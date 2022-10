Rester chez papa et maman, sans papa et maman!

Le phénomène Tanguy a cartonné au grand écran au début des années 2000 grâce au cinéaste Étienne Chatiliez. Ce phénomène qui pousse de jeunes adultes à habiter de plus en plus longtemps avec leurs parents pourrait bientôt céder sa place à une autre tendance : celle qui consiste à retourner vivre dans la maison familiale, mais, cette fois, sans papa et maman ! Ma dernière chronique répondait à une question d’un lecteur qui souhaitait connaître la meilleure façon d’aider ses enfants à accéder à la propriété : parmi les solutions envisagées, il y avait le don d’équité, qui mérite d’être détaillé ici.

Pour l’instant, le don d’équité est plutôt rare, comme les jeunes professionnels qui rêvent d’acheter la maison de leurs parents comme première propriété — symbole de leur nouvelle vie indépendante ! — ne courent pas les rues. Mais avec la nouvelle réalité immobilière, cette solution pourrait devenir une pratique plus courante. En effet, si la correction attendue s’avère moins importante finalement et que le prix des maisons unifamiliales se maintient aux niveaux actuels, l’accès à la propriété pour les premiers acheteurs va demeurer un défi financier important.

Prenez ce cas de figure : en vieillissant, les parents, redevenus un couple, souhaitent soit redéfinir leur espace habitable afin de diminuer leur fardeau d’entretien, soit vivre à temps complet au chalet une fois retraités. De leur côté, les enfants, devenus de jeunes adultes, souhaitent fonder une famille et acheter une maison unifamiliale, mais ils sont en début de carrière et leurs revenus sont donc plus bas. Les parents peuvent alors transférer leur maison devenue trop grande à un de leurs enfants, avec la stratégie du don d’équité, et acheter une habitation plus petite convenant mieux à leurs nouveaux besoins.

Des enjeux fiscaux à considérer

Le don d’équité vous permet de transférer votre propriété à votre enfant à un prix réduit et adapté à sa capacité financière. Toutefois, il faut bien comprendre que toutes les transactions entre personnes liées par un lien de dépendance doivent, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, se réaliser à leur juste valeur marchande. Ainsi, vous ne pouvez pas donner votre maison pour 1 dollar même si vous en avez les moyens ! Il en résulterait une double imposition compte tenu de l’application des règles d’attribution.

Ainsi, conformément aux règles fiscales, la différence entre le prix convenu avec l’enfant et la valeur marchande réelle du bien immobilier sera considérée comme un don. Confirmé par acte notarié, celui-ci remplacera ou bonifiera la mise de fonds de l’enfant, ce qui facilitera l’accès à la propriété. Notez que s’il s’agit de la résidence principale, la transaction pourrait se faire sans impact fiscal, ce qui n’est pas le cas d’une résidence secondaire, par ailleurs. Il vaut donc mieux consulter vos conseillers juridique et fiscal avant de procéder !

Un don est un don !

Les avantages pour l’enfant sont indéniables. Il est possible de combiner cette stratégie avec le régime d’accession à la propriété (RAP), ce qui permet généralement aussi d’éviter les frais de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, et la transaction peut se faire sans droits de mutation. Les parents doivent cependant comprendre que ce don est irrévocable ! Il ne faut donc pas sous-estimer l’importance des conseillers juridiques dans ce type de transaction, surtout si votre enfant souhaite accéder à la propriété en couple.

En cas de décès de votre enfant, le règlement de sa succession pourrait faire en sorte que son conjoint ou sa conjointe hérite indirectement de ce don par le legs de la maison concernée. Il importe donc d’en faire un bien propre pour l’enfant par un acte de donation notarié afin qu’il puisse reprendre le bien ainsi qu’empocher sa plus-value en cas de rupture d’union. Par ailleurs, notarier le don permet de le rendre insaisissable par les créanciers de votre enfant.

Enfin, si vous avez plusieurs enfants, vous devriez envisager cette stratégie en ayant déjà réfléchi à votre capacité comme parents d’offrir un coup de main équitable à chacun d’entre eux. Frérot ou soeurette pourrait bien caresser le même projet de première maison dans les prochaines années, et vous n’aurez peut-être alors plus de maison « à donner ». Le don en argent à vos enfants majeurs afin qu’ils cotisent au nouveau CELIAPP (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété), dont l’instauration est prévue en 2023, pourrait dans ce cas être la solution la plus appropriée.