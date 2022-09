L’effet domino de l’affaire Eddy Toussaint

La culture est ballottée par les turbulences de la société à sa façon. Tantôt glorieuse en rempart contre la perte de sens, tantôt la mine basse face aux scandales sexuels affligeant ses rangs. Dans d’autres domaines aussi, chacun protège ses pairs, à Hockey Canada comme chez les militaires, les policiers ou les politiciens. Mais le cliché de la vie de bohème en dérèglement des sens, sexe, drogue et rock’n’roll, colle au statut de l’artiste, prédateur ou pas. La tolérance fut longtemps de mise, et les excès des délinquants camouflés.

Or, donc, le mouvement #MoiAussi vint clairsemer les rangs culturels en terrassant plusieurs ténors, du producteur Harvey Weinstein derrière les barreaux à Gilbert Rozon tombé de son trône d’empereur du rire, en passant par des vedettes de la scène et des écrans. On a vu bien des membres du milieu changer leur fusil d’épaule, dénonçant des comportements sexuels déviants, en rupture avec l’habitude séculaire de fermer les yeux. Autres temps, autres moeurs.

Tant mieux si les agresseurs, surtout en situation d’autorité, paient pour leurs crimes.

Mais du coup, la carrière antérieure passe à la trappe. Dangereuse dérive, que celle de réduire un être à ses seules fautes. Certains proscrits ont contribué à la grandeur du monde des arts, dont la société entière s’est repue. Plutôt que d’admettre que oui, untel a accompli ceci, mais s’est fracassé sur ça, les esprits s’embrouillent et de guerre lasse, se braquent. Rien n’est pourtant simple. Des effets domino éclairent le désarroi de l’heure.

Des colonies d’artistes pâtissent quand leur tête d’affiche se fait prendre les culottes baissées. Ainsi, la compagnie Ballet Eddy Toussaint était un fleuron de la ville de Laval après le parcours glorieux de son fondateur sur la scène internationale, culminant au cours des années 1980 et 1990. Le chorégraphe natif d’Haïti avait donné aussi son nom à une école de danse, qui roulait bon train.

Oui, mais crac ! Toussaint a comparu en juillet sous allégation d’agression sexuelle sur un jeune danseur. Une seconde plainte s’est ajoutée. Il sera de retour en cour le 5 octobre. Du coup, le chorégraphe a quitté son siège de président du conseil d’administration comme ses fonctions de professeur. Qu’il soit déclaré coupable ou pas, comment empêcher la déchéance de son nom devenu symbole d’un train en déraillement ?

Dimanche dernier,école de danse et compagnie furent débaptisées Toussaint au profit de Tompkins, patronyme du directeur général des deux institutions. La maison proteste avec raison contre la pénalisation de danseurs entraînés malgré eux dans ce maelström. L’école aussi perd des plumes.

Sous le scandale, le spectacle Dracula prévu pour octobre perd l’affiche à la Maison des arts, après que la Ville de Laval eut réclamé un temps d’arrêt afin d’y voir plus clair. Des élèves de l’école se sont désinscrits. Et Casse-noisette, champion du temps des Fêtes, voit ses représentations mises à mal en décembre. Cellule de crise, branle-bas de combat. Climat délétère. Pas juste ! Non.

Il n’existe pour l’instant ni garde-fous ni protocoles informels pour aider les entreprises en déroute à faire face aux subventionnaires et au public dans ce type d’épreuve. C’est le sauve-qui-peut.

Mieux vaudrait chercher des solutions pour contrer les effets pervers des mutations en cours, même celles qu’on approuve. Le retour du balancier en faveur des victimes de violences sexuelles est à la gloire du mouvement #MoiAussi. Il reste que les tribunaux populaires scellent le sort des prévenus avant leur sentence, avec des conséquences pernicieuses. Quant à la statue de la justice, on la voit pencher à droite puis à gauche, condamnant un agresseur, graciant le suivant avec une logique qui échappe au commun des mortels. Le public peine à suivre.

Prenez le cas d’Edgar Fruitier. Le comédien mélomane entame sa peine de six mois de prison pour des crimes sexuels commis au cours des années 1970. Espérant un sursis, son avocat plaidait le grand âge (92 ans), l’inaptitude (ses pertes de mémoire lui enlèvent le souvenir des délits en cause) et le caractère peu intrusif des attouchements, malgré le traumatisme subi par la victime. Débouté la semaine dernière en appel, l’animateur des Grands esprits fera son temps à l’ombre. Par-delà la culpabilité avérée, d’autres facteurs entraient en cause.

Son risque de récidive était nul. Et les prisons sont-elles vraiment équipées pour offrir les soins requis aux personnes en perte d’autonomie, surtout très âgées ? Sentence exemplaire pour un prévenu à la fois célèbre et fragilisé ? Un doute flotte. D’où le besoin de réapprendre à peser le pour et le contre, par-delà la polarisation du jour. Afin de mieux dénouer en soi l’écheveau des enjeux compliqués qui sans cesse nous divisent.