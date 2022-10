Le prêchi-prêcha de l’État

Dix-neuf degrés ! Pas un de plus, tenez-vous-le pour dit ! C’est ainsi que le président Emmanuel Macron a solennellement annoncé aux Français qu’ils devraient passer l’hiver en doudoune et en col roulé. Jeunes ou vieux, frileux ou pas, on ne devrait pas, dit-il, se chauffer à plus de 19 °C cet hiver. Crise de l’énergie oblige !

Bizarrement, le mot « rationnement » n’a pas été prononcé. Contrairement à l’époque du choc pétrolier des années 1970, il est probablement trop rude pour les frêles oreilles des citoyens d’aujourd’hui. Sous le doux euphémisme de la « sobriété énergétique », c’est pourtant la première fois qu’un président dit à ses concitoyens comment chauffer leur maison et à quelle heure ils doivent prendre leur douche. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a poussé le ridicule jusqu’à inciter les contribuables à ressortir leurs cols roulés. Et le ministre d’exhiber le sien, probablement payé 300 euros dans une boutique de Saint-Germain-des-Prés.

On n’imagine pas de Gaulle ou Mitterrand sermonnant les électeurs et leur expliquant comment régler leur thermostat ou quoi porter en hiver. D’abord parce que, grâce au nucléaire, ils avaient fait de la France, à l’égal du Québec, une forteresse énergétique qui produisait l’électricité la moins chère d’Europe. Ensuite, parce qu’en ces temps pas si lointains, les politiques hésitaient à s’aventurer au-delà du pas de porte des citoyens.

Cette époque est aujourd’hui dans le rétroviseur. Il ne se passe guère une journée sans qu’un ministre, un maire ou un sombre fonctionnaire s’autorise à nous dire quoi manger, quel type de voiture acheter, comment recycler nos déchets ou combien d’heures de sport faire chaque jour.

Il y a longtemps qu’on n’en est plus au slogan des années 1980, « la modération a bien meilleur goût ». En France, la loi force les fabricants de produits alimentaires à terminer leurs messages par ces injonctions : « évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ou « pratiquez une activité physique régulière ». Même les fabricants de voitures doivent, sous peine de sanctions, y aller d’une morale du genre « pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo » ou « au quotidien, prenez les transports en commun ».

Cette façon d’infantiliser le citoyen explique peut-être une partie de la colère qu’ont suscitée nos gouvernements pendant la pandémie. Nombre de mécontents rencontrés dans ces manifestations ne protestaient pas tant contre les vaccins que contre cette façon de parler au peuple en lui répétant vingt fois par jour d’aller se laver les mains. Comme si le citoyen normalement constitué avait besoin qu’on lui répète à coeur de jour qu’il faut boire de l’eau quand il fait chaud.

Au fond, la pandémie n’aura été qu’un révélateur de cette propension des États modernes à s’immiscer dans les moindres replis de notre vie. Tocqueville nous avait mis en garde contre ce qu’il nommait le « despotisme doux ». Il désignait par là le penchant des gouvernements démocratiques à transformer chaque nation en « troupeau d’animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger ». Big Mother n’étant au fond que la version douce de Big Brother.

Récemment, la députée écoféministe Sandrine Rousseau n’a-t-elle pas proposé de créer « un délit de “non-partage des tâches domestiques” » ? Difficile de ne pas voir dans ce maternage omniprésent une forme de mépris, celui d’un peuple-enfant dont il faudrait passer au crible chaque comportement suspect.

Mais on pourrait aussi y voir une façon de dissimuler l’impuissance grandissante de l’État. Car il sera toujours plus facile pour un président de dire à chacun comment se chauffer que d’avouer que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace, qui aurait pu fonctionner encore une décennie, fut une erreur magistrale motivée par des raisons essentiellement électoralistes. Difficile aussi d’avouer que, sans l’alignement décidé par l’Europe du prix de l’électricité sur celui du gaz, la France jouirait grâce au nucléaire d’un avantage déterminant sur ses voisins.

Moins les États semblent avoir de prises sur la mondialisation, plus ils paraissent enclins à s’occuper de notre vie privée, à multiplier les réformes sociétales et à nous faire la morale. À défaut de contrôler les leviers essentiels, l’empire du bien préférera materner l’électeur. Depuis que « les dieux sont tombés sur la terre », comme disait Philippe Muray, la morale est passée du confessionnal aux cabinets ministériels, du semainier paroissial au journal télévisé.

Entre la guerre en Ukraine et la crise de l’énergie, alors que la petite Arménie est en train de se faire avaler par ses voisins islamistes et que les Iraniennes déchirent leur voile au risque de leur vie, à quoi s’occupait le Conseil de l’Europe cette semaine ? La directrice de sa division des droits de l’enfant, Regina Jensdottir, souhaitait bannir cette abominable punition qui consiste à envoyer un enfant réfléchir dans sa chambre ! Une punition jugée trop « violente » pour les tendres chérubins du XXIe siècle.

À force de danser sur un volcan, nous vivrons un réveil qui ne sera que plus douloureux.