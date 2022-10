Nel Noddings sur la violence à l’école

On rapportait récemment, chiffres à l’appui, une importante hausse de la violence dans nos écoles.

Le nombre d’enseignants et d’employés du réseau de l’éducation indemnisés à la suite de lésions attribuables à cette violence serait par exemple, selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), passé de 360 en 2012 à… 911 en 2021 !

D’autres données recueillies vont dans le même sens, et tout le monde convient que plusieurs facteurs sont en cause, parmi lesquels la pandémie et ses effets sur la santé mentale, l’intégration des élèves en difficulté et les carences des formations offertes pour ce faire.

Le hasard a voulu que je prenne connaissance de tout cela au moment où j’apprenais le décès de Nel Noddings (1929-2022), influente philosophe de l’éducation. Je ne pouvais pas ne pas en parler ici, d’autant plus que son travail reste largement méconnu dans le monde francophone.

Devant cette flambée de violence, Noddings nous parlerait certainement de « care », concept qui renvoie à une de ses plus importantes contributions à la théorie et à la pratique de l’éducation.

De mathématicienne à philosophe de l’éducation

Formée en mathématiques et d’abord enseignante dans cette discipline, Noddings en vient ensuite à la philosophie de l’éducation. Elle sera professeure dans ce domaine à l’Université Stanford.

Au moment où elle commence sa carrière, des travaux en psychologie (menés par Carol Gilligan) suggéraient que les femmes abordent les questions éthiques d’une manière différente des hommes. Pour aller très vite, Gilligan soutiendra que les femmes ont, typiquement, une autre manière de penser l’éthique, d’en parler (le très célèbre livre qu’elle écrira à ce sujet s’appelle d’ailleurs Une voix différente) et de la pratiquer, une manière moins axée sur les conséquences ou les principes que sur ce qu’elle nommera le « care », qu’on rend parfois en français, si on le traduit, par « sollicitude ».

Noddings partira de là et étendra ce concept à l’éducation. Elle parlera de ce point de vue d’éducation morale, bien entendu, mais aussi d’éducation à la citoyenneté et du bonheur comme finalité de l’éducation. Elle nommera plus tard son approche « relationnelle » plutôt que « féminine ».

Cette sollicitude, dans les relations interpersonnelles, est faite de réceptivité, de rapprochement, de réciprocité : dans ses mots, elle est du « care for » ; sur le terrain des relations sociales, plus abstraites et vastes, elle devient du « care about ». Cette perspective invite à ne pas penser à l’éthique dans les termes limitatifs de l’utilitarisme et des morales déontologiques qui voudraient ramener la vie morale à des considérations élaborées par un sujet isolé, calculateur et raisonneur.

Le care en classe

Concrètement, cela conduit à penser l’éducation morale en classe — et donc aussi la lutte contre la violence — en termes de relations concrètes par lesquelles être une bonne personne sera perçu comme possible et désirable. En la paraphrasant, on pourra dire que dans une large mesure, c’est la manière dont on traite autrui qui fait qu’il ou elle sera une bonne personne… ou pas.

Cette éducation morale, centrale en éducation et qui devrait commencer à la maison, a quatre composantes.

La modélisation. « Nous devons montrer, par notre comportement, ce que signifie être capable de sollicitude. Nous ne nous contentons pas de dire aux élèves qu’ils doivent faire preuve de sollicitude ou de leur faire lire des textes sur le sujet, mais nous leur démontrons notre sollicitude dans nos relations avec eux. »

Le dialogue. Par lui, « nous en apprenons plus sur les autres et ce savoir nous est indispensable pour exercer notre sollicitude, puisque nos efforts bénéficient des feedbacks que nous recevons de ceux et celles à qui elle s’adresse ».

La pratique. « Si nous voulons former des gens qui feront preuve de sollicitude, il convient donc de permettre aux élèves de pratiquer cette sollicitude et de réfléchir sur cette pratique. »

La confirmation. « Lorsque [pour ses actions] nous confirmons quelqu’un, nous identifions un soi meilleur et encourageons son développement. »

Une dernière idée. Noddings suggérait que tout cela serait rendu plus facile et efficace si les élèves restaient dans la même école et si ceux du primaire restaient le plus longtemps possible avec la même enseignante, le même enseignant.

Les joies de l’enseignement

Martin Lavallée forme de futurs plombiers. Il m’écrit : « Ce qui me procure du bonheur (et que j’ai pu apprécier pleinement lors de mon retour au travail après un long congé) est d’outiller ces élèves pour leur permettre d’exercer leur métier et de les voir fiers d’eux lorsqu’ils réalisent leurs premiers montages ou apprennent à maîtriser tel outil ou telle technique. Souvent, ces individus ont la confiance en eux-mêmes ébranlée pour toutes sortes de raisons et regagnent en confiance grâce aux nouvelles compétences qu’ils ont acquises. Ils s’épanouissent littéralement devant mes yeux et je sens la gratitude qu’ils ont à mon égard de prendre ma tâche au sérieux… Lorsque je réalise cela, ce qui n’arrive pas tout le temps, alors mon métier d’enseignant prend tout son sens et me procure vraiment du bonheur. »