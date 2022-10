L’empereur caquiste est nu

La dernière fois qu’un premier ministre québécois s’est vanté de jouir d’un rapport de force aussi grand face à son homologue libéral, à Ottawa — et qu’il l’a fait avec autant d’assurance que François Legault ne l’a fait depuis sa réélection, lundi —, cela ne s’est pas bien terminé pour lui. Certes, Lucien Bouchard avait peut-être mal jugé la nature du mandat que lui avaient accordé les Québécois aux élections de 1998. Le Parti québécois avait alors gagné 76 sièges, mais avec seulement 42,87 % du vote populaire, soit 0,68 point de pourcentage de moins que le Parti libéral du Québec. C’était tout de même un meilleur score que la proportion du vote (40,98 %) obtenue lundi par la Coalition avenir Québec.

Il n’est pas réaliste de croire que Justin Trudeau se sentira plus obligé de céder aux revendications du premier ministre québécois que Jean Chrétien ne l’avait jugé à l’époque où M. Bouchard s’évertuait à créer les « conditions gagnantes » pour la souveraineté. M. Chrétien avait plutôt répondu en faisant adopter la loi sur la clarté référendaire. M. Bouchard avait annoncé sa démission à peine six mois plus tard.

À la première réunion postélectorale des députés caquistes, jeudi, à Brossard, François Legault a été formel. « Si les Québécois veulent que le gouvernement du Québec ait plus de pouvoirs en immigration, il n’y a personne qui va pouvoir résister à ça », a-t-il déclaré après que M. Trudeau eut jeté une douche froide sur cette demande, mercredi, avant d’en remettre une couche, le lendemain.

M. Trudeau s’est quasiment moqué de M. Legault en promettant d’aider le Québec à accueillir encore plus d’immigrants qu’il ne le fait déjà avec les ententes actuelles liant Ottawa et Québec. Il a même insisté pour dire que le Québec jouit déjà de tous les « outils » dont il a besoin en matière d’immigration, tout en faisant remarquer que la province peut sélectionner jusqu’à 28 % de l’ensemble des immigrants qui arrivent chaque année au Canada.

Remplir ce quota équivaudrait à accueillir plus de 120 000 résidents permanents au Québec en 2022, et davantage encore les années suivantes. M. Legault promet plutôt de limiter ce nombre à 50 000 par an durant son deuxième mandat. Il veut aussi que M. Trudeau lui cède le contrôle des programmes fédéraux en matière de réunification familiale et de travailleurs étrangers temporaires. Le tout afin de mieux intégrer les nouveaux arrivants à une nation québécoise autrement menacée par l’afflux d’immigrants non francophones.

Pourquoi M. Trudeau serait-il porté à accéder à cette demande maintenant plus qu’avant ? Après les propos sur l’immigration tenus par M. Legault et son candidat caquiste Jean Boulet durant la campagne, il serait même dangereux pour lui de se plier aux revendications québécoises. Dans le reste du Canada, le discours de M. Legault sur l’immigration est perçu comme étant inspiré de l’extrême droite européenne, alors que M. Trudeau fait de la diversité canadienne le leitmotiv de toute son action politique.

Dans les banlieues multiculturelles de Toronto et de Vancouver, en passant par celles d’Edmonton, de Winnipeg et d’Ottawa, la plupart des électeurs sont eux-mêmes issus de l’immigration ou enfants d’immigrants. Ces gens voient déjà dans la Loi sur la laïcité de l’État une atteinte aux valeurs canadiennes. M. Trudeau risquerait de froisser beaucoup d’entre eux en cédant aux demandes du Québec en matière d’immigration.

M. Legault avait aussi promis de faire de cette question une priorité lors de la prochaine campagne électorale fédérale au Québec, preuve qu’il ne s’attend pas à ce que sa demande pour plus de pouvoirs en matière d’immigration soit exaucée de sitôt. Mais ce n’est pas l’approche d’élections fédérales en 2024 ou 2025 qui forcera les libéraux de M. Trudeau à devenir plus conciliants en la matière. Au contraire, des 35 sièges que les libéraux ont gagnés au Québec lors des dernières élections, en 2021, 24 sont à Montréal, Laval ou en Outaouais. En d’autres mots, là où se retrouve une majorité d’électeurs québécois issus de l’immigration. Ailleurs dans la province, les libéraux pourront compter sur une division plus importante du vote entre le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada et son nouveau chef, Pierre Poilievre, pour préserver la plupart, sinon la totalité, des 11 autres sièges qu’ils détiennent au Québec.

Quant au prétendu consensus entre les partis politiques québécois sur la nécessité de rapatrier plus de pouvoirs en matière d’immigration, il risque de fondre comme de neige au soleil au fur et à mesure que M. Legault se verra contraint d’expliquer ce qu’il souhaite faire avec les pouvoirs additionnels qu’il pourrait obtenir. Les électeurs de Québec solidaire et du PLQ se reconnaissent pas mal plus dans le discours fédéral en matière d’immigration que dans celui de la CAQ.

Pensez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois et Dominique Anglade voudront se mettre à dos leurs propres électeurs en appuyant la démarche de M. Legault ? L’instrumentalisation de l’immigration a peut-être aidé ce dernier à gagner un deuxième mandat, mais, au lendemain du vote, l’empereur semble nu.