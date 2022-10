Hésitation inflationniste

Les attentes inflationnistes des entreprises et des consommateurs convergent. Chez ces derniers, l’hésitation reste toutefois palpable, d’autant qu’ils se voient condamnés à une érosion de leur pouvoir d’achat s’inscrivant dans une certaine durée.

La Banque du Canada publiait lundi ses enquêtes sur les perspectives des entreprises et les attentes des consommateurs au troisième trimestre de 2022. Dans les deux cas, la confiance était en baisse. Dans les deux cas aussi, on accorde une probabilité de 50 % à l’avènement d’une récession au cours des deux prochains mois. Dans les deux cas, on table sur une érosion durable du pouvoir d’achat des travailleurs.

Cette récession attendue devrait toutefois être modérée. Du moins, les entreprises dont l’activité n’est pas liée au secteur du logement et à la consommation des ménages estiment qu’elle n’aura pas un fort impact sur la demande pour leurs produits ou services. Toutefois, dans l’ensemble, on s’attend généralement à ce que le rythme d’augmentation de la demande revienne plus près de ses niveaux d’avant-pandémie. Ce faisant, « les premiers signes indiquent que les pressions sur les prix et les salaires ont commencé à se résorber ». Avec des plans d’investissements et d’embauche désormais plus tempérés, les entreprises évoquent une diminution de l’ampleur des hausses salariales. D’autant qu’elles observent une atténuation de la concurrence pour la main-d’oeuvre — notamment moins de sollicitation — par rapport à il y a douze mois.

Chez les consommateurs, on déplore que les hausses salariales ne suivent pas l’inflation et l’on se résigne à accepter qu’elles ne la rattraperont pas. Ils s’adaptent en réduisant leurs dépenses, en changeant leurs habitudes de magasinage et en s’en remettant au travail à distance, qui compense en partie la baisse des salaires réels.

« Par contre, la confiance des consommateurs quant aux conditions du marché du travail est supérieure à la moyenne, tant à l’égard de leur situation personnelle que de celle de l’ensemble de l’économie. La probabilité perçue d’un changement d’emploi volontaire a atteint un sommet, tandis que celle d’une perte d’emploi demeure sous la moyenne. »

Attentes inflationnistes élevées, mais…

Reste que les attentes inflationnistes demeurent élevées, du moins sur un horizon de court ou moyen terme. Notamment dans une perspective d’un et de deux ans, les consommateurs s’attendant à ce que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se poursuivent et que les prix du pétrole restent élevés. « Les attentes à l’horizon de cinq ans ont quant à elles diminué et sont presque de retour à leurs niveaux prépandémiques ». La Banque du Canada retient que « pour tous les horizons, ces attentes se situent maintenant sous le taux d’inflation actuel perçu, signe que les consommateurs croient que l’inflation va ralentir ».

Chez les entreprises, les attentes à court terme demeurent au-dessus de la cible d’inflation de la banque centrale, alors que celles à long terme se situent bien plus près. « La plupart des répondants qui s’attendent à une inflation beaucoup plus élevée que 2 % estiment qu’elle retournera à la cible au cours des trois prochaines années. »

Changement de comportement des entreprises

Autre fait intéressant, peut-on lire, lors de la reprise post-pandémie, les entreprises ont été nombreuses à changer leurs comportements en matière de fixation des prix en réaction à une croissance élevée des coûts, à une forte demande et à des contraintes d’approvisionnement généralisées. Entreprises et concurrents faisant face aux mêmes difficultés, les consommateurs ne pouvaient qu’accepter des prix plus élevés, faute de choix. « Dans ces conditions, les entreprises ont procédé à des augmentations de prix plus marquées et plus fréquentes qu’à l’habitude. » Autrement dit, durant la reprise, les attentes d’inflation des entreprises n’ont pas joué un rôle important dans leurs décisions en matière de fixation des prix.

Or la plupart des entreprises ont déjà repris, ou reprendront bientôt, leurs comportements d’avant la pandémie, à savoir changer les prix de façon peu fréquente, attendre des signes concrets d’augmentation des coûts et surveiller de près les prix de la concurrence.