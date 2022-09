La campagne en 14 questions

Malgré les efforts de ceux et celles qui les animent, les débats télévisés entre les chefs de parti laissent souvent les électeurs sur leur faim. La formule des questions à choix multiples a sans doute ses limites, mais elle permet au moins d’éviter les digressions qui ont pour effet de noyer le poisson. Voici donc quelques questions inspirées des différents programmes et des péripéties de la première moitié de campagne.

1) À François Legault : En matière de santé, quelle promesse non tenue par votre gouvernement devrait le plus inspirer confiance ?

a) la réduction du temps d’attente aux urgences

b) la réduction des listes d’attente en chirurgie

c) l’accès à un médecin de famille

d) faites confiance à Christian Dubé

2) À Dominique Anglade : Quelle mesure de votre programme assurera le mieux la protection du français ?

a) l’élimination du plafond imposé au cégep anglais

b) l’agrandissement du collège Dawson

c) la hausse des seuils d’immigration

d) there is no problem

3) À Éric Duhaime : Quel pays le Québec aurait-il dû imiter durant la pandémie ?

a) les États-Unis

b) la Russie

c) le Brésil

d) Libârté !

4) À Gabriel Nadeau-Dubois : Quelle mesure de votre programme protégera le mieux les moins favorisés contre les méfaits de l’inflation ?

a) suspendre la TVQ sur un repas au Toqué

b) suspendre la TVQ sur une robe signée Versace

c) suspendre la TVQ sur la réparation d’une Ferrari

d) les bien nantis ont aussi des besoins essentiels

5) À Paul St-Pierre Plamondon : Outre la tenue d’un référendum, quelle serait la priorité d’un gouvernement péquiste ?

a) quitter la fédération

b) faire l’indépendance

c) créer un pays

d) est-ce suffisamment clair ?

6) À François Legault : Diriez-vous que les immigrants sont…

a) une engeance ?

b) un fléau ?

c) une calamité ?

d) je voulais dire que…

7) À Dominique Anglade : Selon vous, François Legault est-il…

a) petit ?

b) mesquin ?

c) minable ?

d) c’est un débat d’idées

8) À Éric Duhaime : Y a-t-il des paiements que vous avez quand même pensé à faire ?

a) ma contribution à la campagne de Pierre Poilievre

b) ma contribution au Convoi de la liberté

c) mon abonnement au gym Mega Fitness

d) j’aime aider mes amis

9) À Gabriel Nadeau-Dubois : Comment votre équipe est-elle arrivée à la conclusion qu’il y a 5 % d’« ultrariches » au Québec ?

a) par erreur

b) par incompétence

c) par biais idéologique

d) c’est une nette sous-évaluation

10) À Paul St-Pierre Plamondon : Que pensez-vous des commentateurs qui annoncent périodiquement la mort du PQ ?

a) ce sont des &$&?%?&

b) je les #&Y&?&

c) qu’ils aillent se faire &@#%!$

d) vous voulez réellement le savoir ?

11) À François Legault : Si ce n’est pas un tunnel, le troisième lien pourrait-il être…

a) un pont ?

b) une passerelle ?

c) une péniche ?

d) on attend les études

12) À Dominique Anglade : Qu’est-ce qui a le plus nui à la campagne du PLQ ?

a) la pénurie de candidats

b) l’erreur de 16 milliards dans le cadre financier

c) les calculs abracadabrants du projet ECO

d) qu’est-ce que je fais sur cette galère ?

13) À Éric Duhaime : Quelle a été la pire erreur des 60 dernières années ?

a) l’assurance maladie

b) le ministère de l’Environnement

c) les centres de la petite enfance

d) la Révolution tranquille

14) Aux cinq chefs : Quelle est votre priorité en matière d’éducation ?

a) Euuhhh…

b) Mmmm…

c) Ben…

d) Oups !