La soupe chaude

Les éclaboussures de soupe aux tomates étaient encore fraîches sur la vitre recouvrant Les tournesols de Van Gogh que déjà la hargne anti-écolo avait trouvé une nouvelle cible de choix. Les images des deux jeunes militantes du collectif Just Stop Oil, la main collée au mur de la National Gallery de Londres sous le tableau aspergé, se sont propagées à une vitesse folle, suscitant une pluie de commentaires tantôt offusqués, tantôt condescendants.

Pourquoi s’en prendre à l’art ? Pourquoi encore un coup d’éclat ? Pourquoi faire tant de bruit pour si peu ? La méthode fait diversion, a-t-on dit, vous ratez encore la cible. On connaît le refrain. À mesure que les actions directes organisées par des militants écologistes se multiplient, les réactions sont de plus en plus chorégraphiées.

Chez nous, il fallait voir, dès l’aube vendredi dernier, l’empressement avec lequel certains commentateurs ont pris à partie les militantes de Just Stop Oil. On les a aussitôt présentées comme des écervelées indifférentes à la valeur de l’art avec un grand A — ah ! la jeunesse ingrate et dogmatique ! — en se gardant bien de dire que le tableau n’avait pas été endommagé et que l’action avait été prévue en conséquence. En aparté, on notera le décalage entre les précautions prises par les militantes pour ne pas saccager un bien précieux et l’indifférence avec laquelle on sacrifie constamment l’inestimable en matière environnementale.

Il fallait aussi entendre l’habituel choeur de la modération-en-toute-chose-et-à-tout-prix, qui s’est passionné pour la déconstruction de la tactique choisie, en empruntant grosso modo les termes de l’analyse marketing et en esquivant la principale question soulevée par les militantes de Just Stop Oil : si la suite du monde nous intéresse, pourquoi continue-t-on d’exploiter les énergies fossiles ?

Fascinant, tout ce que l’on a pu dire au sujet de cette action sans placer au coeur de la discussion le fait que les engagements actuels de réduction des GES nous acheminent vers une augmentation de la température globale de 2,7 °C d’ici la fin du siècle, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Sans rappeler non plus qu’il y a désormais 50 % de possibilités que nous atteignions temporairement une augmentation de 1,5 °C de la température globale d’ici 2027.

Triste ironie, un rapport du World Resources Institute indiquait en plus cette semaine que les engagements actuels des États en matière de réduction d’émissions de GES nous mèneraient à une réduction d’à peine 7 % d’ici 2030. Une fraction dérisoire de l’objectif de 43 % par rapport au niveau de 2019, soit la cible calculée par le GIEC pour limiter l’augmentation de la température globale à 1,5 °C. De quoi mettre la table pour de funestes échanges à la COP27, qui débute dans moins de trois semaines.

Si l’agitation médiatique provoque rarement les discussions souhaitées, il ne faut pas en conclure que les coups d’éclat qui visent à attirer l’attention ne servent à rien. Au contraire, ils constituent un bon outil diagnostique : chaque fois qu’une action débouche sur des débats stériles, elle nous renseigne sur l’étanchéité du blocage politique qui se dresse devant nous en matière climatique, stimulant du même coup la réflexion sur l’escalade (inévitable ?) des moyens de pression.

Prenez l’action organisée mercredi par le Collectif Antigone, affilié à Extinction Rebellion, sur le quai de chargement de la ligne 9B de l’oléoduc Enbridge, dans l’est de Montréal. Pendant près de 24 heures, des militantes ont bloqué l’accès au site en s’enchaînant à un conteneur pendant que des grimpeurs s’étaient perchés tout en haut des tours de chargement pétrolier pour y dérouler une banderole et empêcher le ravitaillement des navires.

Il faisait un froid mordant, mercredi à l’aube, lorsque les militants se sont installés sur le site, encouragés par une vingtaine de manifestants. Toute la journée, malgré le vent, malgré la pluie, ils se sont accrochés, martelant la nécessité de fermer cet oléoduc vétuste qui menace plusieurs sources d’eau potable, à l’heure où il est urgent de s’affranchir des hydrocarbures.

Cette action courageuse, qui somme toute s’est déroulée rondement, respectait à la lettre les règles de la respectabilité constamment serinées dans l’espace public : agir pacifiquement, cibler le mouvement du capital et pas le quotidien ou la propriété des gens, ne pas endommager des biens culturels précieux, formuler un message ciblé, clair. Tout y était. Sauf que l’action n’a pas eu le dixième de l’écho qu’a eu celle organisée par le même collectif sur le pont Jacques-Cartier en 2019. Elle n’a pas non plus récolté le quart du temps d’antenne qui fut consacré, la semaine dernière, à rouspéter contre les dégonfleurs de pneus de VUS à Québec ou les éclabousseuses d’oeuvres d’art à Londres.

L’occupation n’a pas été vaine pour autant. On pourrait dire qu’elle alimente un imaginaire de la résistance essentiel en cette époque de crise. Mais surtout, elle démasque une hypocrisie : ce que l’on exige des militants pour le climat n’est pas seulement qu’ils s’en prennent aux « vrais responsables » ou aux « bonnes cibles ». On leur demande aussi qu’il le fasse sans déranger le brave monde. Or, lorsqu’ils font exactement cela, on les ignore. Cette double contrainte nous donne l’exacte mesure du péril auquel nous faisons face.