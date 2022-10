La poésie comme antidote

Me voici à reparler de poésie, puissant baume sur nos esprits troublés. Cette semaine, devant des spectacles du Festival international de la littérature (FIL) dans une salle ou l’autre de Montréal, son pouvoir thérapeutique m’est apparu plus vital que jamais. L’auditoire, où des têtes d’assidus resurgissent à chaque séance, s’y sent bercé par la musique des mots et des instruments, en quête de sens aussi. Celle des artistes sur les planches, au service de textes d’auteurs contemporains ou disparus, nous invite à chercher des réponses au fond de nous. Le festival du verbe et du théâtre roule encore à Montréal jusqu’à dimanche. Ça vaut la peine d’y assister.

Les Québécois sont friands de spectacles d’humour, rois des planches et de la télé, mais à quoi bon sans fin se bidonner ? L’esprit réclame des nourritures plus substantielles quand il tournoie sur cette planète en folie. La campagne électorale laisse sur sa faim. Poutine, acculé au mur, menace du pire. Les effets des changements climatiques déchaînent les tempêtes. La pandémie nous aura appris que le sol peut fort bien s’ouvrir sous nos pieds.

Rire quand on voudrait mordre ? Oui, mais encore… Au fait, l’émotion, les envolées lyriques et le comique peuvent se marier, au FIL comme partout. Ainsi au Cabaret Lion d’Or, pour le savoureux, le touchant, l’inspirant, l’hilarant Ô loup ! de Loui Mauffette, qui a galvanisé le public, toutes générations confondues. Le créateur de Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent livrait là son meilleur spectacle. Le cadre Art déco et les plafonniers en corolles de verre du cabaret se mariaient à la boîte à souvenirs ouverte sur scène par son ambiance aussi.

L’auteur, avec des musiciens et des interprètes, y jetait en pâture sa vulnérabilité, sa sensibilité, ses blocages et malheurs, son amour des grands textes et des voix d’or. Une enfance auprès de son père, le poète Guy Mauffette, dont l’émission de radio Le cabaret du soir qui penche hante encore les mémoires vives, l’a marqué, fécondé. Alors, son univers chante, rit, pleure et danse entre des hymnes au loup tirées des poésies anciennes ou des chansons d’aujourd’hui. L’ode pastorale de Jean-Paul Daoust lue par un Gilles Renaud pince-sans-rire, charge truculente contre les travers de la campagne, nous a tellement amusés que le Lion d’Or en tremblait.

Il n’y a que Loui Mauffette pour mêler les voix de Monique Leyrac et de Guy Béart aux monologues lancinants, aux piques d’humour et aux poèmes en envol, en mettant les spectateurs dans sa poche. À travers les branches, j’entends dire qu’il aimerait animer une émission radiophonique, dans la lignée de celle de son défunt paternel. La nourrissant de chansons d’hier, belles et méconnues du jeune public, de poèmes, de fragments de textes drôles et tristes en mosaïques. Et je me demande ce qu’attend Radio-Canada pour ouvrir ses ondes à sa fantaisie enchantée. Les gens ont faim de mets plus fins que ceux que la société leur mijote.

Après des spectacles du FIL, des mots demeuraient gravés dans ma tête, en vers d’oreille. Comme ceux de la poète autrichienne Ingeborg Bachmann (1926-1973) : « Toute personne qui tombe a des ailes ». Cette phrase résonnait au studio Jean-Valcourt du Conservatoire d’art dramatique de Montréal dans L’ombre obscure que nous sommes parmi des textes de Denise Desautels et de Marc André Brouillette. Tous souffles de vertige à l’unisson.

Un autre soir, au théâtre Outremont, la plongée de Robert Lalonde et de ses comparses dans l’univers de Virginia Woolf m’a semblé préfigurer nos apocalypses dans le bien nommé Un petit trottoir surplombant l’abîme. Des extraits d’oeuvres de l’écrivaine britannique hantée et visionnaire éclairaient sur scène l’angoisse de vivre d’une femme qui allait se noyer pour échapper aux fracas du monde et à la montée de sa démence, quand les bombes d’Hitler tombaient sur son pays.

Mais où revoir ces spectacles ? me demanderont certains. Plusieurs d’entre eux, lancés au FIL, rebondissent ailleurs. Avez-vous manqué l’an dernier Rêve et folie de Brigitte Haentjens ? Il est à l’affiche ces jours-ci au Quat’Sous, jusqu’au 7 octobre.

Seul sur scène, Sébastien Ricard nous fait découvrir l’oeuvre fulgurante du poète austro-hongrois Georg Trakl, mort à 27 ans en 1914 d’une surdose (ou à la suite d’un suicide), après avoir vécu le traumatisme du front comme pharmacien soldat durant la Grande Guerre. Sa poésie rimbaldienne, apparemment adressée aux jeunes du XXIe siècle en mal d’avenir, enivre et affole. « Laissez-moi vous parler / de cet enfant qui regarde / aujourd’hui par la fenêtre / d’où l’on voit / les pays disparaître : / cet enfant / est un homme mort », lance-t-il dans ses vers prémonitoires. À la sortie, on croit voir l’ombre de Georg Trakl balayer les feuilles mortes de toutes nos nuits d’automne.