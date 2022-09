Tension soutenue sur le marché du travail

Pour les employeurs canadiens, trois mois consécutifs de recul de l’emploi n’ont toujours pas atténué les problèmes d’embauche et de rétention du personnel.

L’emploi a reculé au Canada en août pour une troisième fois de suite, affichant ainsi une baisse cumulée de 114 000 depuis mai 2022. Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi a aussi augmenté de 106 000 depuis juin. N’empêche, « de nombreux employeurs continueront vraisemblablement d’être confrontés à des difficultés considérables lorsqu’ils tenteront de doter leurs postes vacants », prévient Statistique Canada.

L’agence fédérale part des statistiques de juin, qui, pour la première fois depuis que des données de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires ont commencé à être publiées, en 2015, indiquaient qu’il y avait moins de personnes au chômage (989 000) que de postes vacants (1 038 000).

De plus, les données d’août font ressortir que 307 000 Canadiens ont quitté leur emploi pour la retraite au cours de la dernière année, une hausse, contre 233 000 un an plus tôt. « Si la contribution de chaque groupe d’âge à la population totale était demeurée constante au cours des trois dernières années — plutôt que la situation où les Canadiens plus âgés représentent une proportion de plus en plus grande de la population —, le nombre de personnes dans la population active aurait été supérieur de 374 000 au niveau observé en août », calcule Statistique Canada.

Pression sur les salaires

Enfin, 11,9 % des 14,3 millions d’employés permanents prévoient quitter leur emploi au cours des 12 prochains mois, soit près du double du niveau de 6,4 % mesuré en janvier. Dans le segment des 20 % qui se situent au plus bas de l’échelle salariale, cette proportion atteint les 19,6 %. La principale raison évoquée est le changement de carrière, pour 3,1 % des employés permanents ; cette proportion était de 1,6 % en janvier. Pour sa part, la proportion des employés permanents qui pointent le salaire trop bas est passée de 1,2 % à 1,9 % entre janvier et août.

Lorsqu’il a été demandé aux répondants de l’enquête de Statistique Canada quels étaient leurs considérants essentiels ou très importants, 85,4 % ont mentionné le salaire et les avantages sociaux.

Ainsi, l’augmentation du salaire horaire moyen des employés a poursuivi son accélération en août. Il atteignait 31,33 $ en août, en hausse de 1,60 $, ou 5,4 %, sur 12 mois. En juin et en juillet, l’augmentation enregistrée était de 5,2 %.

Dans la foulée, l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation affichait une augmentation de 7,6 % d’une année à l’autre en juillet, après une hausse de 8,1 % en juin. L’accroissement oscillait autour de 2,5 % en début d’année. Le rythme se veut — de loin — plus rapide au Québec, avec une augmentation moyenne de 8,1 %

sur 12 mois en juillet, contre 3,1 %

en janvier.

S’y greffe la transition vers les emplois mieux rémunérés, que la pandémie est venue accélérer. Par rapport à août 2019, l’emploi dans les professions qui requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires ou une scolarité moindre était en baisse de 3,8 % (-267 000) en août, alors que le nombre de Canadiens occupant un emploi nécessitant généralement une formation universitaire était en hausse de 18 % (+700 000). « Le nombre de travailleurs qui avaient un diplôme d’études secondaires ou moins, mais qui occupaient un emploi qui exige généralement une formation universitaire a augmenté de 41 % (+79 000) au cours de la même période de trois ans », ajoute Statistique Canada.

La courbe de Beveridge

Cette tension persistante sur le marché du travail ne peut toutefois faire fi bien longtemps du contexte d’austérité monétaire, avec une Banque du Canada affichant toujours plus de fermeté dans sa lutte contre le dérapage inflationniste.

Jimmy Jean, économiste en chef et stratège au Mouvement Desjardins, dit de la poussée plus forte que prévu qu’a connue en août le taux de chômage au Canada — de 0,5 point de pourcentage, pour se fixer à 5,4 % —, qu’« hormis lors des confinements durant la pandémie, une hausse d’une telle ampleur a tendance à être survenue en contexte de récession ».

S’inspirant de la situation aux États-Unis et empruntant la courbe de Beveridge, qui met en relation le taux de chômage et le taux de postes vacants, « les dirigeants de la Réserve fédérale ont adopté l’hypothèse selon laquelle une modération de la demande pourrait entraîner une baisse des postes vacants, sans augmentation du chômage. Ce scénario n’est pas impossible, mais l’historique indique qu’il s’agit d’un fait plutôt rare. En ce moment, le taux de postes disponibles aux États‑Unis est de 0,4 point de pourcentage en dessous de son sommet de mars 2022. Depuis 1951, chaque fois que ce taux a chuté de plus de 0,5 point de pourcentage par rapport à son sommet, un rebond du taux de chômage (et donc une récession) a suivi », a-t-il écrit.