Ombres et lumières d’André Brassard

Il était le grand absent à la première de l’opéra adapté d’Albertine en cinq temps de Michel Tremblay au Rideau Vert, le mois dernier. La belle musique de Catherine Major aura résonné sans celui qui avait mis jadis au monde cette pièce emblématique sur les planches. Pas avec nous, André Brassard. Présent tout de même. Mais depuis si longtemps malade.

L’homme de théâtre s’est envolé à 76 ans après 160 mises en scène et plus de quatre décennies de création. Avec son talent, sa rébellion, ses coups de gueule, ses démons, son génie artistique qui marqua l’histoire du Québec aux côtés de Michel Tremblay. Celui qui avait lancé en 1968 au Rideau Vert la bombe en joual Les belles-soeurs, se disait fier d’avoir, avec son vieux complice, redonné sa langue et ses rêves au peuple québécois : « On a eu la volonté de l’anoblir, de l’adouber en montrant qu’il était aussi intéressant que la société bourgeoise du Faubourg Saint-Germain », me disait-il.

Je l’avais rencontré en 2016 dans son appartement montréalais rempli de livres, encombré et vétuste de l’Est de Montréal. En 1999, un accident vasculaire cérébral l’avait terrassé. Depuis ce jour, en chaise roulante, l’esprit allumé, mais la carcasse mal amanchée, il rongeait son frein. Appauvri, il recevait un coup de pouce de Michel Tremblay, par-delà leur brouille des dernières années jamais vraiment rabibochée. Après cet AVC, hormis quelques mises en scène mémorables dont celle d’Oh les beaux jours de Beckett à Espace Go, il s’était effacé du paysage, essoufflé, boursoufflé, sur quatre roues.

Ça faisait peine à voir. Brassard avait tant posé son esprit révolutionnaire sur des textes du passé, découvert le sens profond des créations nouvelles et transmis son humanité aux comédiens dirigés sous son doigté. Cet alchimiste décortiquait des pièces par-delà leurs mots, avec un flair, une créativité admirable, mesurant ses coups de théâtre pour créer l’événement mémorable.

Enfant naturel né à Montréal en 1946, élevé par une mère institutrice (qui était en fait sa tante) sous une Grande Noirceur qui ne badinait pas avec les bonnes moeurs, privé d’amour, autodestructeur, André Brassard était hanté pas ses blessures. Mais traîné au théâtre dès son âge tendre, il avait pu suivre des cours de diction avec la fameuse madame Audet, avant de rejoindre comme acteur la troupe Les Saltimbanques, puis d’embrasser surtout la mise en scène.

Lui et Tremblay s’étaient rencontrés et compris en leur vingtaine exaltée, armés d’une même révolte contre les establishments, propulsés par le tremplin des folles années 60 et 70 qui leur permit de s’exprimer. Brassard allait monter toutes les pièces de son auteur fétiche sauf deux, quelques films aussi, dont le flamboyant Il était une fois dans l’Est, en compétition à Cannes en 1974.

À eux d’eux, ils auront si longtemps divinisé les damnées Manon et les sacrées Sandra, les Hosanna, les Marie-Lou, les Albertine et toute une faune grouillante, souvent féminine, montée au sommet par leur tandem. Brassard adorait diriger Rita Lafontaine, son interprète fétiche, après sa mort tellement pleurée en 2016.

Le public n’oubliera pas non plus ses grandes adaptations de Shakespeare, de Beckett, d’Euripide, de Genet, de Claude Gauvreau, de Michel Marc Bouchard, du regretté Normand Chaurette. Pour ne nommer qu’eux. Ce monument du théâtre érudit, ombrageux et complexe se considérait comme un oiseau libre aux plumes ébouriffées, les pattes dans les plats et le coeur en miettes.

Brassard n’était pas le champion des régimes minceur et sa cocaïnomanie joua trop longtemps avec ses nerfs. Sa fréquentation de prostitués adolescents (il fut condamné pour détournement de mineur) lui aliéna la sympathie publique, sans le terrasser pourtant. Chaque époque est trop réductrice : jadis pour n’avoir vu que le grand metteur en scène en lui, aujourd’hui en réduisant un homme à ses seules dérives. Brassard exhibait en entrevues ses moeurs d’antan, ses dépressions, sa furie créatrice, avant d’affronter la tempête soulevée par les confidences les plus gratinées.

En témoignait une biographie écrite par Guillaume Corbeil et préfacée par Jean Fugère chez Libre Expression. Quant au documentaire de Claude Fournier et Marie-José Raymond Notre été avec André, il révélait en 2018 de façon saisissante l’univers de Brassard, qui s’y confiait à la caméra sans frein ni pudeur, mais avec l’envie d’envoyer valser son corps trop abîmé : « Si la mort était un taxi, je l’appellerais », lançait-il.

Côté lumière, il m’avait livré un jour ces mots de sagesse à la Descartes : « Je suis fier de ne pas m’être laissé monter la tête par la saveur du mois. Chaque fois qu’on avait un succès, on disait : next ! De toute façon, plus on apprend, plus on se rend compte de ce qu’on ne sait pas. »