En septembre 2010, l’article de Martin Patriquin, publié dans Maclean’s, présentant le Québec comme « la province la plus corrompue du Canada » avait soulevé un tollé. La Chambre des communes avait même jugé bon d’adopter une motion unanime pour dénoncer les « préjugés véhiculés » par l’auteur.

La réputation du Québec en prend encore pour son rhume dans un autre texte de M. Patriquin publié dans le numéro de novembre du magazine The Walrus sous le titre « Comment la Commission des droits de la personne du Québec a chassé sa première présidente noire ».

Il s’agit, bien entendu, de la triste histoire de Tamara Thermitus, dont la nomination avait été approuvée par l’Assemblée nationale en février 2017 et qui a remis sa démission en novembre 2018 pour éviter d’être destituée à la suite d’un rapport de la protectrice du citoyen, qui constatait « l’atmosphère de suspicion et de terreur » qu’elle avait créée au sein de l’organisme.

L’article de M. Patriquin conteste le « consensus politique et journalistique au Québec » sur cette affaire. Comme Mme Thermitus elle-même l’avait prétendu à l’époque, il soutient qu’elle a plutôt été victime d’une « campagne de dénigrement fondée sur son genre et sa couleur de peau ». Bref, un beau cas de racisme systémique.

Le problème était que « pour certaines personnes, l’idée que le Québec puisse être le théâtre de racisme systémique était inconcevable ». Comme par hasard, l’enquête de la protectrice du citoyen avait été déclenchée à la suite de plaintes anonymes dénonçant le comportement de Mme Thermitus, à peine quatre jours après que le gouvernement Couillard eut annoncé qu’elle superviserait une vaste consultation sur le racisme systémique, qui a finalement été abandonnée.

* * * * *

En réalité, M. Patriquin a repris à son compte la théorie dite de la « falaise de verre », élaborée au Royaume-Uni, que l’avocate et chercheuse Rachel Zellars avait appliquée au cas de Mme Thermitus dans un article publié dans le Huffington Post en décembre 2018, y voyant une illustration du « type particulier de violence réservé aux Noirs au Québec ».

Selon cette théorie, les femmes racisées seraient souvent recrutées dans des postes de direction au sein d’organismes où il existe un dysfonctionnement organisationnel. Elles seraient ainsi placées — ou précipitées du haut de cette « falaise de verre » — dans des situations d’échec inéluctable, ce qui confirmerait leur incapacité à assumer des fonctions de leadership.

Au moment où Mme Thermitus est entrée en fonction, la Commission des droits de la personne reconnaissait elle-même éprouver de sérieux problèmes : lourdeur de la structure, dédoublements de fonctions, délais inacceptables dans le traitement des plaintes, etc.

Dans n’importe quelle organisation, celui ou celle qui entreprend de faire le ménage fait inévitablement des mécontents. La question était évidemment de savoir si les employés qui ont porté plainte contre Mme Thermitus étaient simplement dérangés dans leurs habitudes ou si son comportement relevait de l’abus d’autorité.

Personne n’a jamais mis en doute ses compétences juridiques. À son arrivée à la Commission, ses états de service étaient impeccables. Une personne racisée n’est cependant pas immunisée plus qu’une autre contre le principe de Peter, voulant que chacun finisse par atteindre son niveau d’incompétence. Il existe peut-être une « falaise de verre », mais un grand juriste peut très bien être un piètre administrateur, quelle que soit sa couleur. Reconnaître l’existence du racisme systémique ne signifie pas qu’on doive fermer les yeux sur l’inaptitude à diriger.

* * * * *

Le rapport de la protectrice du citoyen n’a jamais été rendu public. En conférence de presse, elle avait cependant reproché à Mme Thermitus des « manquements graves aux normes d’éthique et déontologiques ».

On ne peut certainement pas soupçonner le premier ministre Couillard ni sa ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, d’avoir entretenu un quelconque préjugé envers celle qu’ils avaient nommée. S’il y a eu au Québec un gouvernement totalement acquis au multiculturalisme, c’est bien celui-là.

Dans son article, M. Patriquin semble se fier entièrement à un adjoint de Mme Thermitus, François Laberge, qui appuyait inconditionnellement sa patronne, pour se faire une idée du bien-fondé des plaintes portées contre elle.

Manifestement, il n’a pas jugé utile de parler lui-même aux plaignants. À l’époque, La Presse avait réalisé une série d’entrevues où il était question de climat « toxique », de « détresse psychologique » et de « beaucoup, beaucoup de souffrance ».

Il aurait sans doute été fâcheux de devoir mettre quelques bémols à ce portrait d’un Québec intolérant, qui refuse de se regarder dans le miroir. Comme disait Mark Twain, il ne faut jamais laisser les faits gâcher une bonne histoire.