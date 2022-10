Meta quoi?

le cours de l’action de Meta s’est fait plutôt varloper cette semaine, sa chute de 25 % jeudi ne faisant qu’assombrir une année boursière déjà noire. À l’instar d’autres géants technos, l’ex-Facebook subit des vents économiques contraires. Mais à cela s’ajoute l’incrédulité persistante de ses actionnaires face à un virage métavers dont le profil de rentabilité reste encore flou.

La dégringolade de jeudi gonfle à plus de 70 % l’érosion boursière de l’entreprise sur un an et ramène son cours à un bas jamais vu depuis janvier 2016. Passant d’un sommet de 352,83 $US à un creux de 96,38 $US en 52 semaines, cette chute abaisse la capitalisation boursière de Meta à 266 milliards $US, contre quelque 1000 milliards il y a un an.

La publication de ses résultats financiers jeudi a fait ressortir un recul de ses revenus pour un deuxième trimestre consécutif, à 27,7 milliards, et un recul de 52 % de son bénéfice, à 4,4 milliards au troisième trimestre.

« Nous affrontons un environnement macroéconomique instable, une concurrence accrue, des problèmes de ciblage publicitaire et des coûts accrus pour nos investissements de long terme, mais je dois dire que nos produits ont l’air de s’en sortir mieux que certains commentaires ne le suggèrent », a résumé Mark Zuckerberg, mercredi, selon le texte de l’Agence France-Presse.

À l’instar des autres joueurs de l’industrie, Meta subit les effets de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt, du ralentissement économique (qui alimente une révision à la baisse des budgets de marketing) et des nouvelles règles du jeu d’Apple. Sans compter l’entrée en scène de TikTok sur le marché des réseaux sociaux, dont il s’est emparé rapidement une importante part.

Mais Mark Zuckerberg n’en démord pas. Les investissements vont d’abord aller aux « technologies d’intelligence artificielle qui permettent de recommander les reels aux utilisateurs, aux outils publicitaires sur les messageries et à notre vision pour le métavers. Ces priorités font sens, étant donné la direction dans laquelle le monde semble aller », lit-on dans le texte de l’AFP.

Toutefois, il ne parvient toujours pas à convaincre que l’incursion dans le métavers ne deviendra pas un gouffre financier. Tout au moins, les analystes vont lui reprocher de ne se concentrer que sur la promesse future du métavers et de détourner son attention « de la dure réalité actuelle ». Pour lui rappeler aussi que Facebook, devenu Meta l’an dernier, a déjà engagé plus de 20 milliards en deux ans dans l’aventure et que la division Reality Labs, abritant les plateformes et équipements de réalités virtuelle et augmentée, ne cesse de creuser ses pertes.

Cela dit, en regardant le pari de l’autre côté de la lorgnette, s’il s’avère que le métavers deviendra un vecteur de croissance dominant dans le Web 3.0 et que l’Internet de demain sonnera le glas aux Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et autres avec un déplacement du volume publicitaire vers cet univers immersif et interopérable, le virage du fondateur de Facebook pourrait se défendre. Ne serait-ce que pour tenter de contrer l’épuisement de son potentiel de croissance.

Si, pour l’heure, le métavers est synonyme de spéculation sur un marché immobilier virtuel ou de transactions de jetons non fongibles, le rapport publié en juin par la firme de conseil privé McKinsey parle d’un potentiel de croissance pouvant créer un marché de 5000 milliards $US en 2030, soit l’équivalent de la taille de l’économie du Japon. Quelque 2600 milliards viennent du commerce en ligne ; 270 milliards, du marché de l’éducation et de la formation virtuelle ; 206 milliards, de la publicité-marketing ; et 125 milliards, des jeux en ligne.

Si l’intérêt actuel est axé sur les jeux, les applications se multiplient, notamment dans les domaines de la socialisation, de l’entraînement physique, du commerce et de l’apprentissage virtuel. Chez les consommateurs, le palmarès de l’intérêt pour cette réalité augmentée couvre d’ailleurs la socialisation, le divertissement, les voyages et le magasinage. Et chez les entreprises, le classement comprend le marketing, la formation, l’organisation d’événements, le design de produits et le jumelage numérique.

Le pourcentage prévu d’adoption au cours des trois à cinq prochaines années dépassera les 60 % dans les industries de l’énergie et des ressources, de la haute technologie, des médias et du divertissement, des services financiers du secteur public et des soins de la santé et des services professionnels.