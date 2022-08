Spirale inflationniste

Wall Street peine encore à se remettre de la ligne dure employée par le président de la Réserve fédérale dans sa lutte contre une inflation toujours hors de contrôle. La question ne porte plus sur l’inévitabilité de la récession, mais bien sur la capacité des banques centrales à éviter un désancrage des attentes qui alimenterait une spirale salaires-prix.

Wall Street poursuivait sa glissade lundi. En clôture, l’indice Dow Jones affichait un recul sur séance de 0,6 % à 32 098,99 points, le Nasdaq avait perdu plus de 1 % pour se fixer à 12 017,67 points, et le S&P 500, avec 4030,61 points, avait cédé 0,7 %. Cette chute survient après celle, plus violente, de vendredi, qui faisait écho aux propos du président de la Fed, Jerome Powell. Le Dow Jones avait terminé la séance en baisse de 3 %, ce qui avait effacé plus de 1000 points. Le Nasdaq avait abandonné 3,9 % et le S&P 500, 3,4 %, Wall Street renonçant à tous ses gains du mois d’août.

Dans un discours fort attendu prononcé vendredi dans le cadre de la rencontre des banquiers centraux à Jackson Hole, Jerome Powell a fait savoir que le retour à la stabilité des prix « prendrait du temps » et entraînerait « une longue période de croissance plus faible » ainsi qu’« un ralentissement du marché du travail ». Pour ajouter que le retour de la hausse des prix autour de 2 % entraînerait une série de « coûts regrettables ». Mais y renoncer serait encore plus dommageable, a-t-on pu lire dans un texte de l’Agence France-Presse.

M. Powell a aussi indiqué que les taux d’intérêt iraient en territoire « restrictif », ajoutant que la barre du taux dit neutre n’était plus d’actualité pour l’instant. Pour une institution ayant pour double mission la stabilité des prix et la promotion de l’emploi… La question de la récession ne se pose plus. Reste à savoir son ampleur et sa durée.

Attentes en hausse

Au Canada, « des résultats d’enquêtes indiquent que davantage de consommateurs et d’entreprises s’attendent à ce que l’inflation soit plus élevée pendant plus longtemps, ce qui accentue le risque d’un enracinement de la forte inflation pour l’établissement des prix et des salaires. Si cela se produit, le coût économique pour restaurer la stabilité des prix sera plus grand », écrivait la Banque du Canada en juillet.

Selon les données de Statistique Canada, la hausse des salaires va en s’accélérant, et davantage au Québec. À l’échelle canadienne, le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 5,2 % sur 12 mois en juillet. La hausse oscillait autour de 2,5 % en début d’année. Le rythme se veut, de loin, plus rapide au Québec, avec une augmentation moyenne de 8,1 % sur 12 mois en juillet contre 3,1 % en janvier, et ce, malgré une inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation qui se chiffrait à 7,3 % au Québec le mois dernier, et à 7,6 % au Canada.

« La forte accélération de l’inflation et les anticipations élevées pour les prochains mois s’ajoutent à la pénurie de main-d’oeuvre pour expliquer la flambée des salaires » , a résumé Hélène Bégin, économiste principale au Mouvement Desjardins. Et l’écart témoigne d’un marché du travail davantage tendu au Québec.

Statistique Canada indiquait la semaine dernière que le nombre de postes vacants avait augmenté de 3,2 % (+32 200) en juin, et que les employeurs canadiens cherchaient activement à pourvoir plus de un million (1 037 900) de postes vacants — dont grosso modo le quart au Québec — pour un troisième mois d’affilée. La demande de travail totale (la somme des postes occupés et des postes vacants) a atteint un sommet de près de 17,7 millions en juin, en hausse de 9,4 % (+1 526 000) par rapport à un an plus tôt. Quant au taux de vacance, soit le nombre de postes vacants en proportion de la somme des postes vacants et des postes occupés, il s’est établi à 5,9 % en juin, ce qui égalise un record atteint en septembre 2021, a ajouté l’agence fédérale. « Les augmentations récentes d’un mois à l’autre n’étaient pas attribuables aux tendances saisonnières, ce qui indique que le nombre de postes vacants suit une tendance à la hausse depuis décembre 2020. »

Autre indicateur de tension, le ratio chômeurs-postes vacants s’est établi à un creux record de 1 en juin, ce qui signifie qu’on observe une personne cherchant un emploi pour chaque poste vacant. Il était à 1,9 un an plus tôt. Ce ratio était inférieur à 1 dans quatre provinces en juin, dont au Québec, qui affichait le taux le plus bas, soit 0,6.

Mais si l’on se fie au dernier Baromètre des affaires, publié le 25 août par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, à l’échelle canadienne, les plans d’embauche de personnel à temps plein font ressortir que 20 % des propriétaires de PME sont en recrutement, tandis que 15 % envisagent de réduire leurs effectifs. Pour leur part, les prévisions moyennes de croissance des prix poursuivent leur tendance à la baisse, étant passés à 4,2 % en août après avoir atteint un sommet à 4,9 % en mai. Les plans moyens relatifs aux salaires sont aussi en baisse, étant passés à 3,1 % en août après avoir atteint un pic de 3,6 % en juin.

« Étant donné que l’économie se dirige vers un important ralentissement au Canada et au Québec, la remontée attendue du taux de chômage l’an prochain pourrait temporairement mettre un couvercle sur la marmite. La pénurie de main-d’oeuvre est toutefois structurelle en raison des tendances démographiques, et les pressions salariales risquent de refaire surface rapidement dans le prochain cycle d’expansion », conclut Hélène Bégin.