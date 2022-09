Qui trop embrasse…

Pinochet ressuscité » : commentaire dépité, lâché hier devant le référendum perdu de son homologue chilien, Gabriel Boric, par le président colombien, Gustavo Petro.

Petro réagissait ainsi, sans diplomatie, au rejet massif, par les Chiliens, de la nouvelle Constitution défendue par son camarade de Santiago, avec qui il caresse l’espoir de diriger un nouvel axe progressiste en Amérique latine.

Quelques minutes plus tard, il récidivait sur Twitter : « Ce n’est que si les forces démocratiques et sociales s’unissent qu’il sera possible de laisser derrière soi un passé qui entache toute l’Amérique latine, et d’ouvrir de nouvelles voies démocratiques. »

Deux références aux fantômes du passé chilien : le dictateur Augusto Pinochet, au pouvoir de 1973 aux années 1990, et Salvador Allende, le socialiste renversé par le même Pinochet qui s’était suicidé lorsque les putschistes étaient arrivés à la porte du palais de la Moneda.

La réaction de Petro est d’autant plus intéressante qu’elle met en scène deux présidents de gauche d’Amérique du Sud, élus contre toute attente, ces derniers mois, dans deux pays parmi les plus conservateurs de la région.

Mais que peuvent ces présidents ? Aujourd’hui, c’est une claque pour la « nouvelle gauche » dont Petro rêve à l’échelle continentale. Pas moins de 62 % des Chiliens viennent de repousser un texte ambitieux qui exprimait précisément ce que veut, en 2022, cette « gauche des mouvements sociaux ».

Les grandes manifestations de l’automne 2019, alimentées par la colère socio-économique, lui avaient donné l’initiative. On a alors lancé de grandes réformes, inouïes dans ce pays parmi les plus riches d’Amérique du Sud… mais aussi les plus inégalitaires.

Tout au long des années 1990, 2000 et 2010, même avec la démocratie rétablie, le poids du passé dictatorial a infléchi la politique chilienne. Privatisation des services publics inscrite dans la Constitution de 1980, privilèges de l’armée (qui n’a jamais fait de vrai mea culpa), économie très inégalitaire, services publics anémiques…

En 2020 et 2021, on a voté le principe d’une nouvelle Constitution, élu une Assemblée constituante, rédigé une mouture de texte fondamental. Puis ce fut l’élection, en décembre dernier, d’un jeune président, précisément issu de ce mouvement : Gabriel Boric.

Pourquoi, aujourd’hui, ce brutal coup d’arrêt ? Parce que beaucoup de gens, y compris des électeurs de Boric en décembre 2021 (56 % contre un candidat d’extrême droite), ont eu le sentiment que ça allait trop loin, trop vite, que c’était un texte radical et orienté.

Au Chili, le vieux fond conservateur est toujours là. Une fraction non négligeable a une nostalgie de Pinochet. Il y a des chauffeurs de taxi — j’en ai rencontré à Santiago — qui grognent lorsqu’ils passent à côté de la statue de Salvador Allende (érigée en 2000 derrière le palais de la Moneda).

Le texte rejeté comportait 170 pages et pas moins de 388 articles : véritable catalogue des droits tels que revus, corrigés et étendus ad infinitum par la gauche progressiste, c’était un texte détaillé, pointilleusement explicite, qui aurait fait de la Constitution chilienne une des plus longues du monde.

On y parlait de la démocratie représentative alliée à une « démocratie directe », de droits des femmes, de droits des indigènes (avec un État défini comme « plurinational » — ce qui a choqué à droite), des minorités sexuelles, avec une reconnaissance du choix du genre.

Les droits de la nature, les droits des animaux auraient été inscrits dans la Constitution. L’obligation de lutter contre le changement climatique également, tout comme le droit à l’avortement (dans un pays où il reste très restreint), à la santé et à l’éducation gratuits (dans un pays où ces secteurs sont largement privatisés).

Ajoutons-y une obligation d’embauche paritaire dans le secteur public, mais aussi dans le secteur mixte public-privé et le droit à l’eau comme « bien commun public » (alors que la distribution de l’eau est privée). Et on en passe…

Ce refus massif sanctionne sans aucun doute une orientation idéologique trop forte, l’ambition de « faire la loi » plutôt que de donner des orientations générales.

Mais il y a d’autres raisons à cet échec, plus politiciennes. Il y a eu dans l’élection et la conduite de l’Assemblée constituante (élue en 2021) quelques scandales, comme celui de l’un de ses responsables qui, pour s’attirer des votes, s’était inventé un cancer !

Et puis, la campagne du « rechazo » n’a pas reculé devant plusieurs mensonges et exagérations : on a prétendu que cette Constitution abolirait la propriété privée, qu’elle ferait du Chili un État de type soviétique ou chaviste. Que les nations autochtones, armées de leurs nouveaux droits, allaient se séparer et faire éclater le pays. Que l’avortement serait permis jusqu’à neuf mois.

Il faudra donc tout reprendre : nouvelle constituante (avec sans doute une plus forte mobilisation de la droite pour l’élire) et nouvelle rédaction, avec à la clé un texte plus neutre et plus court.

L’initiative politique, qui de 2019 à 2021 a été manifestement celle des mouvements sociaux (l’élite politique était léthargique et honteuse après les manifs de l’automne 2019), pourrait bien repasser à droite, avec un président aujourd’hui affaibli. Et une gauche qui doit méditer l’adage : « Qui trop embrasse mal étreint. »

François Brousseau est analyste d’affaires internationales à Ici Radio-Canada / francobrousso@hotmail.com