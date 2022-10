Au chevet du PLQ

Depuis l’élection du 3 octobre, des âmes charitables se pressent au chevet du Parti libéral du Québec (PLQ) et cherchent le moyen de le ressusciter.

« Que le PLQ se lève ! » écrivait samedi dans nos pages l’ancien ministre Benoît Pelletier, qui l’invite à « revenir à ses racines » en ce qui concerne l’avenir politique et constitutionnel du Canada et à se montrer plus critique envers le fédéralisme canadien.

Le même jour, l’ex-sénateur et ex-éditorialiste en chef de La Presse André Pratte proposait une vaste consultation des membres du PLQ au cours des prochains mois, pour qu’il puisse « évoluer en harmonie avec les préoccupations et les intérêts des Québécois ».

La question est de savoir s’il est encore capable de se ressaisir. Au fil des ans, MM. Pelletier et Pratte, comme d’autres, ont multiplié les textes de la même eau sans que cela produise le moindre effet. L’immobilisme semble être devenu la marque de commerce du PLQ.

Les libéraux ont la nostalgie de leur passé nationaliste et progressiste. La Révolution tranquille a incontestablement été une période de bouillonnement, mais il y a aussi une part de mythe dans cette « machine à idées » qu’aurait jadis été le PLQ.

Quand il en était devenu chef en 1978, Claude Ryan avait pu constater que la réflexion n’y était pas un réflexe naturel. Deux ans plus tard, il s’était félicité que, sous sa gouverne, les congrès libéraux ne faisaient plus automatiquement la fortune des bars environnants.

* * * * *

Invité à titre de conférencier au conseil général de mars 1996, il avait porté sur son ancien parti un jugement d’une froide lucidité qui en avait indisposé plusieurs. « Il [le PLQ] n’a jamais fait mystère de l’importance prioritaire qu’il attache à la conquête du pouvoir. C’est d’abord en fonction de cet objectif que le PLQ s’intéresse aux idées, et non pour ce qu’elles représentent en elles-mêmes. »

Six ans plus tard, M. Ryan avait dû suppléer lui-même à l’indigence de la pensée qui caractérisait le PLQ en publiant, à la demande de Jean Charest, son opuscule intitulé Les valeurs libérales, qui sert toujours de boussole aux libéraux.

Certes, un parti politique ne doit pas être une girouette, qui accorde ses principes à son intérêt du moment, mais il ne doit pas s’enfermer dans des certitudes immuables, sous peine de se fossiliser.

Depuis vingt ans, les promesses de renouvellement ont été aussi creuses que nombreuses. Entendre Dominique Anglade déclarer que le PLQ doit « redevenir le carrefour entre les grandes idées d’aujourd’hui et de demain » donne l’impression d’écouter un vieux disque.

En 2013, Philippe Couillard proposait aussi de secouer la torpeur intellectuelle de son parti. À l’époque, il entendait non seulement convier les militants à un vaste exercice de remue-méninges, mais il envisageait aussi la création d’un think tank indépendant qui pourrait formuler des propositions originales et former « du personnel de recherche de haut calibre ». Bien entendu, rien de tout cela ne s’est matérialisé.

* * * * *

Repositionner le PLQ ne va pas de soi. Benoît Pelletier reproche à bon droit au parti une adhésion inconditionnelle au fédéralisme canadien, sans égard au sort qu’il pourrait réserver au Québec. Mais comment se montrer plus critique envers Ottawa sans faire le jeu du gouvernement Legault, qui monopolise le créneau autonomiste ?

Dans un texte publié en novembre 2021, mais qui demeure tout à fait d’actualité, M. Pelletier avait dénoncé un « dérapage postnational » qui ne se traduit pas uniquement par une complaisance face aux tendances centralisatrices de la fédération.

« La défense des droits et libertés ne doit pas être une fixation », écrivait aussi l’ancien ministre. « Un recentrage s’impose, non pas entre la gauche et la droite, mais entre la liberté individuelle et l’intérêt collectif de la nation québécoise », notamment sur les questions de langue.

Compte tenu de la base électorale du PLQ, un tel recentrage constitue une opération délicate. Il doit essentiellement aux électeurs non francophones d’avoir conservé son statut d’opposition officielle. Cet appui a un prix.

André Pratte estime que les conclusions de la consultation des membres devraient être étudiées lors du prochain congrès, qui doit être tenu en 2023. Le danger est qu’il y ait interférence entre le débat sur l’orientation du parti et le vote de confiance auquel Mme Anglade devra se soumettre.

Au congrès péquiste de juin 2005, le débat sur l’extension des dispositions de la loi 101 au cégep avait eu un effet négatif sur le vote de confiance de Bernard Landry. L’extension avait été rejetée, et ses partisans avaient manifesté leur mécontentement en refusant leur confiance à M. Landry. On peut toutefois penser que, dans les circonstances actuelles, Mme Anglade se satisferait volontiers de l’appui de 76,2 % que l’ancien chef du PQ avait jugé insuffisant.