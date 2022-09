Le Québec dans les ligues mineures

Le « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec » de la Coalition avenir Québec et le projet de troisième lien entre Québec et Lévis ont une chose en commun : chacun sait que c’est de la foutaise, mais François Legault n’en démord pas.

Dans les deux cas, il s’agit de lapins que M. Legault a sortis de son chapeau à l’époque où il a décidé de jouer son va-tout. Le scrutin de 2018 était sa dernière tentative de devenir premier ministre : une troisième défaite l’aurait convaincu de jeter l’éponge.

Il était le premier à savoir que ses demandes se heurteraient à une fin de non-recevoir catégorique à Ottawa, comme toutes celles que le Québec a faites depuis 50 ans. Son « nouveau » projet n’avait de neuf que le nom.

Peu importe : il ne pouvait pas se présenter une nouvelle fois devant les électeurs en répétant que le moratoire de 10 ans sur la question nationale décrété par la CAQ lors de sa fondation n’était pas encore arrivé à échéance.

Au cours de son dernier mandat, il a pu puiser dans cette liste d’épicerie pour rédiger la lettre qu’il a adressée aux différents chefs de parti en prévision des deux élections fédérales qui ont été tenues — et il s’en inspirera encore la prochaine fois, sans se faire la moindre illusion sur la suite des choses. En politique, il vaut mieux dire n’importe quoi que n’avoir rien à dire.

Le chef du Parti québécois a eu la bonne idée de se rendre à Ottawa pour rappeler qu’aucune des 21 demandes de la CAQ n’a reçu une réponse positive. S’il avait fait cette sortie à Québec ou à Montréal, on en aurait à peine parlé.

« Lorsqu’on frappe 0 en 21, on n’a peut-être pas d’affaire dans le baseball majeur », a lancé Paul St-Pierre Plamondon. Peut-être, mais les Québécois ont indiqué à deux reprises qu’ils étaient satisfaits de rester dans les ligues mineures. Du moment qu’il y a des hot-dogs et du pop-corn…

M. Legault en a pris acte, mais comme l’a déjà dit Jacques Parizeau, « au pays des culs-de-jatte, l’unijambiste est roi ». Il n’obtient peut-être rien, mais puisque les autres en demandent moins ou encore exigent la lune…

Au Parti libéral du Québec, on invoque Robert Bourassa comme d’autres invoquent saint Jude, le patron des causes désespérées, mais la survie de la formation politique ne tient plus qu’à l’appui des fédéralistes inconditionnels. Il n’y a pas eu une seconde de discussion sur la place du Québec au sein du Canada lors du dernier congrès du PLQ. Les quelques lignes consacrées aux relations fédéral-provincial dans sa plateforme tiennent de la figure imposée.

Les revendications du Parti conservateur du Québec se limitent au rapatriement des pleins pouvoirs en immigration, qui permettrait au Québec de sélectionner les immigrants en fonction de leur « compatibilité civilisationnelle », mais on n’a jamais senti chez Éric Duhaime un grand désir d’émancipation. Le PCQ est le seul parti dont le programme fait encore référence à la « nation canadienne-française ».

Chez Québec solidaire, on regarde tout cela avec une certaine condescendance. Gabriel Nadeau-Dubois ne s’en cache pas : les chicanes avec le fédéral ne l’intéressent pas. « Ces querelles ritualisées avec Ottawa font vendre de la copie, mais il est illusoire de penser qu’elles mèneront à un regain indépendantiste », écrit-il dans l’essai publié par un collectif de députés solidaires sous le titre Ce qui nous lie. En attendant que les Québécois voient la lumière, on laisse le champ libre à Ottawa.

Si le gouvernement Trudeau donne souvent l’impression d’un amateurisme navrant — quand il s’agit de la délivrance de passeports ou de la gestion des aéroports, par exemple —mi, le jeu d’Ottawa est digne des ligues majeures lorsqu’il s’agit de renforcer la fédération canadienne.

Après l’entente avec le CN sur le pont de Québec, qui fait passer le gouvernement Legault pour un mauvais coucheur, les informations embarrassantes en provenance d’Ottawa selon lesquelles Pierre Fitzgibbon était disposé à rediscuter du projet GNL Québec ont démontré le savoir-faire des stratèges fédéraux.

Ils doivent se bidonner en observant la surenchère de baisses d’impôts à laquelle la campagne électorale québécoise donne lieu. Dire que ces gens-là prétendent manquer d’argent pour financer les services de santé !

À la veille des élections de 2007, Jean Charest avait supplié Stephen Harper de lui allonger 700 millions de dollars, supposément pour voler au secours du réseau de la santé, qu’il avait aussitôt distribués aux contribuables-électeurs. Mal lui en prit : ça n’a pas suffi à lui assurer une majorité à l’Assemblée nationale, et M. Harper a conclu qu’il pouvait réduire la contribution fédérale. Du stuff de junior !