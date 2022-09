Déprime de retraite

Il ne fallait pas prendre sa retraite en 2022. En fait, l’année en cours pourrait être l’une des pires à ce chapitre selon le classement de performance de la firme de gestion Natixis, dans lequel le Canada se voit éjecté du Top 10 mondial. La 10e édition du Global Retirement Index (GRI), que vient de publier Natixis, est dominée par la Norvège, suivie de la Suisse et de l’Islande.

Le Canada sort du Top 10 après y avoir figuré six années sur dix, perdant cinq échelons pour tomber au 15 rang sur 44 pays. Il s’agit de la pire performance canadienne depuis que cet indice a été créé, avec un pointage global de 71 % contre 75 % l’an dernier et 76 % en 2012.

Natixis explique que 18 indices de performance regroupés en quatre catégories composent son GRI. Ces catégories sont : les moyens matériels nécessaires pour vivre confortablement ; l’accès à des services financiers de qualité pour aider à préserver la valeur de l’épargne et à maximiser les revenus ; l’accès à des services médicaux de qualité ; et un environnement sain et sûr.

Le Canada obtient en 2022 son plus faible pointage dans les indices Moyens matériels, Finance et Qualité de vie. Et dans les sous-indices Pression fiscale, Taux de dépendance des personnes âgées et Facteurs environnementaux.

Mais l’exercice, dans son ensemble, reste dominé cette année par l’influence du dérapage inflationniste, de la hausse des taux d’intérêt et de la chute des marchés, boursier et obligataire. À plus long terme, la pression sur les systèmes de retraite qui découle du vieillissement de la population constitue toujours la toile de fond.

Ainsi, la flambée des prix des matières de base et du coût de la vie en général se traduit par une érosion généralisée du pouvoir d’achat, davantage ressentie encore chez les retraités. Et même si la hausse des taux d’intérêt aura un effet favorable sur les calculs actuariels et sur le rendement de l’épargne, à ces « gains à long terme » sont associées des « peines à court terme », pour reprendre l’expression retenue par Natixis.

Cette remontée subite des taux suit une longue période de faiblesse du loyer de l’argent, qui a forcé nombre d’épargnants en phase d’accumulation à s’en remettre à des actifs dits à risque, qui ont été particulièrement malmenés cette année. L’impact sur les portefeuilles a été d’autant plus douloureux qu’il y a eu corrélation entre les actions et les obligations. S’y greffe un revers de fortune des régimes de retraite délaissant un rendement moyen de 11,6 % l’an dernier pour afficher du -10,4 % à ce jour en 2022, toujours selon les chiffres de la firme de gestion.

Pas d’immunisation

Les régimes à prestations déterminées ne sont pas immunisés. L’inflation réalisée a un impact direct sur les prestations même indexées, l’ajustement souffrant souvent d’un décalage. Elle va aussi influer sur les paiements futurs tout en augmentant le poids de ces engagements sur les épaules des employés actifs.

Pour leur part, les changements dans les attentes inflationnistes moduleront les hypothèses utilisées pour les évaluations de provisionnement du bilan, qui à leur tour peuvent affecter les besoins de financement du régime, a déjà expliqué le cabinet Mercer.

L’impact des faibles rendements sera, certes, amoindri par des coûts d’achat de rente inférieurs et une capitalisation des régimes renforcés sous le jeu favorable de la hausse du loyer de l’argent sur le taux d’actualisation, mais une telle rente pourrait avoir un pouvoir d’achat réduit par rapport aux objectifs initiaux, a ajouté Mercer.

Il a déjà été dit que la pension a mal de l’inflation. Natixis en rajoute. « Le niveau actuel d’inflation, qui bat le record des 40 dernières années, couplé au phénomène démographique de vieillissement de la population, crée de grandes tensions sur les retraites. Par conséquent, les retraités auront de plus en plus de mal à planifier leur vie sur la base des revenus qu’ils pourront tirer de leur épargne tout en s’assurant que ceux-ci dureront le restant de leur existence. »

Dix grandes erreurs

Dans cet exercice de planification de la retraite, dix grandes erreurs sont généralement commises, selon un sondage réalisé pour la firme de gestion auprès de 2700 professionnels de la finance répartis entre 16 pays. L’erreur la plus fréquente est justement la sous-estimation de l’impact de l’inflation, suivie de la sous-estimation de la durée de vie.

À l’inverse, on aurait tendance à surestimer le revenu à la retraite, à devenir trop conservateur dans notre politique d’investissement et à établir des projections de rendement irréalistes.

L’oubli de comptabiliser des coûts additionnels en matière de services médicaux et de soins de longue durée est la sixième grande erreur évoquée par les spécialistes de la finance, suivie de la difficulté à déterminer les diverses sources de revenus.

Enfin, ils sont trop nombreux à s’en remettre aux prestations des régimes publics et à sous-estimer les coûts immobiliers. Et à l’opposé de ce qui a été dit précédemment, la dixième erreur consiste à être trop « agressif » dans sa politique d’investissement.

Il y a dix ans, les risques pour la sécurité des retraites dans le monde étaient le vieillissement des populations, l’insuffisance du financement des composantes du système de retraite et l’incertitude économique. L’inflation débridée vient en rajouter de tout son poids.