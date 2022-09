Regarder des deux côtés avant de traverser

C’est un arrêt systématique au milieu de mon circuit de course : en face du monument à sir George-Étienne Cartier, à l’angle des avenues Duluth Ouest et du Parc, je sautille sur place en attendant le feu pour piétons, un instant de répit avant de m’enfoncer dans les sentiers du mont Royal. Chaque fois, immanquablement, je lis et relis la vignette accrochée à un poteau pour rendre hommage à Concepción Cortacans, une joggeuse fauchée à cet endroit par un conducteur de VUS inattentif en janvier 2016.

Un feu rouge brûlé, un impact violent, la victime a été projetée sur plusieurs mètres. Aucune trace de freinage sur la chaussée, disait le rapport des policiers. La femme de 62 ans a succombé à ses blessures une semaine après l’accident, à l’hôpital. Le conducteur a dû payer une amende de 1000 $ et a reçu quatre points d’inaptitude. Vous ne me lirez certainement pas lancer un appel à des peines plus sévères, vous connaissez mon désamour pour la rétribution comme instrument de justice. Reste que le contraste, ici, est frappant.

Cette tragédie avait donné lieu à une pluie de critiques relatives à la dangerosité de cette intersection en particulier : un passage pour piétons trop peu visible, une zone où les automobilistes roulent souvent à une vitesse déraisonnable… L’affaire, tout de même, avait fait un peu de bruit, incitant la Ville de Montréal à accélérer le déploiement, dès 2018, de l’approche « Vision zéro », laquelle vise l’élimination des accidents de la circulation graves et mortels d’ici 2040.

Depuis, on garde le cap, et les données les plus récentes de la Ville semblent indiquer quelques progrès : le nombre de piétons grièvement blessés ou tués est en baisse depuis 2019. Reste qu’on est encore bien loin de l’objectif « zéro », puisque toutes les 41 heures, une personne meurt ou est gravement blessée dans un accident de circulation sur le territoire montréalais.

Les données de 2020 indiquent aussi que 85 % de ces collisions se sont produites à des intersections où il n’y avait pas eu d’incident d’une gravité comparable dans les cinq années précédentes. Le caractère imprévisible des incidents laisse croire que la nature du problème est d’ordre structurel, pas seulement circonstanciel. En d’autres mots, qu’il ne suffira peut-être pas de sécuriser les intersections que l’on dit « accidentogènes » pour atteindre l’objectif caressé par Vision zéro.

Peut-être sera-t-il impossible de donner corps à l’idée qu’il est inacceptable que des personnes soient tuées ou sévèrement blessées lorsqu’elles se déplacent sur le réseau sans transformer en profondeur notre manière d’aborder le partage de la route entre les usagers les plus dangereux et les plus vulnérables.

Les rapports de pouvoir ordonnés par l’économie de la dangerosité routière sont d’ailleurs une formidable métaphore de l’organisation des rapports sociaux. C’est ce qui semble avoir échappé à une récente campagne de sensibilisation destinée aux piétons préparée par le Service de police de la Ville de Montréal.

Sur des affiches posées à 42 intersections propices aux accidents, on rappelle aux piétons de bien regarder des deux côtés avant de traverser, même lorsque le petit bonhomme s’affiche ; de s’engager sur la voie seulement s’il reste suffisamment de temps pour traverser ; d’attendre lorsque la main rouge s’affiche ; de respecter les feux de circulation…

Le caractère infantilisant de la campagne n’a échappé à personne, tout comme l’ironie de rappeler à l’ordre les usagers les plus vulnérables de la route alors qu’il suffit de se balader à pied de temps à autre dans les rues de Montréal pour savoir que les gestes de sécurité élémentaires ne peuvent rien contre la témérité et l’arrogance d’un trop grand nombre d’automobilistes.

On l’a beaucoup dit déjà, et reprendre les termes de la guerre culturelle qui vise à opposer les automobilistes aux autres usagers de la route ne m’intéresse pas beaucoup. Reste que le problème, de toute évidence, ne se situe pas du côté des piétons. Si la plupart des gens sont capables de le reconnaître, personne ne semble prêt à assumer sa part de responsabilité.

En effet, une fiche d’information sur le partage de la route publiée par la SAAQ en 2021 recensait que seulement 50 % de la population estime que les automobilistes québécois sont respectueux envers les piétons. En revanche, la quasi-totalité des personnes sondées considéraient avoir elles-mêmes des comportements exemplaires.

La faute à personne, donc ? Pas si fou de le croire. J’oserais même avancer que le discours sur la prudence et la courtoisie individuelles ne change pas grand-chose si l’on néglige d’interroger la primauté absolue accordée à la voiture dans l’espace urbain. Osons nommer les choses : au-delà de la bonne volonté de chacun, la ville organisée pour l’automobile individuelle crée un environnement globalement plus violent et plus hostile à la vie humaine.

Avant même d’aborder la question de la dangerosité, il suffit de constater l’effet des infrastructures routières sur l’habitabilité des villes. Par exemple, et il en était question récemment dans les pages du Devoir, les stationnements, le bitume, créent des îlots de chaleur, et la circulation automobile générerait jusqu’au tiers de la chaleur d’origine anthropique en ville. À l’inverse, alors qu’on remballe ces jours-ci les installations piétonnes sur l’avenue du Mont-Royal, on voit bien que c’est tout un monde de possibilités qui naît lorsqu’on rend une partie de la chaussée à la collectivité.

La sécurité et la convivialité avancent souvent de pair, et à trop insister sur l’importance de regarder-des-deux-côtés-avant-de-traverser, on finit par perdre de vue l’horizon.