longtemps que le milieu de l’éducation est un champ de bataille politique en Ontario. Il y a 25 ans, les enseignants étaient déjà au coeur de la lutte contre la « révolution du bon sens » de Mike Harris.

Cette fois-ci, ce sont les employés de soutien qui se sont engagés dans une épreuve de force avec le gouvernement de Doug Ford, qui a décidé d’utiliser la disposition de dérogation — la fameuse « clause nonobstant » — pour les empêcher de faire la grève et leur imposer une nouvelle convention collective.

C’est que la Loi sur le maintien des enfants à l’école, qui déchaîne les passions à Queen’s Park, d’où une quinzaine de députés du NPD ont été expulsés mercredi, va clairement à l’encontre de la décision rendue en 2015 par la Cour suprême du Canada dans la foulée d’un conflit de travail dans le secteur public de la Saskatchewan.

En droit du travail, ce jugement marquait un tournant historique. Pour la première fois, le droit de grève était reconnu comme un droit constitutionnel indissociable de la liberté d’association garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.

* * * * *

En utilisant la disposition de dérogation pour se soustraire à ses dispositions, le gouvernement Ford ravive un débat qui n’a jamais cessé depuis l’enchâssement de la charte dans la Constitution de 1982 — et dont l’issue pourrait avoir de sérieuses conséquences pour le Québec.

Lors du rapatriement de la Constitution par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, la disposition de dérogation a été incluse dans la Charte canadienne des droits et libertés à la demande des provinces de l’Ouest et du Parlement britannique, mais c’est le Québec qui en est rapidement devenu son principal utilisateur. Jusqu’à l’arrivée de M. Ford, l’Ontario n’avait jamais osé s’en prévaloir.

Pour marquer son désaccord avec l’adoption d’une nouvelle Constitution contre la volonté du Québec, le gouvernement Lévesque avait ainsi systématiquement inclus une « clause nonobstant » dans tous les projets de loi adoptés par l’Assemblée nationale.

Cette pratique a été abandonnée quand les libéraux ont repris le pouvoir en 1985. L’indignation a été d’autant plus grande dans le reste du pays quand le gouvernement Bourassa l’a de nouveau invoquée en 1988 pour maintenir la règle de l’unilinguisme français dans l’affichage commercial, à l’encontre d’un autre jugement de la Cour suprême.

Le Canada anglais a vu une confirmation d’une turpitude dont il était convaincu depuis longtemps quand le gouvernement Legault a eu recours à la disposition de dérogation de façon préventive afin de mettre la loi 21 sur la laïcité et la loi 96 sur la langue à l’abri de poursuites judiciaires.

Malgré l’agacement que cela peut lui causer, le rest of Canada s’est plus ou moins résigné à voir le mouton noir de la fédération manquer aux règles de la bienséance canadienne. Mais si cette délinquance devient contagieuse, il pourrait décider que le temps est venu d’y mettre un terme.

Justin Trudeau a sans doute fait écho à ce que pensent de nombreux Canadiens quand il a déclaré que « l’idée de supprimer ou de suspendre des droits fondamentaux, ça devient de plus en plus courant dans différents gouvernements, et ça [le] préoccupe beaucoup ». « On est en train de regarder les différents outils qu’on pourrait avoir », a-t-il d’ailleurs noté.

* * * * *

On objectera qu’il ne faut pas comparer les pommes et les oranges, qu’utiliser la disposition de dérogation pour régler un conflit de travail n’a rien à voir avec la protection de l’identité de tout un peuple. Mais au Canada anglais, on risque toutefois de voir les choses autrement.

« Rights are rights are rights », clamait en 1988 un des ministres démissionnaires du gouvernement Bourassa, Clifford Lincoln. Si la liberté d’association — à laquelle la Cour suprême a associé le droit de grève — est fondamentale, la liberté d’expression et la liberté de religion — que plusieurs estiment bafouées par les lois québécoises — ne le sont-elles pas tout autant ?

Si les méthodes québécoises ont pu inspirer M. Ford, la loi spéciale qu’il entend faire adopter d’ici vendredi risque de donner à son tour un bien mauvais exemple à d’autres gouvernements qui feraient face à des demandes syndicales qu’ils jugent excessives.

Au Québec, celles du front commun du secteur public pourraient dépasser 23 %, pour tenir compte de l’inflation. À entendre le premier vice-président de la CSN, François Enault, l’action ne manquera pas : « De bonnes conventions collectives, ça ne se gagne pas seulement à la table de négociation. Ça se gagne avec une mobilisation. Ça se gagne dans la rue. »

Ceux qui pensent qu’il est grand temps de se débarrasser d’une disposition aussi contraire aux valeurs canadiennes que l’est la « clause nonobstant » ne feront pas grand cas de la différence québécoise. En visant le noir, pourquoi ne pas en profiter pour abattre aussi le blanc ?