À mes filles, mes petites soeurs

Tu m’interroges du regard en espérant une réponse quasi définitive alors que tout est si mouvant. J’ai tiré des conclusions bâtardes sur le fourre-tout de l’existence et je tente de remplacer la naïveté par une solution de rechange plus sereine que l’amertume, la résignation ou la colère. Une sorte de lucidité douloureuse surgit parfois, comme dans cette belle phrase du poète René Char : « la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil ». Entre deux jives et deux rires, je suis incandescente.

C’est l’âge qui fait ça : s’ajoutent des couches de complexité, de perspective, de conscience, comme une nouvelle lentille au télescope. Tu réalises que l’univers complet loge en toi, qu’il ne suffit pas de brandir le mot « âme » pour être profonde. Le pouvoir sait quoi faire avec la violence qu’il provoque chez toi, mais il est impuissant devant l’humour (John Lennon). Pratique ton karaté mental.

Ta couleur préférée change avec les années. J’aime de plus en plus le blanc, une nuance plutôt qu’une couleur. La paix du blanc me calme.

Je n’ai pas de conseils à t’offrir ; peut-être n’as-tu besoin que de préserver tes forces, de savoir où reprendre pied. Le spa coûte trop cher, les stories de tes amies sont des soupirs d’envie, as-tu regardé le ciel aujourd’hui ? « La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses / On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses » (Gabin). Tu n’as jamais lu Virginie Despentes ; nous avons besoin de kamikazes féministes comme elle.

« Des siècles de femmes, avant nous, ont su gérer les choses avec dignité. Et moi je dis qu’elles ont mangé leur honte et mis des sourires sur leurs insomnies », écrit-elle dans Cher connard.

Or, quand on est jeune, on fait moins confiance à l’intuition parce qu’on n’a pas la connaissance

Je sais une chose : comme le peuple de Zelensky, il va falloir te préparer au combat. Rien n’est gagné, ni le droit de disposer de ton corps, ni ta liberté, ni l’équité, ni ta sécurité, ni ta paix d’esprit. RIP le zen, RIP la princesse et la reine des billets de banque. Amazon ne livre pas de liberté sous vide.

Désormais, je suis devenue la mentore, la grande soeur, la voisine, je vous adopte une par une pour changer le monde goutte à goutte. Vous portez chacune vos stigmates et vos désillusions de femmes. Vous êtes du zeitgeist, de Telus ou de Fido, le téléphone brandi en guise de miroir ébréché. Siri, Siri, dis-moi qui est la plus belle ? Siri te propose d’éteindre la lumière et d’écouter des balados avec elle (lui ?) dans le noir lorsque tu lui demandes comment sauver la planète. Sénèque, ce vieux philosophe, te dirait que nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Peut-être souffrons-nous de notre manque d’imagination aussi. Entracte.

Prends ton temps

Je le sais, tout va trop vite, mais prends le temps de t’écouter, ta petite voix, ton instinct, tout est là pour les décisions. Les souffleuses à feuilles font trop de boucan, je sais, ce sont des phallus bruyants. En marge de la pub Instagram, de la rumeur ambiante, du bruit inutile sur TikTok, sous ton manque, sous la pression sociale et les paroles séduisantes, une toute petite voix. Il faut tout éteindre pour l’entendre.

Il n’y a pas de prince charmant (RIP lui aussi) et le grand amour est très rare, jamais comme tu le prévoyais. Tu peux acheter des billets de loto, mais tu ne sauras plus pourquoi on t’aime. Un gars généreux, c’est sexy, un gars honnête, c’est encore mieux.

Ma petite voix disait « t’es un con » lorsqu’il parlait. Je ne comprenais pas cette petite voix têtue ; un si « bon gars », un sauveur. Finalement, la petite voix a triomphé : trop parfait pour être honnête, je te l’avais dit, Jo ! Il agressait mes amies dans mon dos. Surtout la plus vieille, elle savait moins se défendre. Cher connard.

Tu peux parfois penser que tu es folle parce que tu entends ces voix qui ne savent pas te mentir.

Je voudrais tant que tu lises À nos filles, une série d’entretiens avec des créatrices québécoises. Tu n’en connaîtras sans doute aucune, mais elles valent toutes le détour. Elles sont une douzaine de grandes voix à ajouter à ton arsenal d’amazone. Nicole Brossard, Paule Baillargeon, Marion Wagschal.

Choisies et interviewées par l’écrivaine Michèle Plomer, elles ont dû se battre pour aller au bout de leurs doutes, pour exister, pour mourir debout. Elles sont assez vieilles pour oser la franchise sur beaucoup de sujets, dont le sexe et le désir féminin.

Feu l’écrivaine Marie-Claire Blais parle de la difficile question de faire des enfants : « Disons que le choix d’avoir des enfants ou pas ne se fait plus sans une certaine angoisse. […] Les naissances continueront, mais les femmes seront de plus en plus inquiètes, c’est attristant. » Je suis cette mère inquiète. Attristée.

