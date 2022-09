L’ennemi de classe

Adoré l’essai de 77 pages Le virus et la proie, de Pierre Lefebvre. Cette lettre s’adresse à un monsieur, un possédant, et elle est à la fois cinglante, émouvante, informée, violente et triste. C’est la voix des sans-voix, de ceux qui voteront blanc ou pas, de ceux qui ne fittent pas. « Moi, ça me donne l’impression d’être tout le temps en exil, peu importe l’endroit où je me trouve. […] Il ne s’agit pas, comme on nous le demande tout le temps, d’exceller, de s’illustrer, de se surpasser, de se distinguer, de s’optimiser. Non. Il s’agit d’être du bon format. De fitter. » J’ai envoyé ça à mon fils... ecosociete.org

Lu avec un serrement au coeur ce texte sarcastique de feu l’écrivain François Blais sur la liberté (et les pauvres) dans le magazine Protégez-vous : bit.ly/3BKQBUM. Peut-on être lucide et pauvre (plutôt que de vivre de ses livres primés maintes fois) sans rejoindre les rangs des destins tragiques ?

Pesté en lisant le dossier « GAFAM : briser l’emprise » dans la revue Relations (automne 2022). Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft valent 10 milliards de dollars (début 2022) en Bourse, soit six fois le PIB du Canada. « Si le Canada se montre encore très timoré, les États-Unis et l’Union européenne prennent de plus en plus de mesures significatives, intégrant des sanctions financières et poussant l’idée de démantèlement des GAFAM en vertu de lois antitrust », écrit Emiliano Arpin-Simonetti. Le dossier traite également du capital algorithmique et du pouvoir hégémonique des GAFAM face aux États. Passionnant et révoltant, c’est selon. bit.ly/3rbJEaG