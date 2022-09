Qui a peur des immigrants ?

Les Suédois iront aux urnes dimanche pour une élection qui se distingue de toutes celles que ce pays nordique a connues jusqu’à maintenant. Pour la première fois, la question de l’immigration est au sommet des préoccupations des électeurs suédois dans un contexte où ce pays, autrefois paisible, connaît une hausse de la criminalité sans précédent. Tous les partis politiques principaux — du Parti social-démocrate à gauche aux Démocrates de Suède à l’extrême droite en passant par les Modérés — promettent de rompre avec la politique de la porte ouverte que la Suède avait adoptée au début des années 2000, politique qu’ils qualifient tous d’échec.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, ignorait sans doute les péripéties de la politique suédoise lorsqu’il a vanté plus tôt cette semaine les mérites des pays scandinaves, qui ont su maintenir une qualité de vie très élevée malgré leurs petites populations. Il aurait autrement évité de faire des parallèles entre le Québec et les pays nordiques pour justifier la politique de la CAQ en matière d’immigration.

Au lieu de plafonner les seuils d’immigration à 50 000 comme le propose la CAQ, la Suède a adopté il y a 20 ans une politique d’immigration accrue, en partie en raison du vieillissement rapide de sa population, mais aussi pour des raisons humanitaires. À partir de 2013, l’afflux de réfugiés en provenance de la Syrie, de l’Irak et de l’Afghanistan a dopé les chiffres. Alors que la Suède avait accueilli 58 000 immigrants (toutes catégories confondues) en 2000, ce nombre est passé à plus de 160 000 pour la seule année 2016.

En tout, la Suède a accueilli plus de 1,2 million d’immigrants entre 2011 et 2021. Sa population a augmenté de plus de 10 %, à plus de 10,4 millions de personnes. Pendant la même période, la population du Québec est passée d’environ 8 millions à 8,6 millions, soit une hausse de 7,5 %. Or, alors que les immigrants sélectionnés par le Québec dans la catégorie économique et les travailleurs étrangers temporaires parrainés par les entreprises dans le cadre des programmes fédéraux ont compté pour la plupart des nouveaux arrivants dans la province, ce sont plutôt les réfugiés et les migrants qui ont dominé l’immigration en Suède — ce qui a sensiblement compliqué le défi de l’intégration que connaît le pays scandinave. C’est donc la raison pour laquelle l’expérience suédoise ne doit pas servir de prétexte pour préconiser une baisse des seuils d’immigration au Québec, comme certaines personnes pourraient être tentées de le faire.

En revanche, là où il y a matière à débattre durant cette campagne électorale au Québec, c’est sur la question de l’immigration temporaire, qui est en forte hausse au Canada et au Québec depuis quelques années. Dans une étude effectuée pour le compte du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI), l’économiste Pierre Fortin affirme que ce phénomène se solde par une perte de contrôle du Québec en matière d’immigration puisque les immigrants temporaires sont principalement sélectionnés dans le cadre des programmes fédéraux.

Or, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau vise à augmenter le nombre de résidents permanents que le Canada accueille à plus de 450 000 annuellement dès 2024 (contrairement à environ 300 000 lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, en 2015). Ottawa se tourne de plus en plus vers le bassin d’immigrants temporaires déjà installés au pays pour atteindre ces cibles en matière d’immigration permanente.

« La conséquence principale de cette évolution, c’est que le MIFI est submergé par un tsunami d’immigrants temporaires, souligne M. Fortin. Le ministère n’exerce qu’un contrôle timide sur l’entrée des candidats de ce type d’immigration, parce que ces derniers proviennent des programmes fédéraux (permis d’études, mobilité internationale, travailleurs étrangers temporaires) qui sont exempts des plafonds et demandent directement aux établissements d’enseignement (affamés de fric, on le comprend) et aux employeurs (en quête urgente de main-d'œuvre, on le comprend aussi) de vérifier la conformité aux conditions d’acceptation. » Selon M. Fortin, c’est ainsi que « s’est effondré » le contrôle exercé par le Québec sur l’immigration sur son territoire depuis 1978 grâce aux accords successifs signés avec Ottawa.

M. Legault, qui a dû s’excuser cette semaine après avoir tenu des propos douteux sur la violence et l’immigration, demande un mandat fort des Québécois le 3 octobre prochain pour augmenter le rapport de force du Québec vis-à-vis du gouvernement fédéral afin de rapatrier les pleins pouvoirs en matière d’immigration. Il s’agirait d’une « question de survie » pour la nation québécoise. Mais le chef caquiste n’a expliqué ni comment il compte s’y prendre ni ce qu’il compterait faire avec ces nouveaux pouvoirs s’il réussit à les obtenir. Limiter le nombre de résidents permanents à 50 000 par année perd quelque peu son sens si le nombre d’immigrants temporaires, dont seule une petite minorité parle le français avant d’arriver au Québec, atteint deux ou trois fois ce niveau chaque année.

M. Legault mettrait-il le holà à l’immigration temporaire qui a explosé durant le premier mandat de la CAQ ? Ce sont des dizaines de milliers d’étudiants et de travailleurs étrangers dont dépendent chaque année les universités et les entreprises québécoises. Actuellement, une proportion importante d’entre eux deviennent résidents permanents pour la simple raison qu’ils sont déjà installés ici et occupent un emploi ou sont en voie d’en occuper un. Ce n’est pas parce que le Québec aurait le plein contrôle sur l’immigration que cette situation risquerait de changer. À moins que M. Legault ait d’autres idées.