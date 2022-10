« L’homme malade de l’Europe. » L’expression remonte à un siècle et demi. Elle a désigné au fil des décennies ces pays qui, sur le Vieux Continent ou à ses marges, connaissent de grandes difficultés, des maladies sociales ou économiques qui peuvent s’avérer contagieuses ou représenter un mal plus étendu.

Elle est revenue périodiquement dans la presse américaine et anglo-saxonne, avec des combinaisons variables d’ironie, de dédain ou de commisération.

Ce fut l’Empire ottoman au milieu du XIXe siècle (dans ce cas-là, un empereur russe avait, le premier, lancé l’expression à l’époque de la guerre de Crimée). Suivirent, selon une liste non exhaustive : le Royaume-Uni dans les années 1970, l’Italie en 2005 (The Economist), la Grèce en 2009, l’Italie en 2013, la France en 2015 (selon la banque américaine Morgan Stanley, symbole du grand capital new-yorkais).

« L’homme malade » en 2022, c’est à nouveau le Royaume-Uni, alors qu’il vient de quitter officiellement l’Union européenne. Un pays démoralisé, lacéré par l’inflation, l’agitation sociale, les débâcles financières, les divisions politiques et même le spectre de la misère.

Jamais à court d’ironie et d’images recourant aux stéréotypes, The Economist, encore lui, a préféré la semaine dernière inventer une nouvelle expression, « Britaly » (Britain + Italy), pour désigner le misérable état des choses au pays d’Albion. Ce qui a immédiatement provoqué des protestations de journalistes en Italie… outrés que l’on compare aujourd’hui leur pays au désastre britannique !

* * * * *

Depuis le Brexit voté par référendum en 2016, devant un monde extérieur médusé et effaré que le chaos politique ait pu devenir la norme dans ce pays, le pays galope d’une crise à l’autre sans discontinuer.

Liz Truss a certes battu un record de toute l’histoire britannique en ne faisant qu’un mois et demi au 10, Downing Street. Mais les secousses des derniers jours, avec l’invraisemblable spectacle, jeudi 20 octobre aux Communes, d’engueulades et de bousculades publiques entre députés d’un même parti au pouvoir, ne sont que l’écume d’un courant torrentiel plus profond, qui a emporté quatre premiers ministres en six ans.

Les heurts et les tensions de cette semaine folle étaient certes brutaux, mais en aucun cas nouveaux. Le Brexit et la dynamique politique née dans le feu du référendum n’ont fait qu’aggraver certaines des fractures qui déchirent le pays et le Parti conservateur, au pouvoir depuis 12 ans.

Le Brexit est l’une des causes de cette crise, mais les tensions au sein du Parti conservateur le sont également. Ce sont elles qui ont conduit au Brexit. L’ancien premier ministre avait cru en 2015 « régler le problème » en accordant à ses radicaux un référendum (qui aurait sans doute été inévitable tôt ou tard), qu’il pensait gagner avec le maintien dans l’Union. Il a au contraire ouvert une boîte de Pandore, donnant encore plus de pouvoir à ceux qui ne représentaient jusqu’alors, depuis 2010, qu’une minorité bruyante.

L’influence démesurée de ces rebelles, encouragés par certains médias et think tanks, a fini par diviser et consumer le parti de l’intérieur. En 2016, le caractère ingouvernable du Parti conservateur est devenu évident.

Theresa May a succédé à David Cameron avec la mission de faire du Brexit une réalité. Elle échoua dans sa tentative, incapable de discipliner et de marginaliser les « Brexiters » les plus durs. Puis vint Boris Johnson, clownesque aventurier de la « politique spectacle », mais aussi un démagogue séduisant qui est allé chercher, fin 2019, un mandat populaire pour « faire » une fois pour toutes ce Brexit promis, voté, mais qui n’arrivait pas.

Il y est parvenu, remportant 56 % des sièges avec 44 % des voix, grâce à une coalition hétéroclite d’électeurs liés par le Brexit, attirant dans son giron, avec des promesses sociales-démocrates parfaitement cyniques, des électeurs qui avaient toujours voté travailliste. Le 31 janvier 2020 à minuit, le Brexit devenait réalité.

* * * * *

Le problème, c’est que cette « coalition nouvelle », à laquelle avaient cru certains observateurs, n’était que poudre aux yeux. Et c’est cela qui éclate aujourd’hui. Le Brexit, pour beaucoup de ses partisans, était d’abord une affaire de nationalisme et de patriotisme.

Mais pour une fraction importante du Parti conservateur, c’était aussi l’occasion de mettre en avant l’utopie d’un « Singapour-sur-Tamise », pays à l’État minimal, libéré des supposées entraves réglementaires européennes, reparti à la conquête économique et financière du monde.

Cela donna les 45 jours de Liz Truss, une néolibérale tendance XXe siècle, ivre de cette idéologie. Avec son arrivée au pouvoir, les « Brexiters » les plus fébriles avaient cru que leur heure était enfin venue. Baisse des impôts, abaissement des protections environnementales (gaz de schiste, fracturation hydraulique), fin du logement subventionné, etc. Tout ça avec une explosion de la dette, sur fond d’angoisse sociale et d’inflation mondiale — mais en pire qu’ailleurs.

Les marchés, les électeurs et son propre parti fracturé ont violemment éjecté Liz Truss et ce qu’elle représentait. Mais le pays est aujourd’hui un pays ivre au milieu de nulle part, avec un leadership conservateur déconsidéré par ses aventures, entre dogmatisme et opportunisme pur, mais toujours au pouvoir et majoritaire.

Que fera le Royaume-Uni de sa « liberté » reconquise avec le Brexit ? Nul ne le sait.

François Brousseau est analyste d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com