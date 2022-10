Les béotiens

Après 14 ans de politique active, Véronique Hivon avait décrit en ces termes le monde qu’elle venait de quitter : « C’est un univers qui a vraiment été forgé par des réflexes masculins d’hommes blancs qui, à l’époque, avaient des conjointes à la maison qui pouvaient s’occuper de tout le reste de l’univers quand eux ne faisaient que travailler. »

Même si un nombre record de femmes ont été élues le 3 octobre dernier et que le nouveau Conseil des ministres se situe dans la « zone paritaire », les réflexes masculins dont parlait l’ex-députée de Joliette n’ont pas nécessairement disparu.

On a vite compris que le nouveau superministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et la p.-d.g. d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, avaient des divergences de vues sur l’utilisation qu’il convient de faire de l’électricité qui sera produite par la société d’État au cours des prochaines décennies.

M. Fitzgibbon est la parfaite illustration du credo du premier ministre Legault, selon lequel la création de la richesse est « la base de tout », tandis que Mme Brochu estime qu’Hydro-Québec ne doit pas se transformer en « Dollarama » au service d’entreprises à la recherche d’énergie au rabais et que la priorité devrait plutôt être accordée à la transition vers une économie verte.

Il n’y a rien d’étonnant ni de scandaleux à ce que des personnes ayant des expériences différentes n’aient pas la même vision de l’avenir et tentent de faire prévaloir leur point de vue.

Le problème est que M. Fitzgibbon semble croire que son différend avec M. Brochu est dû au fait qu’elle ne « comprend pas » le dossier dans sa globalité, au-delà de la simple profitabilité d’Hydro-Québec, et qu’elle se ralliera à son point de vue quand on lui aura présenté « l’ensemble de l’oeuvre ». L’idée qu’elle puisse ne pas partager son opinion en toute connaissance de cause ne semble pas lui avoir effleuré l’esprit.

* * * * *

Cette manifestation de mansplaining illustre très bien ce dont parlait Véronique Hivon. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada en début de semaine, le ministre a fini par comprendre qu’il avait peut-être mal choisi ses mots, mais il n’en était pas à sa première maladresse du genre.

L’an dernier, il avait traité avec la même condescendance la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, qui lui reprochait d’avoir privilégié des entreprises qui ne répondaient pas aux critères des programmes d’aide administrés par son ministère.

« De toute évidence, elle ne comprend pas comment le système fonctionne », avait-il déclaré, invitant la députée à « faire ses devoirs ».

Pourtant, Mme Ghazal avait simplement repris à son compte les constats de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, à qui on ne pouvait certainement pas reprocher une incompréhension du fonctionnement de l’administration publique.

Depuis son entrée en politique, M. Fitzgibbon a la fâcheuse tendance à considérer comme des béotiens tous ceux qui remettent en question sa conduite. « Me faire poser des questions de 45 secondes par du monde qui ne sait pas de quoi il parle, ça me dérange », avait-il déclaré dans une entrevue au Journal de Montréal.

* * * * *

Les béotiens du Journal ont encore frappé cette semaine en révélant qu’une aide totalisant 50 millions, sous forme d’achat d’actions, avait été accordée en 2021 à l’entreprise LMPG, alors qu’un des actionnaires et administrateurs, Michel Ringuet, agissait comme mandataire de la fiducie sans droit de regard des actifs de M. Fitzgibbon. Curieusement, ni son ministère, ni Investissement Québec, dont il est le ministre responsable, n’avaient jugé bon de faire état de cette transaction.

Certes, une entreprise ne doit pas être pénalisée parce qu’elle a déjà eu des liens avec un ministre, mais il faut éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Or, de l’aveu de son ministère, M. Fitzgibbon a été mêlé au dossier de LMPG puisqu’il a donné son autorisation à l’achat d’actions, ce qu’il avait refusé de confirmer à l’époque.

Encore une fois, il a expliqué qu’« il faut mieux comprendre la situation ». Avis aux béotiens, il ne peut pas y avoir de conflit d’intérêts en raison de « la nature du processus d’autorisation des investissements », qui est « très rigoureux ».

On voudrait bien le croire, mais ses explications n’ont pas suffi à convaincre la commissaire à l’éthique et à la déontologie dans le passé. Il a déjà fait l’objet de quatre enquêtes de sa part, dont une a conduit à son exclusion du Conseil des ministres pendant trois mois. Y aurait-il quelque chose que lui-même ne comprend pas ? Le Parti québécois a demandé à la commissaire de se pencher à nouveau sur son cas. Cela s’inscrit sans doute dans cette continuité dont parlait M. Legault.