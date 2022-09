Les petites reines

Quantité de poils lui sortaient des oreilles comme du nez. Sans doute était-ce pour créer, dans son visage peu avantagé, un heureux équilibre avec ses sourcils touffus. Il semblait vêtu pour l’éternité d’une chemise plus tout à fait blanche et d’un costume en fibres synthétiques gris. Et même avec toute la bonne volonté du monde, il était difficile de s’accorder sur un moment où, dans l’histoire humaine, pareils vêtements avaient pu être considérés comme en vogue.

Nous n’étions que des enfants. Tous les jours, nous le regardions descendre ou remonter la grande côte du village. Il chevauchait un vieux vélo droit, tout noir. Le vélo gémissait à chaque coup de pédale. La chaîne, le pédalier, les roues : tout semblait demander grâce. Les couinements cadencés nous prévenaient de son arrivée. Nous pouvions ainsi annoncer à l’avance qu’il se rendait à l’usine ou qu’il en revenait.

Puis, j’avais vieilli. Assez en tout cas pour finir par voir cet homme autrement. Pour un temps, m’avait-on raconté, il s’était risqué à faire la cour à une femme du village. Il allait lui porter de gros bouquets de glaïeuls, d’ancolies, d’iris, de myosotis. Il cultivait quantité de fleurs, avec des soins infinis. Mais ses déclarations florales ne servaient à rien. Il dut finir par se dire que personne n’aimait les fleurs.

L’été, il courait à travers champs, un filet à papillons tendu au bout des bras. La passion des papillons le tirait hors de sa prison. Il en possédait des centaines, montés avec des épingles longues, à têtes fines, placés sous verre, dans de grands cadres. Il en échangeait avec des collectionneurs du monde entier, entretenant avec eux une correspondance de lépidoptériste. En avait-il troqué un jour avec Nabokov ? Cela n’est pas impossible. Souvent, il revenait aussi des champs les bras lestés de plantes grasses. Il en glissait les feuilles dans de grands cahiers. Il herborisait, comme le faisait Jean-Jacques Rousseau ou Emily Dickinson. Lui cependant, jamais il n’aurait pu croire qu’un jour son nom serait connu, lu, entendu.

Il s’appelait Gérard. Gérard Pageau. Quand, à ses correspondants, il écrivait en anglais, il signait plutôt Gerry Post. Ce nom d’emprunt l’amusait. Il en abusait. Gerry Post constituait le clin d’oeil qu’il avait trouvé pour signifier au monde entier une autre de ses passions : les timbres-poste. En philatélie, il avait une spécialité, une renommée : les petites reines. Quantité de timbres à l’effigie de la reine avaient été imprimés avec des encres très variées, selon les disponibilités du moment. Gerry s’était fait l’expert de leur classement. Au temps où les grands de ce monde, tous apparentés par la cuisse gauche ou les doigts de pied, restaient assis sur leur trône respectif, « exerçant autour d’eux l’antique tyrannie », comme l’écrit Lytton Strachey dans sa biographie de la reine Victoria, il se trouvait déjà des gens pour collectionner ces camées, tous assurés qu’ils dureraient pour l’éternité, que la place de cette royauté ne pourrait jamais être remise en question.

Peut-on imaginer qu’un ministre comme George Marler, devenu chef intérimaire du Parti libéral à Québec, ait consacré ses temps libres à la rédaction d’un livre entier où il analyse les différentes variations sur les timbres-poste canadiens du roi George V, vêtu en uniforme d’amiral, et émis de 1911 à 1925 ? Tout cela appartient à un passé révolu, où la confiance dans l’État se reportait avec assurance sur ces petits rectangles de papier illustrant, au milieu de la colonie, la permanence tranquille de la monarchie, dans l’illusion feinte d’un consensus à son sujet.

Gérard avait obtenu des patrons de l’usine qui l’employaient la permission de procéder lui-même, chaque semaine, à l’achat des timbres nécessaires à affranchir le courrier de l’entreprise. Cela lui permettait, au bureau de poste du village, de traquer, parmi les nouvelles émissions de timbres, toutes les anomalies susceptibles de transformer ces bouts de papier en objets encore plus intéressants à collectionner. Qu’en tirait-il du point de vue financier ? D’ordinaire, moins que rien.

Cependant, il tomba un jour sur des planches de timbres de Sa Majesté dont la dentelure fautive lui faisait une couronne d’un genre nouveau. Les perforations lui traversaient le cou, comme s’il s’agissait d’une décapitation symbolique. Quelqu’un à Toronto lui avait racheté ce lot. Avec l’argent qu’il en tira, il troqua son vieux vélo contre une auto. Il la conserva longtemps, jusqu’à ce qu’elle finisse par produire elle aussi, dans la grande côte du village, des bruits du même type que son vieux vélo.

Gerry Post mourut prématurément. En héritage, il laissa quantité de papillons qui s’envolèrent dans la conscience de son village, au milieu de ces grandes prairies bordées d’oubli dont se nourrissent les peuples depuis trop longtemps conquis par le seul désir de poursuivre leur ordinaire.

Peu de temps après sa mort, au bureau de poste local, le portrait à l’huile de la reine Elizabeth qui trônait là fut remplacé par des publicités pour de nouvelles émissions de timbres. Mon grand-père me soutenait pourtant qu’il s’y trouvait toujours, alors même qu’à sa place se trouvait désormais une représentation timbrée du drapeau canadien. Du passage de la reine au drapeau, mon grand-père n’avait peut-être vu que la continuité d’un même héritage. Et c’est ainsi qu’il avait raison contre mon oeil.

« Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus », écrivait Beaumarchais pour critiquer ceux qui écrasent de leur propre masse tout ce qui les entoure, au seul nom de leur lignée. Mis à part des bouffons habitués à servir tous les types de rois ici-bas, qui oserait prétendre sérieusement que la grandeur d’un projet de société plus égalitaire ne servirait, au final, qu’à établir un nivellement par le bas ?