Qui va gagner?

François Legault l’a bien expliqué. « On a un problème avec l’inflation. On a un problème avec l’augmentation des prix. L’épicerie, l’essence ; tout augmente ! » Comme tout le monde, il voit le désastre qui nous cerne, nous étouffe. Comment y échapper ?

Le premier ministre a pris le parti de nourrir la bête, ce crocodile sacré de l’économie avec lequel nous pataugeons sans nous méfier, sauf quand l’envie lui prend de tout avaler. Pour l’apaiser, François Legault lui lance des chèques. La bête devrait se calmer, répète-t-il, sans trop vouloir penser à ce qui arriverait si l’appétit de la bête s’installait dans la durée.

Devant les dents longues qui font la loi, François Legault estime que nous devons conserver la foi. Petits et gros, dit-il, nous sommes tous dans le même bateau. Conséquemment, à l’entendre, il faut voir à aider tout le monde. « Quand je dis tout le monde, j’inclus la classe moyenne. Oui, il faut aider les démunis. Oui, il faut aider les retraités. Mais il faut aussi aider la classe moyenne », déclare-t-il.

En fait, ce n’est pas une bataille fiscale qui se joue contre le crocodile, mais plutôt une scène de libéralités, reconduites par tous les partis, au nom de la souveraineté incontestée de l’animal sacré. Dominique Anglade, l’ancienne présidente de la CAQ passée chez les libéraux, autant que François Legault, l’ancien péquiste devenu chef en apprêtant les restes de l’Action démocratique, proposent tous deux de donner généreusement, selon des modalités à peine différentes, pour calmer l’appétit de la bête.

Sur le fond, le principe qu’ils souhaitent appliquer demeure le même. Ils croient pouvoir doper la résistance de leurs concitoyens face aux morsures de l’animal, au point que celles-ci leur feraient moins mal. Du moins tant que les doses d’analgésiques, financées à même les ressources publiques, ne seraient pas épuisées. Autrement dit, soutenir ainsi la consommation consiste à cracher en l’air, en estimant qu’il s’agit d’une façon de s’entraîner à endurer la pluie, dans l’espérance patiente du retour du beau temps. Il s’agit d’un expédient qui ne corrige en rien les inégalités qui s’accroissent, qui n’ajoutent aucun logement sur le marché, aucune infirmière dans les hôpitaux, aucune enseignante dans les écoles, aucun train, aucun autobus, aucun métro, tandis que la spirale de l’inflation, elle, continue de s’affoler.

M. Legault reproche aux oppositions de vouloir donner des « rabais sur l’essence ou sur d’autres biens ». Il fait sien le credo libertarien d’Éric Duhaime. Il « pense que les Québécois devraient avoir le droit de choisir quoi faire avec ces montants ». Il n’en reste pas moins bien planté dans une économie de coupons rabais, à la façon dont les marchés d’alimentation voudraient nous faire croire en leurs largesses, dans une gestion de nos vies à la petite semaine, à coups de ristournes qui, au final, ne changent rien.

En Italie, en Espagne, dans d’autres pays européens, on agit différemment. La crise est prise à bras-le-corps. C’est par l’impôt et son contrôle qu’on passe pour tenter d’aplanir les fossés qui se sont créés à la faveur de cette crise où les gros carnivores se pourlèchent les babines. Cependant, dans la France d’Emmanuel Macron comme dans le Québec de François Legault, on fait un autre pari. On mise sur une fiscalité pleine de largesses, d’effets d’aubaines qui pellettent les problèmes en avant, en attendant d’avoir à les soulever de nouveau. Ce n’est en tout cas certainement pas le signal d’une quête de justice sociale qui est envoyé de la sorte.

Et chez Québec solidaire ? Au contraire de la confrérie des partis de droite, la fiscalité apparaît là, en tout cas, comme la clé de voûte de la justice sociale, mais avec un simplisme parfois un peu désarmant, voire décourageant. Vouloir taxer ceux qui se goinfrent de surprofits n’a-t-il pas quelque chose d’un peu caricatural, surtout quand on imagine opérer cela dans les limites d’une action toute provinciale ? Ce que met en avant QS n’est, par ailleurs, pas bien éloigné de ce que proposent les autres partis. QS entend supprimer, du moins temporairement, la taxe de vente du Québec (TVQ) sur quelques centaines de produits, un peu comme le Parti libéral, qui veut lui aussi que soient payés moins cher le savon, le shampoing, les brosses à dents, les aspirines, ce genre de choses, y compris la facture d’électricité.

La mesure de QS, un parti de gauche, est étonnamment saluée par celui, très à droite, d’Éric Duhaime. Ce dernier estime que pareille mesure va profiter aussi bien aux riches qu’aux pauvres. Et il s’en félicite. S’agit-il donc d’une proposition de droite qui s’ignore ? Non, plaide QS, parce qu’au-delà de cette mesure ponctuelle, immédiate et universelle, il sera demandé aux riches, en fin d’année, à l’heure de la déclaration de revenus, d’en faire plus, c’est-à-dire de redonner une part de ce qui les a engraissés tout le reste de l’année.

J’ai en main un numéro d’un journal quotidien. Je lis les qualificatifs répétés, soulignés, récités dès lors qu’il est question de Québec solidaire. Leur chef ? Un « ex-militant radical ». Les militants ? « Des irréductibles. » Leurs affiches électorales ? Du « communisme ». Dans ce registre, il y a à boire et à manger, jour après jour. Comment avoir confiance dans la peste, le choléra, les sauterelles, les éclairs, la foudre, le vent, les ouragans ? A-t-on jamais vu déferler une telle hargne des possédants contre un parti ? Je ne crois pas, sauf peut-être au temps où René Lévesque proposait que le Parti québécois nous engage dans une avenue différente, sous la pression de militants jeunes et fringants.

Alors, qui donc va gagner cette année ? Les jeux sont déjà faits, semble-t-il. Dans mon coin en tout cas, si l’on en juge aux pancartes qui continuent de fleurir partout, il est encore difficile de savoir qui l’emportera de Century 21, Remax ou Proprio Direct.