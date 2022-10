Les lobbyistes

La firme américaine McKinsey fait son nid par ici aussi. C’est à cette firme, a-t-on mieux compris durant le dernier cirque électoral, que l’on doit la mise en place des campagnes de vaccination et les stratégies de communication pendant la pandémie. Plusieurs de ses documents de travail, comme l’a montré Radio-Canada, portaient même le logo du gouvernement. Les consultants de la firme américaine étaient payés 35 000 $ par jour. Au total, la facture s’est élevée à 6,6 millions de dollars. Les contrats ont été obtenus sans appels d’offres.

L’urgence de la situation justifiait le recours à cette multinationale, a répété un François Legault désinhibé pour justifier la privatisation de cette crise de la santé publique. Pour lui, il n’y a rien là « d’anormal ». Les gens de McKinsey « ont aidé à sauver des vies », dit-il. Voilà. C’est tout. Vraiment ?

Ce n’est pas seulement pour la pandémie que le gouvernement s’en est remis à McKinsey. L’obsession qu’affiche le premier ministre à comparer le Québec avec l’Ontario a été nourrie par au moins un rapport commandé par la même firme privée, au nom du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Combien d’argent public, chaque année, part dans les poches de tels consultants qui se substituent au personnel de l’État ?

McKinsey est une immense entreprise-conseil, l’une des plus grandes au monde. Sur sa feuille de route, il n’y a pas que de bons coups. Aux États-Unis, la firme a reconnu sa responsabilité dans la crise des opioïdes. McKinsey avait contribué, par ses conseils marketing, à doper les ventes de l’analgésique OxyContin. Le New York Times rapporte que McKinsey a convenu de payer 573 millions de dollars pour le rôle qu’il a joué dans cette crise, laquelle a causé des morts et mis à l’épreuve les services policiers.

La firme conseille la majorité des deux cents plus grandes entreprises dans le monde. Son indépendance, par rapport à ces clients-là, est-elle assurée dans le cadre de ses autres activités ? Le Canard enchaîné, qui piste la compagnie depuis des années, observe qu’elle est accusée « de multiples conflits d’intérêts ».

Avant la pandémie, la Fédération européenne des associations de consultants estimait à 657 millions d’euros les dépenses publiques en faveur de firmes semblables. Des chiffres désormais à la hausse. Pourquoi tant d’argent est-il envoyé de ce côté, alors que la fonction publique des pays démocratiques doit, en principe, être formée et équipée pour répondre aux questions et aux situations qui légitiment ses fonctions ?

Après quarante ans passés à siroter des potions néolibérales, bien des politiciens partagent l’idée que l’État est à envisager telle une entreprise. À confondre ainsi leur pays avec le monde des affaires, ils avalisent l’idée, d’une part, que l’État est impuissant et, d’autre part, que l’entreprise à laquelle ils l’assimilent va se trouver en faillite s’ils n’ont pas recours à des secours.

François Legault affirme que la décision de recourir à la firme McKinsey ne relève pas du politique, mais de la haute fonction publique. Si tel est bien le cas, cela devrait concourir à agir pour la renforcer au plus vite. Après tout, les déconvenues sociales, il y en aura d’autres.

En attendant, les amateurs de théories du complot ont beau jeu de croire que nos gouvernements sont contrôlés par des forces étrangères. En vérité, ces gouvernements sont surtout manipulés par l’idéologie qu’ils ont eux-mêmes sécrétée : le tout-au-privé, même quand cette solution s’avère à l’évidence asséchante et délétère pour la collectivité.

L’influence de ces firmes privées va croissant. Non seulement elles génèrent des trous dans le budget public, mais elles trouvent en plus à s’exonérer de l’impôt. Comme vient de le montrer une commission d’enquête du Sénat en France, elles encouragent en outre la croissance de l’anglais dans l’appareil de l’État, au nom d’un formatage langagier.

L’enquête du Sénat français plaide pour la mise en place urgente de dispositions pour contrôler, selon des règles de déontologie serrées, les participations de ces firmes privées à la gouverne de l’État. Ces sociétés doivent déclarer au grand jour leurs intérêts, ceux de leurs principaux acteurs comme de leurs proches. Autrement dit, ces consultants sont assimilés, ni plus ni moins, à des lobbyistes au seul service de leurs intérêts.

Au Québec, la question de réviser les modalités par lesquelles les services publics en viennent à se soumettre à pareils intérêts privés n’est même pas sur la table. Au contraire. Le gouvernement de François Legault a même accepté que les données sur les engagements de ces firmes soient maintenues secrètes afin de ne pas nuire à leurs affaires !

Les lobbyistes sont traités généreusement en ce demi-pays. Cela leur permet même d’aspirer à devenir membre du gouvernement, sans que leur passé constitue une source d’embarras. C’est le cas pour Kateri Champagne Jourdain, officiellement lobbyiste au profit du promoteur d’un projet d’énergie éolienne alors même qu’elle était candidate de la CAQ. Le premier ministre s’est d’ailleurs retrouvé gaiement à manger avec sa candidate-lobbyiste en compagnie des dirigeants de la firme qui employait celle-ci. Est-ce bien ce qui s’appelle le partage des compétences ? Et Mme Champagne Jourdain vient d’être nommée ministre.

Le candidat de la CAQ Daniel Bernard, élu dans Rouyn-Noranda, était pour sa part enregistré comme lobbyiste de l’Association minière du Québec tout au long de la campagne électorale. Neuf jours après l’élection, il l’était encore. Qu’un des principaux dossiers de sa circonscription implique les taux de pollution en lien avec les produits de l’industrie minière n’inquiète sans doute personne. Car évidemment, il agira en toute indépendance d’esprit. Comment croire un instant le contraire ?

Au demi-pays du Québec, qui veut croire encore que rien de cela ne devrait mourir ni changer ?