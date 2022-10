Comme un ouragan

L’histoire a fait du rempart d’îles-barrières, à quelques dizaines de kilomètres de Fort Myers, un lieu en marge du continent. S’il ne reste du temps des Calusas (les premiers habitants des îles) que des monticules de coquillages qui servaient à surélever leurs habitations, ce lieu a façonné des légendes de trésors enfouis et de batailles épiques au temps des boucaniers, ces pirates hérités de l’ère coloniale qui en avaient fait leur repère. Poste avancé dans le golfe du Mexique, ce chapelet d’îles, de Sanibel à Gasparilla, a été relativement protégé du développement économique et se distingue par des écosystèmes faits de mangroves et d’eau douce, par sa richesse faunique et par l’abondance des coquillages qui s’y échouent.

Mais parce qu’elles sont particulièrement basses, ces îles sont menacées par la montée des eaux (donc par l’infiltration d’eau saline) et par la saturation des cours d’eau et des nappes phréatiques, au point de rendre périlleuse toute précipitation d’importance. Elles doivent aussi faire face à la présence croissante d’espèces invasives liée aux changements climatiques.

Alors que la fréquence et la force, mais aussi la capacité d’intensification rapide des ouragans sont liées au réchauffement des eaux océaniques, les îles-barrières des États-Unis sont un peu les canaris dans la mine de notre voisin. En Floride, Ian s’est jeté sur elles en les dévorant, laissant une plaie béante sur son passage, tout comme lorsque Ida a laminé la Grand Isle de la Louisiane en août 2021 ou quand Dorian s’est abattu sur les Outer Banks de la Caroline du Nord en 2019.

À cet égard, le phénomène n’est pas inédit. Toutefois, ce dernier épisode climatique confirme des failles importantes, susceptibles d’avoir des conséquences qui vont bien au-delà des déclarations du président Biden sur le fait que « le débat est clos quant à l’existence des changements climatiques »… ou de la volte-face du gouverneur DeSantis, qui en appelle à l’aide fédérale après avoir voté, lorsqu’il était représentant au Congrès, contre un soutien similaire aux sinistrés de l’ouragan Sandy, il y a exactement 10 ans.

L’urbanisation accélérée du sud-ouest de la Floride, notamment dans le comté de Lee, où la croissance démographique est parmi les plus importantes du pays, s’est faite aux dépens des réalités d’une zone côtière pourtant déjà soumise à une importante érosion. Elle s’est opérée d’autant plus aisément qu’aucun ouragan d’importance n’avait frappé cette zone depuis Irma en 2017 et que la gestion des plans de développement est passée au cours de la dernière décennie du « Département des affaires communautaires » à celui des « occasions économiques » (l’évolution n’est pas uniquement sémantique).

Cette urbanisation s’est également faite dans un contexte où le marché de l’assurance de Floride est au bord du précipice. En raison de la vulnérabilité de l’État aux désastres naturels, les grands acteurs du marché de l’assurance s’en sont retirés, laissant la Floride aux mains de compagnies d’assurances moins solides… Or, plusieurs d’entre elles ont mis la clé sous la porte dans les derniers mois, et 30 ont été définies cet été comme étant une situation financière instable, avec le risque que de nombreux assurés fassent face à une forme d’insolvabilité. Et ce, d’autant plus que peu sont ceux qui souscrivent une assurance inondation (seuls 18 % des habitants de Fort Myers en ont une, notamment).

Ce qui implique que beaucoup n’auront pas les moyens de se relocaliser. Ni les moyens de reconstruire, dans un marché où les chaînes d’approvisionnement sont déjà erratiques (il manquait de ciment en Floride cet été) et où le manque de main-d’oeuvre alimente l’inflation.

Insécurité alimentaire

Le problème va toutefois au-delà des habitations. Les producteurs d’agrumes de Floride représentent une part importante, sinon essentielle, de la Citrus Belt. Ils ont été frappés de plein fouet par Ian — il y a six ans, l’ouragan Irma avait engendré une chute de 37 % de la production ; il semblerait que cette année puisse se situer en deçà. D’autant plus que certains producteurs craignent que les crues aient favorisé la propagation de la « maladie du dragon jaune », qui affecte déjà lourdement la production. Avec pour corollaire une hausse importante du prix du jus d’orange, mais aussi des cultures maraîchères, comme le melon d’eau ou les fraises, qui y sont aussi cultivées. Et, à la clé, une (autre) hausse des prix.

De ce fait, l’insécurité alimentaire est également un problème, alors que les effets de l’ouragan Ian sur les chaînes d’approvisionnement se combinent à la hausse des prix et à la fin de programmes d’aide mis en place dans le contexte spécifique de la pandémie. Qu’il s’agisse à court terme des sinistrés, ou à long terme des ménages vulnérables économiquement. Déjà, avant l’ouragan, un enfant floridien sur six ne mangeait pas sainement à sa faim.

Cette vulnérabilité alimentaire se combine à court et à moyen terme avec une insécurité physique : certains sinistrés avouent désormais porter une arme sur eux en tout temps par crainte d’être victimes de pilleurs. Des recherches comme celles des professeurs Ryan D. Harp et Kristopher B. Karnauskas modélisent déjà l’effet des changements climatiques et concluent à un taux de criminalité croissant aux États-Unis.

Parce qu’ils génèrent des désastres qui perturbent substantiellement, instantanément et durablement le tissu social (comme l’a montré l’évolution démographique de la Louisiane après Katrina), les changements climatiques contribuent en effet à accentuer la violence dans les sociétés. Ils n’épargnent pas les pays développés : les études post-Katrina ont ainsi montré l’accroissement de la violence à l’égard des communautés LGBTQ+ (certains évoquant une punition divine à l’origine de l’ouragan) et à l’égard des femmes. Au point où le rapport 2021 du Lancet Countdown on health and climate change parle d’alerte rouge.

En Floride, puisque l’État est au confluent de plusieurs menaces climatiques (humidité, inondations, feux de forêt, montée des eaux, chaleur extrême, déclin agricole), comme le montre Propublica, la question de l’adaptation et de la mitigation des changements climatiques à long terme se pose. Mais le manque de main-d’oeuvre, tant à l’échelon de l’État que des agences fédérales, la hausse des coûts et aussi la politique — les libertariens décriant les investissements et l’engagement de l’État et 25 sénateurs républicains votant contre un budget d’aide pour la FEMA, l’agence américaine des situations d’urgence — sont autant de ralentisseurs qui contribueront, à terme, à alimenter le phénomène.

Avec à la clé des répercussions à travers les États-Unis… et jusqu’à nous.