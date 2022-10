L’histoire de Lola

Qu’est-ce qu’un « fait divers » ? C’est un événement sans véritable signification qu’on ne sait pas où classer. C’est pourquoi, au XIXe siècle, les journaux ont inventé la rubrique du même nom. « Le fait divers procéderait d’un classement de l’inclassable, il serait le rebut inorganisé des nouvelles informes », disait l’écrivain Roland Barthes.

Dès lors qu’un événement en apparence isolé devient significatif et qu’on lui trouve une explication qui le relie à d’autres événements, le fait divers n’en est plus un. Il se transforme en « fait de société ». Il se pourrait que ce soit malheureusement le cas du meurtre sordide de la petite Lola survenu il y a deux semaines, alors que le pays sortait à peine des pénuries provoquées par les employés des raffineries.

Le XIXe arrondissement est loin d’être le quartier le plus paisible de la capitale. Pourtant, dans les environs des Buttes-Chaumont, il prend parfois des allures de petite ville de province. C’est là qu’après être sortie du collège Georges Brassens et avoir parcouru les 350 mètres qui la séparaient de sa maison, la petite Lola a disparu. Elle réapparaîtra beaucoup plus tard, dans une malle, morte et mutilée. Même si l’enquête est loin d’être terminée, tout laisse penser que ce crime sordide fut l’oeuvre de Dahbia B., une ressortissante algérienne qui aurait torturé sa victime de 12 ans sans qu’on sache pourquoi.

L’affaire demeurera dans le domaine du fait divers jusqu’à ce qu’on apprenne que l’assassin présumé vivait illégalement en France depuis des années et qu’il était sous le coup d’une « obligation de quitter le territoire français » (OQTF). C’est alors qu’elle est devenue politique.

Si le crime avait été commis par un récidiviste en libération conditionnelle, le pays se serait demandé si cette libération était justifiée. S’il avait été commis par un individu sorti d’une institution psychiatrique, on se serait interrogé sur les conditions de cette sortie. Comme il a été le fait d’un immigrant illégal, il était inévitable que l’on se demande si la petite Lola serait encore vivante si la France faisait mieux respecter ses frontières.

Tout laisse malheureusement penser que oui. Ce que l’on sait sur Dahbia B. en fait un cas d’école de l’incurie qui règne en France en matière d’immigration. Cette jeune Algérienne est arrivée légalement en 2016 avec un titre de séjour d’étudiant pour de banales études secondaires en restauration. Comme si l’Algérie n’avait pas les moyens de former elle-même ses aides-cuisiniers et ses garçons de table !

En 2019, elle avait agressé une secrétaire d’un cabinet médical. Depuis 2018, elle comptait parmi les 900 000 clandestins qui vivent sans titre de séjour en France, selon les chiffres de l’ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration Patrick Stefanini. Il faudra attendre le 21 août dernier pour qu’on lui signifie une OQTF. Simple formalité, puisqu’en France, plus de 90 % des 125 000 OQTF formulées chaque année ne sont pas exécutées, soit par négligence, soit par manque de place dans les centres de détention, soit parce que les pays d’origine refusent de récupérer leurs citoyens. On comprend pourquoi, selon un sondage récent de l’institut CSA pour CNEWS, près de 8 Français sur 10 jugent le gouvernement incompétent en la matière.

Les élus ont vite compris que l’affaire pouvait enflammer le pays. C’est pourquoi le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, spécialiste de ce qu’on appelle au hockey les mises en échec, a été dépêché sur le front pendant que celui de l’Intérieur, Gérald Darmanin, écumait les plateaux de télévision. Objectif : saturer l’espace médiatique et creuser des pare-feu en ramenant ce meurtre là où il était 24 heures plus tôt, au rang de fait divers.

L’histoire récente ne manque pas de ces étincelles qui ont mis le feu à la plaine. À commencer par le petit Aylan mort sur la plage de Bodrum, en Turquie, dont la photo reprise dans la presse internationale a précipité l’ouverture des frontières allemandes à plus d’un million de migrants. On pourrait aussi citer la vidéo de la mort en direct de George Floyd, qui provoqua des émeutes frisant parfois l’insurrection.

On peut bien sûr s’interroger sur le temps du deuil et le silence qui devrait entourer un tel drame, mais il fallait être aveugle pour croire que le meurtre de Lola ne poserait pas crûment la question de l’impuissance de l’État face à l’immigration illégale.

Le 9 août 2021, le père Olivier Maire n’avait-il pas été assassiné en Vendée par un Rwandais faisant l’objet de trois OQTF ? En 2020, une étudiante d’Angers était séquestrée et violée par un multirécidiviste kosovar visé lui aussi par deux OQTF. Il y a trois semaines, à Grenoble, une femme était tuée après un échange de coups de feu entre des policiers et un criminel marocain visé par une OQTF. Sept jours après le drame de Lola, l’imam Chalghoumi, que nous avions interviewé l’an dernier, faillit tomber sous la lame d’un Algérien qui était dans la même situation.

Ces faits ne sont ni de droite ni de gauche. Ils sont d’ailleurs reconnus par le ministre de l’Intérieur, selon qui les étrangers représentent « 48 % des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55 % à Marseille et 39 % à Lyon ».

Une fois l’émotion retombée, il a suffi de quelques jours pour que la société hypermédiatisée qu’est la France passe à autre chose. En attendant la prochaine irruption. Elle ne devrait pas tarder.