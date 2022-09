Le château de sable

La députée libérale Marwah Rizqy avait suscité la controverse au sein de son parti en 2019 en suggérant que le PLQ s’excuse auprès des Québécois pour les années d’austérité qu’ils avaient dû subir aux mains du gouvernement de Philippe Couillard.

La suggestion de Mme Rizqy, élue pour la première fois en 2018, avait été plutôt mal reçue par plusieurs de ses collègues au sein du caucus libéral, eux pour qui le retour à l’équilibre budgétaire avait été l’un des plus grands succès du gouvernement Couillard, dont ils avaient fait partie. Certes, les années de rigueur budgétaire avaient sérieusement hypothéqué la marque libérale lors des élections de 2018. Mais la hausse de la cote de crédit de la province, qui, en 2017, avait surpassé celle de l’Ontario pour la première fois, témoignait du chemin parcouru.

Alors que la dette nette de la province avait atteint 53 % du produit intérieur brut (PIB) en 2012-2013, elle était tombée à environ 42 % dans la dernière année du mandat du gouvernement Couillard. (Elle est depuis tombée à 38 % du PIB.) Le Québec est passé du dernier de classe au Canada en matière de finances publiques à un modèle à imiter.

En effet, dans son dernier rapport sur la viabilité financière des gouvernements canadiens, publié en juillet dernier, le Bureau du directeur parlementaire du budget avait conclu que, de toutes les provinces, c’était le Québec qui disposait de la plus grande marge de manoeuvre budgétaire. Il avait alors estimé que la province pouvait baisser les impôts ou augmenter les dépenses de 1,2 point de pourcentage du PIB (ou d’environ 4,4 milliards de dollars par année) sans que le ratio de la dette de la province augmente à court ou à long terme. Ce n’est pas un montant énorme dans un budget qui dépassera les 138 milliards de dollars cette année. Et une récession en 2023 pourrait vite changer la donne.

Or, voilà que, depuis le début de la campagne électorale, tous les partis politiques promettent des milliards en baisses d’impôts et/ou en augmentation des dépenses à perte de vue. Bien qu’ils s’engagent tous à publier un cadre financier au cours de la campagne, force est de constater que la dette et les déficits ne semblent pas trop les préoccuper. Sous Dominique Anglade, le Parti libéral du Québec (PLQ) abandonne toute prétention de rectitude fiscale pour miser sur des promesses alléchantes. Si les libéraux ne souhaitent pas mettre fin aux contributions au Fonds des générations, ils financeraient néanmoins leurs promesses en creusant la dette de la province.

La Coalition avenir Québec (CAQ) propose, quant à elle, de réduire de 39 % les contributions prévues aux Fonds des générations au cours des cinq prochaines années afin de financer des baisses d’impôts de l’ordre d’un point de pourcentage pour les ménages gagnant moins de 92 000 $. Toutefois, pour ce qui est de ses autres promesses, dont l’instauration d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 2000 $ pour les Québécois de plus de 70 ans, la CAQ ne propose pour l’instant aucune mesure compensatoire pour les financer.

Ce qui a amené le chef conservateur, Éric Duhaime, à accuser le parti du premier ministre François Legault de vouloir « piger dans l’argent des jeunes [pour] le donner aux personnes âgées pour qu’[elles] votent pour la CAQ ». M. Duhaime affirme pouvoir financer les baisses d’impôts que promet sa formation — les plus généreuses de tous les partis — en coupant dans le gras gouvernemental et en utilisant des revenus que générerait l’exploitation des hydrocarbures. Bonne chance.

De tous les partis, Québec solidaire est le seul à admettre haut et fort que la dette et les déficits ne le préoccupent point. En expliquant sa promesse de rediriger les sommes destinées au Fonds des générations à des dépenses courantes, Gabriel Nadeau-Dubois a dit : « Continuer à se priver de plusieurs milliards de dollars par année, parce que c’est ça, le Fonds des générations, je pense que c’est un vieux réflexe qui appartient à une autre époque en politique québécoise, où on mettait les questions comptables avant le bien-être des gens. »

C’est évidemment selon. D’ici 2030, la proportion de la population québécoise de 15 à 64 ans devrait passer de 64 % à 60,4 %, et celle des 65 ans et plus, de 20,3 % à 24,8 %. Dans tous les scénarios, la marge de manoeuvre budgétaire du gouvernement du Québec se rétrécira devant le vieillissement rapide de la population. En 2022, les finances publiques du Québec ressemblent davantage à un château de sable à la veille d’un tsunami. Et aucun parti politique ne semble vouloir ériger des digues.