Préserver le rêve

Depuis la fondation du Parti québécois (PQ), chaque élection l’avait placé face à l’obligation de courir deux lièvres. Il lui fallait plaire à la fois à ses militants, qui carburaient à la souveraineté, et à la population, qui souhaitait un « bon gouvernement ».

Cette apparente schizophrénie, dans laquelle certains voyaient de la compromission, voire de la duplicité, s’expliquait plutôt par ce qui semblait être une évidence : pour réaliser l’indépendance, il fallait d’abord prendre le pouvoir.

Cette fois-ci, le PQ n’a pas d’autre choix que d’assumer sa raison d’être. Non seulement le pouvoir est hors de portée, mais battre le rappel des croyants en revenant à l’essentiel est sa seule chance de survie. Pour le reste, l’électeur va regarder ailleurs.

Lors du lancement de sa campagne, dimanche, Paul St-Pierre Plamondon a été le seul des cinq chefs de parti à ne pas aborder d’entrée de jeu les méfaits de l’inflation, auxquels les électeurs attendent assurément un remède.

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral (PLQ) ont fait d’une baisse de l’impôt sur le revenu leur premier engagement, comme Éric Duhaime l’avait déjà fait. Même Gabriel Nadeau-Dubois, qui se veut la solution de rechange au gouvernement Legault, a cru nécessaire de déclarer : « QS est le parti du portefeuille des Québécois. »

Pour le chef du PQ, le grand enjeu de l’élection est plutôt le suivant : « Quel avenir pour le fait français, pour la nation québécoise ? » Quand on lui demande si le scrutin est également déterminant pour l’avenir du PQ, il répond : « L’électorat saura nous répondre. » La question est de savoir si l’avenir de la nation et celui du PQ apparaissent liés aux yeux des électeurs.

Depuis 1973, quand Robert Bourassa avait fait élire 102 députés sur 110, aucune élection n’a été aussi dépourvue de suspense quant à l’identité de celui qui formera le gouvernement, même si les 42 % d’intentions de vote dont la CAQ est créditée par le dernier sondage Léger constitueraient une des plus faibles performances depuis cinquante ans pour un gouvernement majoritaire au Québec.

La division des votes d’opposition y est évidemment pour beaucoup, mais il y a aussi que ceux qui ne voteront pas pour la CAQ demeurent relativement satisfaits du gouvernement Legault, à la notable exception de ces mécontents endurcis que sont les électeurs conservateurs. Ils ne voient pas la nécessité de voter de façon stratégique en se bouchant le nez, comme plusieurs l’ont fait au profit de la CAQ en 2018 afin de se débarrasser des libéraux.

Manifestement, bon nombre de souverainistes s’apprêtent à voter pour la CAQ, mais le PQ est tout de même le deuxième choix de 29 % des électeurs caquistes, selon Léger. À partir du moment où la victoire caquiste paraît assurée, faut-il enterrer le parti qui a porté le projet d’un pays francophone en terre d’Amérique pendant plus d’un demi-siècle ?

Bien sûr, il y a QS. À un journaliste qui avait noté l’absence de référence à l’indépendance lors de son lancement de campagne, Gabriel Nadeau-Dubois a répliqué qu’il avait proposé de faire du Québec « un des pays les plus verts du monde », mais on avait en effet eu l’impression qu’il avait mis l’accent davantage sur le vert que sur le pays.

Au moment où le coût de la vie explose, on peut estimer que la protection de son portefeuille est plus urgente que celle de la langue française, ou de l’environnement, sans s’en désintéresser pour autant. Dans un cas comme dans l’autre, les demi-mesures du gouvernement Legault sont nettement insuffisantes pour redresser la situation, et on arrivera plus tôt que tard au point de non-retour. Heureusement pour la CAQ, les partisans du PQ et ceux de QS se détestent trop pour unir leurs efforts.

Un jour ou l’autre, l’inflation sera jugulée, mais le déclin du français continuera de s’accélérer, comme le laissent clairement entrevoir les données du dernier recensement, tout comme la tendance à la centralisation de la fédération canadienne. Les fanfaronnades de M. Legault n’y changeront rien.

Dans l’état actuel des choses, le PQ donnerait cher pour retrouver les 17 % obtenus en 2018, qui constituaient pourtant un creux historique. Cela lui permettrait au moins de survivre jusqu’à 2026.

Rien n’assure que, dans quatre ans, les Québécois s’élèveront contre « le déni et la résignation » que Paul St-Pierre Plamondon reproche à la CAQ, encore moins que les « conditions gagnantes » d’un troisième référendum seront réunies, même si l’usure de huit ans de pouvoir se fera inévitablement sentir, avec ou sans François Legault.

Dans son roman L’alchimiste, le romancier brésilien Paulo Coelho a écrit : « C’est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. » S’il doit disparaître, le PQ aura au moins tenté de préserver celui que les Québécois sont venus à un cheveu de réaliser en 1995.