Le diable et le bon Dieu

On s’était abondamment moqué de Claude Ryan quand il avait déclaré que « la main de Dieu » avait guidé son engagement politique. L’intervention divine n’est généralement pas considérée comme un facteur déterminant en cette matière.

Il est pourtant difficile de ne pas voir un véritable cadeau du ciel fait à Paul St-Pierre Plamondon dans le retrait forcé de la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Camille-Laurin, Marie-Ève Rancourt, après qu’une caméra de sécurité l’eut surprise à subtiliser un tract publicitaire du Parti québécois d’une boîte à lettres.

Les voies du Seigneur sont impénétrables, paraît-il. Si ce revirement devait permettre au chef du PQ de faire son entrée à l’Assemblée nationale, ce serait à se demander si le Tout-Puissant ne s’est pas converti à l’indépendance.

On dit aussi que le ciel aide ceux qui s’aident eux-mêmes. De l’avis général, M. St-Pierre Plamondon a mené une campagne remarquable et il mériterait certainement d’être élu. L’affaire n’est pas dans la poche. En 2018, le député caquiste sortant, Richard Campeau, ne l’avait remporté que par 500 voix sur son adversaire péquiste, Maka Kotto. Les projections du site Qc125 lui donnent seulement 3 points d’avance, mais un sondage Mainstreet publié il y a une semaine lui en accordait 11.

Il faudrait que les électeurs solidaires soient eux aussi touchés par la grâce et qu’ils se rendent aux urnes même si leur parti n’apparaît plus sur le bulletin de vote. Depuis que les délégués au congrès de QS ont rejeté la main tendue par le PQ, en 2017, les relations entre les deux partis oscillent entre l’aigreur et l’amertume.

Sait-on jamais, l’élection dans Camille-Laurin pourrait être l’amorce d’une réconciliation. Selon le dernier sondage Léger, le PQ est la deuxième formation que choisiraient 34 % des électeurs de QS, tandis que la CAQ est celle de 17 % d’entre eux. PSPP ne suscite pas chez les solidaires la même aversion que son prédécesseur immédiat, Jean-François Lisée. Gabriel Nadeau-Dubois et lui donnent moins l’impression de se voir comme des ennemis mortels.

Ce n’est cependant pas demain la veille qu’on reparlera d’alliance officielle. Après avoir réussi à expulser le PQ de l’île de Montréal, les stratèges de QS ne se plairaient sans doute pas de la perspective de le voir y remettre le pied.

* * * * *

Le bon Dieu ne semble pas être le seul à s’intéresser à la campagne québécoise. Le diable a manifestement décidé d’y mettre aussi son grain de sel. Qui d’autre que lui aurait pu inspirer les inepties proférées par le ministre de l’Immigration, Jean Boulet ?

Alors qu’il devrait normalement être le mieux renseigné sur ces questions, il a eu tout faux en déclarant que 80 % des immigrants s’installent à Montréal et ne travaillent pas en français. C’était aussi irresponsable qu’inexact. Soit, la francisation et la régionalisation demeurent nettement insuffisantes, mais noircir encore le tableau ne peut contribuer en aucune façon à améliorer les choses.

Ce n’est pas la première fois que M. Boulet se met les pieds dans le plat sur les questions d’immigration. Au printemps dernier, pendant que François Legault répétait déjà à satiété que la capacité d’intégration du Québec ne lui permettait pas d’accueillir plus de 50 000 immigrants par année, son ministre s’était dit ouvert à en accepter davantage pour lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre. Il avait dû corriger ses propos, alléguant s’être mal exprimé. Pourtant, ses propos étaient d’une parfaite clarté.

La coupe a finalement débordé. Aux yeux de son chef, sa dernière bourde l’a disqualifié du poste de ministre de l’Immigration. Avec la représentation accrue dont la CAQ jouira sans doute à l’Assemblée nationale, on peut même présumer que M. Boulet, qui avait longtemps été perçu comme un premier de classe, s’est disqualifié d’un poste de ministre tout court.

* * * * *

« C’est délicat, parler d’immigration », disait M. Legault dans une entrevue au Journal de Montréal dont le compte rendu a été publié en début de semaine. Cela ne l’a pas empêché de récidiver mercredi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, déclarant qu’il serait « suicidaire » de hausser les seuils d’immigration au-delà de 50 000.

« Le suicide, c’est se donner la mort. François Legault croit qu’accueillir plus d’immigrants, c’est la mort de la nation québécoise. C’est ce qu’il a dit. Ce sont des propos grossiers, blessants et irresponsables », a rugi Gabriel Nadeau-Dubois.

Après avoir tenté de recentrer la campagne sur l’économie en disant vouloir en faire le thème décisif, le chef de la CAQ n’a rien eu de plus pressé que de revenir sur l’immigration. Il l’a peut-être fait maladroitement, mais il l’a fait quand même. Il y a là une intention manifeste et inquiétante. Le diable doit se frotter les mains.