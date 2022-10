Êtes-vous cultivé?

Personne, je pense, ne niera que les résultats de la dernière élection montrent bien un important clivage, linguistique, culturel, politique, entre Montréal et le reste du Québec.

Montréal est notamment moins francophone que le reste du Québec et,

disons-le ainsi, plus multiculturel et plus multiculturaliste que lui. Cela n’est pas sans conséquences pour l’école. En effet, l’école, de son côté, où qu’elle soit située sur le territoire, doit transmettre des savoirs et préparer à l’emploi, certes, mais elle doit aussi socialiser, préparer à l’exercice de la citoyenneté, et pour cela transmettre une culture commune, qu’on enseigne par l’histoire, la littérature et les arts, notamment ceux du Québec.

Cette culture, son contenu, tout cela est sans doute constamment révisé, adapté, corrigé, au gré, entre autres, des transformations de la société, des recherches savantes, des idéologies. Mais des choix doivent être faits et les questions soulevées deviennent vite sensibles.

Quelle culture ? Quels auteurs ? Quelles oeuvres ? Pourquoi ceci plutôt que cela ? Et à quelles fins ?

Pensez par exemple aux vifs et récents débats ayant entouré le contenu du cours d’histoire, à ceux ayant porté sur le cours Éthique et culture religieuse et à ceux qu’il n’est pas difficile de prédire sur le cours Culture et citoyenneté québécoise.

Prenons un peu de recul sur tout ça. Je propose de rappeler trois grands défis traditionnellement étudiés dans les travaux en éducation portant sur ces questions. Mais à ceux-là vient tout récemment de s’en ajouter un autre, que je tiens à nommer.

Trois défis…

Le premier est cette inquiétude que la culture transmise pourrait bien être celle d’un groupe de la société et se transmettre à son avantage et même par des moyens qui désavantagent les autres.

Le sociologue Pierre Bourdieu a beaucoup fait pour rendre crédible cette idée, notamment avec son concept d’habitus. En bout de piste, les finalités humanistes et égalitaristes dont se pare l’école ne seraient que le masque « des mécanismes idéologiques de la reproduction des conditions de maintien de l’ordre social ».

Un raisonnement semblable invite à faire aujourd’hui sa place, dans la culture transmise à l’école, à la culture et à l’histoire de groupes sociaux longtemps marginalisés — les femmes, les Noirs, les Autochtones, notamment.

Le deuxième défi concerne la constitution par cette transmission culturelle d’un sentiment d’appartenance à une société ayant son histoire, ses référents, sa langue : autrement dit, d’appartenance à une nation. Cette ambition n’a cessé d’être combattue par les uns

comme idéologique, aliénante et défendue par les autres comme

nécessaire. Je n’entre pas ici dans ces immenses débats (toxicité garantie…), complexifiés chez nous par la question identitaire et nationale, par l’appartenance au Canada et par le déclin du français.

Le troisième défi oppose des défenseurs de ce que je me contenterai d’appeler la haute culture, sur laquelle l’école devrait selon eux se concentrer, et ceux et celles qui demandent, parfois avec des arguments allant dans le sens de ceux de Bourdieu, une place plus grande à la culture populaire et à d’autres contenus culturels.

Cela étant admis, qu’est-ce qui s’ensuit pour le curriculum culturel enseigné chez nous ? À Montréal et dans le reste du Québec ? Peut-il être national ? Jusqu’où ? Comment ? Ces questions ne sont pas simples et ne l’ont jamais été.

Comme je le disais, un nouveau et immense défi s’ajoute à présent à ces trois-là.

… et un plus récent

On aurait dû le voir venir, mais il semble bien que par tous les Netflix et YouTube de ce monde, les jeunes consomment de plus en plus de culture étrangère, notamment américaine, et de moins en moins de culture québécoise.

Selon une étude menée au cégep de Jonquière auprès de 643 élèves du programme Art et technologie des médias rapportée par La Presse, on regarde massivement des séries étrangères et américaines et on les regarde en anglais. Cela, qui n’est peut-être que la pointe d’un désolant iceberg, devrait nous inquiéter.

Des mesures sur le terrain politique peuvent être prises pour contrer la puissance des GAFAM de ce monde et auraient dû l’être depuis longtemps. Mais des mesures éducationnelles doivent aussi l’être.

En attendant, me revient en mémoire ce que me racontait récemment un enseignant de l’école Félix-Leclerc : très peu d’étudiants savent à qui renvoie le nom de leur école. Et je me dis que l’extension au cégep de la loi 101 est une urgence…

Les joies de l’enseignement

Je remercie les nombreuses personnes qui m’ont écrit pour me raconter de beaux moments de leur vie d’enseignante ou d’enseignant. J’en rapporterai ici de temps en temps. En voici un, d’une orthopédagogue.

« Hier, un élève de première année avait de la difficulté à tracer la lettre “i”. C’est un élève plutôt turbulent et pas toujours persévérant. Pendant plusieurs minutes, je l’ai aidé à tracer le “i” en lettre cursive. Au départ, il débutait la lettre par en haut, ensuite elle ressemblait à une tente. On effaçait et on recommençait. Son enseignante et moi l’encouragions et il persévérait. Son “i” a fini par être superbe ! Il était fier de lui et nous de lui !

Moment de grâce ! Ce sont des moments comme celui-là qui me rappellent le pourquoi de mon choix d’enseigner. »