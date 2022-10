Tunnel, COVID: même combat perdu d’avance

Bannir l’auto solo dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ne suffira pas. Sa fermeture partielle n’est pas réellement encore commencée qu’elle est déjà une catastrophe. Elle confirme du même coup le désaveu de toutes ces voix entendues au plus creux de la pandémie qui promettaient que le Québec retiendrait les leçons d’une crise qu’on a finalement juste hâte d’oublier.

Contrairement à la crise de la COVID, le remplacement du pont était pourtant bien prévu. On sait depuis des années qu’il fallait des solutions de rechange. Certaines ont été érigées ces derniers mois. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a raison : elles sont insuffisantes.

On espérait surtout une ouverture à temps du REM, qui est pas mal plus à l’ouest, mais qui servira de point de ralliement pour une bonne partie des autobus de la Rive-Sud. On sait maintenant qu’il ne fonctionnera qu’à moitié et qu’à partir du printemps prochain.

Dans la foulée, des entrepreneurs et des municipalités de la couronne sud, flairant la bonne affaire, ont mis en place avant la pandémie des espaces de télétravail, où les employés de la banlieue pouvaient aller sans avoir à se rendre jusqu’au bureau.

On se rend compte aujourd’hui qu’il aurait fallu faire plus. Du covoiturage ? Oui. Et plus encore. Il faudra, si on veut réduire les répercussions de cette fermeture du tunnel La Fontaine, revenir à des pratiques qui ont permis de passer à travers les pires moments de la pandémie. Malheureusement, c’est l’inverse qui est en train de se produire.

Virage raté

Au plus creux de la pandémie, des politiciens, des employeurs, des travailleurs, des consommateurs, des gens de tous les horizons ont juré que le Québec post-COVID serait plus flexible, plus résilient, plus sobre dans sa mobilité et dans sa consommation. On sera prêts pour la prochaine crise, jurait-on. Il suffit d’être au pied du pont Jacques-Cartier en après-midi à tout moment de la semaine pour constater la vacuité de ces voeux et ces promesses. Le réseau montréalais était déjà saturé il y a un an. Ça ne s’améliorera pas.

Des sites — comme le Panier bleu — promis aux commerçants pour un virage numérique facilité et qui doivent faire la promotion de l’achat local ont vu le jour trop modestement et trop tard. Les internautes québécois achètent massivement sur Amazon et même sur le site chinois AliExpress, ce qui entraîne une présence accrue de leurs camions de livraison partout sur les routes de la province.

Les travailleurs, qui ont découvert l’existence d’outils infonuagiques payés à prix fort par leur patron, sont obligés de revenir au bureau. Les patrons n’ont pas arrêté de payer pour leurs logiciels en nuage pour autant, si on se fie aux plus récentes données financières de Microsoft… Pendant ce temps, Microsoft et les autres fabricants d’appareils informatiques mettent en marché des produits adaptés au travail à distance. Les caméras et les micros sont de qualité studio. Les logiciels de travail collaboratif sont plus polyvalents que jamais.

Mais les patrons ne sont pas enclins à donner plus de lest à leur personnel. Les données mensuelles compilées par Statistique Canada démontrent depuis au moins trois mois un abandon du télétravail qui va en s’accélérant. Le retour à la « normale » prépandémique est bien amorcé et laisse croire qu’on aura oublié les leçons de la pandémie bien avant 2025.

Mobilité, mobilité…

En 2025 ou, si tout se déroule comme prévu, l’année où on aura un tunnel La Fontaine flambant neuf. Compte tenu de tout le reste, voilà une autre promesse qu’on peine à imaginer qu’elle sera tenue.

Faute d’une solution de rechange fiable, abordable et accessible, les automobilistes ne sont pas près de délaisser leur voiture pour aller travailler ou se divertir en ville. Payer pour prendre l’autobus ou le métro est encore, en 2022, la transaction la plus complexe et rétrograde qui soit, à égalité avec le moitié-moitié vendu dans les arénas durant les matchs de hockey atome. On se surprend que les téléviseurs dans les stations ne soient pas en noir et blanc.

Faute d’une autre option plus attrayante, les banlieusards continuent de se déplacer en voiture. Celle-ci sera bientôt électrique, et on leur imposera une nouvelle taxe sur la distance parcourue, qu’ils vont préférer payer plutôt qu’abandonner cette pratique.

Les infrastructures qui auraient rendu la situation plus tolérable qu’elle le sera pour les trois prochaines années ne sont pas là. D’une situation temporaire à une autre, on s’aperçoit qu’il faudra bien un jour prévoir des solutions permanentes. Après la crise de COVID et celle du pont-tunnel, ça pourrait aussi bien être une crise environnementale.

Le gouvernement Legault a promis durant la campagne électorale qui vient de se terminer qu’il ouvrirait le dialogue avec les municipalités de la région pour faire plus de place au transport actif et collectif. Déjà, on a construit des stationnements incitatifs énormes un peu partout. On a créé des itinéraires d’autobus et des voies réservées sur les principaux axes routiers.

Des voies réservées aux autobus où circulent à toute heure de la journée des automobilistes en solo dans leur camionnette, ce n’est pas la définition la plus exacte de transport collectif, encore moins du transport actif.

Mais c’est ce qui se produit quand on peine collectivement à retenir les leçons du passé. Même si ce passé date de six mois à peine…