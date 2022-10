Fascisme du XXIe siècle

Après quatre longues années de Jair Bolsonaro, quatre années d’insultes en série, d’incompétence crasse ou d’idéologie extrême sur des sujets centraux comme la lutte contre la pandémie ou la déforestation de l’Amazonie, après une multiplication d’appels putschistes non voilés, le président sortant du Brésil a obtenu 43,4 % des suffrages exprimés au premier tour.

L’épreuve du pouvoir et les ratages de ces quatre années, illustrés par les 700 000 décès de la COVID-19 (deuxième total au monde, et l’un des taux par million les plus élevés, hormis quelques pays d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est), n’ont pas empêché ce score exceptionnel.

Il est encore possible, voire probable, que l’ex-président de gauche Lula da Silva l’emporte finalement le 30 octobre. Mais il n’y aura pas le K.O. technique que beaucoup, à gauche, espéraient : quelque chose comme 50 % à 35 %, dès le premier tour.

Ce sera serré. Lula a gagné dans 14 États, tandis que Bolsonaro l’a emporté dans 12 et dans le District fédéral (Brasilia). Mais il a perdu contre le président actuel dans deux des collèges électoraux les plus importants du pays : São Paulo et Rio de Janeiro.

Certes, contrairement aux États-Unis archaïques, électoralement restés au XVIIIe siècle, le Brésil a le suffrage universel pur (une personne, un vote), et Lula engrange des majorités énormes dans le Nordeste populeux. De plus, le système électoral électronique y est le plus fiable, le plus rapide et le plus efficace du monde : de quoi faire honte à beaucoup de commissions électorales du « premier monde ».

* * * * *

Pour autant, ce qui se profile au Brésil n’en est pas moins terrifiant. Au-delà de la présidentielle, toute une série de « bolsonaristes », au Parlement, au Sénat ou dans les États, ont remporté des majorités impressionnantes.

Le général Eduardo Pazuello, un ministre de la Santé si incompétent qu’il a laissé des malades de la COVID mourir de suffocation à Manaus, alors qu’il avait à disposition des stocks d’oxygène pour les sauver… a triomphé dans les urnes à Rio.

Autre élection triomphale : celle de Ricardo Salles, le ministre de l’Environnement, qui a présidé à une remontée catastrophique de la déforestation en Amazonie. Il avait déclaré au cabinet que le gouvernement devait profiter du fait que la presse était occupée par la pandémie… pour « faire entrer le bétail au maximum », en abrogeant des lois de défense environnementale. Il a eu trois fois plus de voix que Marina Silva, ex-ministre de Lula et écologiste célèbre.

La journaliste brésilienne Eliane Brum parle de « villanocratie » pour décrire les succès électoraux de ces « vilains » incompétents, corrompus et violemment réactionnaires.

* * * * *

Est-ce du fascisme ? On a dit, après la victoire du triumvirat Meloni-Berlusconi-Salvini en Italie, que les mots « fasciste » ou « postfasciste » ne sont plus pertinents pour décrire leur nationalisme conservateur ou réactionnaire. Et que l’antifascisme n’est plus qu’un « théâtre » anachronique pour gauchistes européens qui se trompent d’époque.

Peut-être. Mais dans les Amériques, c’est différent.

Jair Bolsonaro, sous l’inspiration revendiquée de Donald Trump, exalte la loi et l’ordre, appelle l’armée à « jouer son rôle contre les forces du Mal », dit que « seul Dieu peut m’enlever le pouvoir », et que « l’Histoire pourrait se répéter » (évoquant le putsch de 1964). Il a fait l’éloge d’un tortionnaire célèbre, qui selon lui aurait dû « finir le travail » en 1970, lorsqu’il avait sous sa main experte une certaine Dilma Rousseff (ex-présidente, avec une jeunesse de guérillera).

Cet homme a fondé son pouvoir sur les réseaux « évangéliques » parfois mafieux, sur les classes moyennes blanches pleines de rancoeur après les années de promotion sociale des pauvres sous Lula et Rousseff. Ce qu’il peut chercher : moins un putsch militaire classique qu’une « droite révolutionnaire » prenant les armes et la rue, dans une sorte de grand « 6 Janvier » à la brésilienne.

Cela ressemble furieusement à un fascisme du XXIe siècle. Une courte victoire de Lula, par 52 à 48, le 30 octobre, n’y changerait pas grand-chose.

François Brousseau est analyste d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com