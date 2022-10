Récession autoréalisée?

Il est vrai qu’à force de parler de récession et de s’y préparer, mais cette fois-ci….

Dans un texte du Devoir publié lundi, l’économiste en chef de la Banque de développement du Canada, Pierre Cléroux, disait croire que la récession pouvait être évitée, mais qu’on ne pouvait sous-estimer l’importance du facteur « anticipation ». « Les dépenses des consommateurs comptent pour 70 % de l’activité économique du Canada. À quel point vont-ils réduire leurs dépenses au fil des prochains mois ? » Le texte reprenait les résultats d’un sondage sur les finances des Canadiens effectué pour le compte de la Banque de Montréal, qui soulignait que 80 % des répondants sont d’avis que le Canada entrera en récession avant la fin de l’année en cours. Afin de s’y préparer, certains répondants ont déclaré avoir reporté un achat important, que ce soit une voiture, un appareil électroménager ou un voyage, alors que d’autres comptent plutôt se serrer la ceinture durant la période des Fêtes qui s’amorce.

Si elle survient, cette récession sera loin d’être autoréalisée. Regardons quelques chiffres. Statistique Canada indiquait récemment qu’au terme du deuxième trimestre, l’avoir net des ménages avait reculé de 6,1 % par rapport au trimestre précédent. Ou encore que le rythme du dérapage inflationniste s’est accéléré, l’augmentation sur 12 mois de l’inflation telle que mesurée par l’Indice des prix à la consommation (IPC) passant de 6,7 % en mars à 8,1 % en juin. Que cette pression sur les prix se ressent déjà sur le taux d’épargne des ménages canadiens, qui est passé de 9,5 % à 6,2 % entre les premier et deuxième trimestres. Et que le revenu disponible des ménages n’a augmenté que de 1 % au deuxième trimestre, alors que la valeur nominale de leur consommation a crû de 4,3 % sous l’effet des hausses de prix généralisées.

Tout cela est à mettre dans le contexte d’une hausse de 125 points de base du taux directeur de la Banque du Canada sur l’horizon temporel retenu. Dire que la Banque du Canada en a rajouté 175 autres depuis — et qu’elle ne prévoit pas s’arrêter là, a-t-on déjà écrit.

Dans l’Enquête sur la population active de septembre, dont les résultats ont été publiés vendredi, Statistique Canada relève que la croissance sur 12 mois des salaires horaires moyens des employés a dépassé 5 % pour un quatrième mois consécutif, soit une hausse de 5,2 %, ou de 1,57 $, pour atteindre 31,67 $. Pour ajouter qu’à titre de comparaison, la croissance sur 12 mois de l’IPC a été supérieure ou égale à 7 % de mai à août. Sans oublier que l’on parle de salaire avant impôts.

Le mois dernier, l’augmentation des salaires a été alimentée par la croissance sur 12 mois du nombre d’employés dans les secteurs à rémunération relativement élevée. L’agence fédérale pointe en direction de la construction, qui a enregistré une hausse de 109 000 emplois et une augmentation du salaire moyen de 7,5 %, et du secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, avec 56 000 emplois créés et une hausse salariale moyenne de 9,1 %.

L’inflation fait mal

Selon le cinquième Indice d’accessibilité financière du syndic BDO Solutions à l’endettement, publié à la fin de septembre, 78 % des Canadiens affirment que leurs finances personnelles ont empiré en raison de l’inflation, tandis que 54 % disent vivre d’un chèque de paie à l’autre. Ce sondage, mené en ligne par Angus Reid auprès de plus de 2000 Canadiens, ajoute que la hausse du coût des biens et services essentiels est le principal facteur qui contribue à l’augmentation de l’endettement pour 84 % des répondants. Aussi, 78 % ont indiqué que les dépenses liées à l’épicerie, au loyer ou à l’hypothèque et à d’autres éléments essentiels étaient la principale raison pour laquelle ils épargnaient moins.

Quant au sondage BMO mentionné précédemment, les résultats de l’Indice de progrès financier réel BMO publiés également à la fin de septembre soulignent que plus de 75 % des Canadiens estiment que leur situation financière est assombrie par des factures d’épicerie plus élevées (81 %) ou encore par la hausse du prix de l’essence (76 %). Si 81 % des répondants disent entrevoir avec préoccupation une récession d’ici la fin de l’année, 77 % ont affirmé apporter des changements à leur mode de vie, comme retarder des achats importants (34 %), rembourser leurs dettes (30 %) et réduire leurs dépenses de vacances (27 %), en réponse à la hausse du coût de la vie.

Ce sondage en ligne a été réalisé auprès de 3404 Canadiens âgés de 18 ans et plus.