Une fausse bonne idée venue d’Europe

Le mieux est parfois l’ennemi du bien, dit-on. La loi finalisée mardi dernier par l’Union européenne qui oblige les fabricants d’appareils électroniques mobiles à adopter dès la fin 2024 le connecteur USB-C pourrait éliminer jusqu’à 11 000 tonnes de déchets électroniques… sur les 63 millions de tonnes que l’industrie produit chaque année.

Pour ceux qui aiment les histoires d’horreur, voici quelques chiffres pour remettre les déchets électroniques dans leur juste contexte. Il devrait s’en produire 30 % plus en 2025 qu’on en enverra à la poubelle cette année. Ils représentent déjà environ 20 % de tous les déchets produits annuellement par les humains. Le nombre de décès causés par cette pollution devrait passer d’environ 300 000 à l’heure actuelle à plus d’un million dans le monde d’ici trois ans.

À ce rythme, les déchets électroniques seront bientôt aussi nocifs que le transport routier, qui demeure, malgré les guerres et les autres catastrophes qui surviennent un peu partout sur la planète, le plus grand fléau meurtrier au monde – si on exclut la maladie. L’automobile a causé 1,2 million de morts l’an dernier.

Plus de 40 % des déchets électroniques produits dans le monde viennent de l’Amérique du Nord. Si on savait le Québec cancre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il ne brille pas non plus dans la gestion de ses autres rejets.

L’après USB-C

L’Union européenne se poste donc en meneuse de la lutte contre les déchets électroniques grâce à une mesure qui ne vise essentiellement qu’une chose : faire abandonner par la société californienne Apple le connecteur Lightning qui équipe ses téléphones et quelques autres de ses accessoires mobiles. L’écosystème d’autres gadgets conçus par d’autres fabricants pour fonctionner avec l’iPhone est aussi dans la mire de l’UE.

Mine de rien, le marché des accessoires pour l’iPhone vaut des milliards de dollars, et ses plus grands bénéficiaires sont principalement des entreprises américaines et asiatiques qui gravitent autour de la marque Apple, dont le magnétisme est manifeste autant chez nous qu’en Chine ou qu’en Allemagne.

Il y a donc aussi au moins en partie la volonté commerciale derrière cette loi européenne de peser un peu sur la balance des gadgets électroniques pour rééquilibrer le plateau de jeu. Ça ne fait certainement pas l’affaire d’Apple, qui n’aime pas se faire imposer une norme précise, soit le port USB-C.

Quand l’Europe a pour une première fois songé à adopter sa loi, elle voulait imposer une technologie antérieure et aujourd’hui désuète, le port Micro USB. La capacité de recharge de ce connecteur était des dizaines de fois moindre que celle du port USB-C, qui a finalement été élu par l’UE.

Mais peu importe la technologie choisie, le résultat risque d’être le même : dans tous les cas, les créateurs de la norme USB calculent que la durée de vie d’un chargeur USB-C est d’environ 10 000 connexions, soit la même durée de vie que celle d’un chargeur Micro-USB.

Ce n’est donc pas la fin des chargeurs jetés à la poubelle. C’est même peut-être le contraire qui pourrait se produire, étant donné que bien des consommateurs voudront remplacer leurs chargeurs actuels qui ne sont pas USB-C par de nouveaux chargeurs, et qu’ils décideront de jeter leurs chargeurs actuels.

Et quand on aura trouvé une norme remplaçant le port USB-C (les chargeurs sans connexion Qi semblent ces jours-ci très prometteurs…), ça fera une autre génération de chargeurs à balancer dans la poubelle.

Surenchère verte

La question, maintenant que la loi européenne a été adoptée, est de savoir si d’autres pays emboîteront le pas. Les fabricants d’électronique ne sont pas comme les producteurs de pailles jetables en plastique et risquent d’adapter les produits qu’ils vendent partout sur la planète aux exigences européennes, ce qui pourrait rendre inutile le simple fait d’imiter l’Europe. Du moins, espérons-le.

En revanche, peut-être cette loi appelle-t-elle à surenchérir. La production croissante de déchets électroniques devra bien cesser un jour, et si l’imposition de normes précises ne fait pas l’affaire de tous, l’établissement de cibles de réduction des déchets et l’obligation de respecter ces cibles pourraient rapidement faire consensus. C’est d’ailleurs ce qu’Apple demande. Microsoft aussi. Si une masse critique de géants technos peut être convaincue – et obligée d’admettre – de l’urgence d’agir, peut-être qu’un début de solution est à portée de main.

Ces derniers mois, on a vu des pays rehausser la barre en matière de réparabilité des appareils électroniques, de récupération en fin de vie des métaux stratégiques contenus dans ces appareils et d’utilisation dans des produits neufs d’un seuil minimal de matériaux recyclés.

Dans un contexte où l’énergie se fait de plus en plus rare, on pourrait même penser à des normes d’efficacité énergétique qui obligeraient certaines exigences de performance par watt d’énergie consommée, par exemple. Ça risque de devenir essentiel pour éviter le dérapage de l’industrie automobile dans ses projets d’électrification. Sans cadre limitant la consommation de carburant, l’industrie n’aurait jamais progressé comme elle l’a fait depuis 30 ans.

Et pourtant, personne n’a imposé aux constructeurs d’automobile une forme particulière de trappe à essence à installer sur la carrosserie de leurs véhicules neufs.