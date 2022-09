Le coût social du carbone

On le sait. Il faudrait payer beaucoup plus pour polluer — ou pour accélérer la réduction des gaz à effet de serre, c’est selon. Mais, quel qu’en soit le coût social, la réalité du quotidien finit toujours par s’imposer. Petit survol d’une dure semaine pour l’environnement. Et pire encore pour le réchauffement climatique.

Toujours difficile à calculer dans le consensus, le coût social global de l’émission d’une tonne de CO 2 pourrait être au moins quatre fois plus élevé que celui qu’on lui attribue présentement, souligne une étude publiée jeudi dans la revue Nature par un groupe d’économistes et d’experts du climat.

Et l’on ne parle ici que de l’une des composantes des GES. L’an dernier, un groupe d’experts mandaté par le gouvernement américain avait évalué ce « coût social du carbone » à 51 $US la tonne ; cette étude indique que son coût réel serait plutôt de 185 $US la tonne.

Ces résultats aboutissent à « une révision complète » des bases actuellement utilisées par le gouvernement voisin, a d’ailleurs souligné jeudi à l’Agence France-Presse l’auteur principal de l’étude, Kevin Rennert, du centre Resources for the Future. Les principaux secteurs où le coût a été révisé à la hausse sont la santé — « pour mieux prendre en compte l’élévation des taux de mortalité en raison de la hausse des températures » — et les impacts sur le secteur agricole.

Ici et là, nous sommes bien loin du compte.

Au Canada, la mise à jour d’Ottawa de l’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone retient que le prix augmentera de 15 $ la tonne par année, pour passer à 65 $ en 2023 et atteindre 170 $ en 2030. Sur le marché des émissions à la Bourse européenne du carbone, le courtier en énergie Capitole Énergie souligne que le prix de la tonne, converti en dollars américains, se maintient entre 80 et 90 $US. Et avec l’utilisation massive des centrales au charbon en Europe afin de pallier le choc de l’offre de gaz russe, il devrait dépasser à moyen terme les 90 $US, voire les 100 $US, prévoit-il.

Concentration record de GES

Pendant ce temps, les dernières données de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA, de son sigle anglais) publiées cette semaine indiquent que les concentrations dans l’atmosphère des GES responsables du changement climatique ont atteint en 2021 des niveaux inégalés.

La concentration de CO 2 s’est établie en moyenne à 414,7 parties par million (ppm) l’an dernier, soit 2,3 ppm de plus qu’en 2020. Un record depuis le début des mesures.

Plus inquiétants encore sont les niveaux de méthane, à 1896 parties par milliard (ppb), qui ont également établi une nouvelle marque. « L’augmentation de 16,9 ppb enregistrée pour 2021 a été la plus rapide observée depuis le début des années 1980, lorsqu’un régime de mesures plus rigoureux a été lancé. Les niveaux de méthane sont actuellement environ 162 % plus élevés que les niveaux préindustriels. » Sur la base des observations de la NOAA, les scientifiques estiment que la quantité de méthane émise en 2021 était supérieure de 15 % à celle de la période 1984-2006.

Ces records surviennent alors que les grandes économies ont considérablement renforcé l’an dernier leur soutien à la production et à la consommation de charbon, de pétrole et de gaz naturel.

De nombreux pays peinent à trouver un équilibre entre les engagements pris de longue date de supprimer les subventions inefficientes aux combustibles fossiles et les mesures visant à protéger les ménages de la flambée des prix de l’énergie, peut-on lire dans une analyse signée conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Agence internationale de l’énergie, publiée le 28 août.

On y apprend que le soutien public global apporté aux combustibles fossiles dans 51 pays du monde, représentant 85 % du total des approvisionnements en énergie de la planète, a presque doublé, passant de 362,4 milliards de dollars américains en 2020 à 697,2 milliards en 2021.

Dans les économies du G20, le soutien total aux combustibles fossiles est passé de 147 milliards à 190 milliards, en hausse de 29 %. À lui seul, « le soutien aux producteurs a atteint des niveaux que l’OCDE n’avait encore jamais constatés dans le cadre de ses activités de suivi, en se hissant à 64 milliards en 2021 — soit près de 50 % de plus en glissement annuel et 17 % de plus qu’en 2019 », peut-on y lire.

Faudrait-il alors s’étonner que les pourparlers du G20 sur le climat tenus mercredi à Bali aient échoué à produire un communiqué commun, avec pour toile de fond l’impact économique et géopolitique de l’invasion russe de l’Ukraine ? Cette réunion se voulait un prélude au sommet du G20 de novembre, auquel le président russe, Vladimir Poutine, devrait assister, a rappelé l’Agence France-Presse.