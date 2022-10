Nos lettres mortes

J’étais assise en tailleur sur le divan de velours bleu, tournée vers mon amoureux qui se trouvait face à moi, accoudé au dossier, la tête comme un peu échouée dans la paume de sa main. Je lui parlais de l’après avec des « si » et des « peut-être » qui n’avaient jamais été aussi proches. Un peu plus tôt ce jour-là, d’autres mots sentencieux avaient été prononcés : thromboses, oreillette du coeur, risque de mort subite, etc. Les traitements contre le cancer peuvent devenir un cours intensif d’anatomie tout autant que de philosophie existentielle, tant ils peuvent nous tuer à force d’essayer de nous sauver.

Cette fois-là, je venais d’apprendre ce qu’étaient des embolies pulmonaires, en me réveillant sur le plancher de la salle de bain, quelques secondes, des heures, mille ans peut-être, passés dans un ailleurs sans la conscience, jetée au plancher de manière littérale, au milieu d’une vie qui aurait dû, je le pensais, se tenir droite sur ses jambes tellement plus longtemps.

Les fins du monde, quand elles commencent, ont tendance à s’enchaîner, comme si la fatalité ne se déplaçait pas pour rien.

L’oncologue, après avoir battu des mains et des bras dans les airs, parlé aux réceptionnistes des autres étages, demandé des examens, m’avait dit : « Je te rappelle juste si c’est grave. » Je n’étais pas arrivée à ma voiture, dans le stationnement du grand CHUS, en train de commander le repas du soir dans un de mes restos préférés (je le méritais, je trouvais) qu’il me rappelait. Le cerveau, presque habitué au fonctionnement traumatique, avait enregistré les mots, mais pas leur sens.

J’avais raccroché.

Et j’avais rappelé le restaurant, illico : « Un boudin aux pommes, oui, comme celui que ma grand-mère faisait. Cool, merci, Julien. »

Après le repas, j’étais assise en tailleur sur ce divan de velours bleu, rendu un peu ridicule dans les circonstances. Par la fenêtre, je regardais la rue se jeter vers le parc du Champ-de-Mars, me demandant jusqu’où irait la mienne, de chute.

Et j’ai commencé à parler des dernières volontés, sans réaliser que c’est ainsi qu’on les nomme, ces choses qu’on demande quand il y a pas mal de chance qu’on n’y soit plus, plus vite qu’on ne le croyait.

J’avais parlé des lettres mortes alors.

Dans la penderie de la chambre, il y avait la petite boîte en bois, celle avec mes initiales brodées en perles dorées : N.P-G sous le couvercle.

Oui, celle-là, avec dedans, toutes les lettres jamais envoyées, celles qui m’avaient permis de survivre sans l’autre toutes ces fois où l’eau, le vent ou les deux avaient fait chavirer le bateau relationnel, sans que les deux protagonistes remontent dedans par la suite. Tous les silences, malentendus, enfermements et autres réductions qui avaient rendu impossible la compréhension mutuelle avaient trouvé dans ces lettres une forme de résolution temporaire, un baume, mais surtout une occasion de jeter de la conscience ce qui, il fallait bien le reconnaître, se répétait d’une relation à l’autre.

La fameuse interrogation « Qui suis-je pour que cela m’arrive ? » de Jung, lorsqu’on lui retire sa teneur accusatrice, m’a toujours servi de guide pour dégager des tensions, conflits et autres ruptures de ma vie, des occasions d’agrandir le champ de vision sur mes problèmes. Une fois la colère, la tristesse, le sentiment de trahison et « l’inutile orgueil » (titre d’une exposition de l’artiste en arts visuels Chantal Bonneville) passés, il restait une parole à dégager, celle qui ne se rendrait jamais à l’autre, mais qui permettrait de digérer un peu de l’indigeste.

La petite boîte en était pleine. J’avais demandé à mon amoureux de s’en débarrasser d’une manière qui n’atteindrait jamais les personnes à qui ces lettres étaient adressées. Au fond, ce n’était pas à elles que j’écrivais, mais bien davantage à ces personnages qu’on tient de nos théâtres psychiques originaux et qu’on projette sans fin sur tous ces nouveaux compagnons de scène.

Les anticoagulants ont fait leur effet, les caillots ont fondu en quatre semaines. Il n’y a eu ni dernier repas ni mort subite, seulement une mort lente avec laquelle je compose depuis que je me sais « tendue vers la mort », simplement humaine parmi tous les autres portant le même destin, mais sans plus aucune possibilité de recouvrir le tout d’une illusion infantile. La petite boîte est donc restée en place avec son contenu précieux, attendant la suite.

Cette semaine, je vous ai lus attentivement sur vos peines. Et j’ai répondu à chacun d’entre vous, afin que ces élans magnifiques ne restent pas lettre morte. Outre les grandes tragédies de l’existence : la mort, la perte, les incidents qui nous privent d’une partie essentielle de nous, il y avait aussi, dans vos récits, toutes ces relations qui, sans que vous le voyiez venir, vous ont échappé, comme ça, vous laissant seuls avec, dans la main, une corde molle, celle qui, juste avant, était bien tendue, tenue en son autre bout par cette personne aimée, que vous aimez encore, un peu, dans un petit lieu de vous.

Cette semaine, je vous invite à écrire cette lettre que vous n’enverrez jamais.

Et je préfère ne pas les brûler, mais les consigner dans une petite boîte précieuse, parce qu’au fond, peut-on vraiment se débarrasser de toutes les leçons livrées par chacune d’elles ?

Non, je préfère que nous mourions en même temps, elles et moi.