Réinvente les chemins de l’épanouissement. Il n’y a pas qu’une voie, mais évite l’autoroute. Y’a trop de monde sur la 20, c’est lisse et prévisible comme un shower de bébé avec des ballons roses.

La petite fille d’aujourd’hui travaillera très fort demain avec les hommes, avec l’humanité entière, pour sauver le monde. Elle est là pour ça.



En équilibre

J’ai toujours recherché l’équilibre entre les pôles amours, famille, fils, travail, amitiés, santé, création, fils, vie intérieure, solitude, découvertes, fils. Je suis parvenue à l’âge de la transmission, sans y aspirer. J’ai réalisé que, sans sororité, nous n’irions nulle part, même si on nous a conditionnées à la concurrence pour obtenir les faveurs du prince néant.

« Je considère que nous sommes encore en train de bâtir ensemble le pouvoir féminin. Il n’y a rien de fini. Dans une vie, il n’y a rien qui se termine ; c’est une chaîne qui se poursuit », remarque Jeanne Lemire, 73 ans, à la tête de la librairie Paulines, membre de la communauté religieuse des Filles de Saint-Paul, l’une des 12 femmes d’À nos filles.

Au bout de la route en lacet, celle qu’on se tricote, il y a tes soeurs et toutes celles qui vont t’encourager à exister à travers d’autres regards, d’autres destins. Elles t’attendent. Ne loupe pas la pancarte.

cherejoblo@ledevoir.com

Adoré le documentaire Je vous salue salope. La misogynie au temps du numérique, de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist. Dans ce film à la fois désespérant et réussi, nous suivons des femmes de carrière, ex-représentante démocrate du Vermont, ex-présidente du Parlement italien, enseignante québécoise, youtubeuse française, qui ont goûté à la médecine du harcèlement en ligne, au point de craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches, de devoir déménager ou de porter plainte à la police. Le cas de la députée Marwah Rizqy, comme exemple récent, aurait pu faire partie du film. Ce qui frappe, en conclusion, c’est à quel point les femmes ne sont protégées ni par les policiers (« c’est à la communauté de s’en occuper », « fermez vos comptes »), ni par les autorités publiques (l’université ne gère pas les réseaux sociaux), ni par Facebook (il faut aller voir la police). Bref, les femmes sont livrées à elles-mêmes.Cette violence augmente sans cesse et les réalisatrices ont clairement démontré que nous ne pouvons pas simplement détourner le regard et attendre qu’elle s’apaise avec les appels au calme de monsieur Legault ou les provocations d’Éric Duhaime. Il faudra une médecine plus robuste. bit.ly/3BHqVde

Aimé Nous ne serions pas arrivées là si… avec une kyrielle de femmes inspirantes comme Laure Adler, Gloria Steinem, Christine and the Queens, Françoise Hardy, toutes interviewées par Annick Cojean du quotidien Le Monde. Ces femmes expliquent leur parcours atypique. Clara Luciani et Anne Sylvestre sur le machisme du milieu musical. Rossy de Palma (une des icônes déjantées d’Almodóvar et une de mes entrevues préférées) pense qu’il est temps d’écrire l’histoire des femmes, de changer de costume. « Il faut donner une autre ampleur à notre mouvement. Trouver un autre langage. […] Nous sommes en dette avec nous-mêmes. » Elle dit aussi : « La sororité nous donne des ailes. » Du carburant durable. bit.ly/3BJgaa7

Joblog | Salut Roger ! J’ai eu durant quelques années le comédien Roger Léger comme voisin à 20 ans. Nous étions étudiants, lui au Conservatoire, moi à l’UQAM. Il se révèle aujourd’hui comme auteur dans un recueil de courts textes parus récemment sous le titre Le temps est doux, même quand les temps sont durs. Je les ai dévorés. Roger, c’est tel que tel, sans artifices. On le sent à travers ses mots, pas différent, juste, direct, affectueux. Un homme debout, qui épouse ses racines, son humanité. Il y a de la tendresse et du recul, celui des ans, chez ce poète né sur Facebook, remarqué à raison par un éditeur. Et il y a aussi énormément d’humilité, celle du syndrome de l’imposteur, celle de Gabin qui sait qu’on ne sait jamais. J’entends la voix de mon grand-père s’il avait su écrire. « Roger. Un nom commun. Un nom comique, un nom qui fait rire. Un nom qui remplit la bouche, comme du pâté chinois réchauffé. Un nom d’animal domestique. Roger, un nom de camping avec une vue sur la vingt, de motel cheap, avec pas de piscine creusée, sur le bord d’une route dans un bled perdu avec une enseigne au néon. J’ai un nom de cabane à patates. » bit.ly/3LfMN2l