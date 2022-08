Sésame, ouvre-toi!

La projection psychologique, abondamment explorée par Freud, est monnaie courante en politique, où le rejet de la faute sur les autres est comme une seconde nature. En période électorale, elle tend même à devenir la première.

Valérie Plante était toute désignée pour servir de bouc émissaire à la suite de la dernière flambée de violence armée dans les rues de Montréal, qui invite le milieu politique à faire de la lutte contre le crime un thème important de la prochaine campagne.

La mairesse se défend bien d’avoir rogné sur les sommes versées par Québec pour le financement du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), comme l’a laissé entendre le gouvernement Legault.

Que cela soit vrai ou non, l’aversion pour la gent policière qu’on lui prête ne peut que nourrir les soupçons. Aux yeux de plusieurs, l’admiration pour le travail du SPVM qu’elle a manifestée cette semaine semblera bien tardive.

Bien sûr, une campagne électorale peut réserver des surprises, mais personne ne doute sérieusement que la Coalition avenir Québec (CAQ) se dirige vers une victoire facile. Son seul véritable défi est de faire une percée significative sur l’île de Montréal, et elle semble déterminée à y parvenir.

En 2018, ses victoires dans Pointe-aux-Trembles et Bourget lui ont évité de devenir le premier parti à prendre le pouvoir sans faire élire de député à Montréal, mais l’image d’un gouvernement de banlieue et de région, insensible aux dossiers qui concernent la métropole, lui colle à la peau.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a cherché à tirer profit de cette image en reprochant au premier ministre d’avoir réagi à la double fusillade de mardi sur les réseaux sociaux alors qu’il s’était adressé à la population en point de presse, à Québec, lors du drame de l’Halloween 2020.

À la veille du déclenchement de la campagne, la lutte contre la violence armée pourrait donner au gouvernement l’occasion d’une annonce spectaculaire qui livrerait à la CAQ les circonscriptions libérales qu’elle convoite, non seulement sur l’île, mais également à Laval et sur la Rive-Sud. Un véritable sésame.

À partir du moment où la CAQ est assurée de former le prochain gouvernement, ce ne serait d’ailleurs pas une mauvaise chose que le point de vue montréalais soit davantage entendu au sein du caucus caquiste. Peut-être ce dernier serait-il plus sensible à la crise du logement ou encore au déclin dramatique du français, qui semblent le laisser totalement indifférent.

Puisque M. Legault paraît décidé à casser du sucre sur le dos du gouvernement Trudeau durant la campagne, le presser de faire davantage pour limiter le trafic d’armes en provenance des États-Unis ferait également meilleure impression sur les électeurs qu’une nouvelle chicane à propos du pont de Québec, qui survient à un bien curieux moment.

Tant que nos voisins américains persisteront à considérer les armes à feu comme des jouets, il est sans doute illusoire d’espérer exercer un réel contrôle, mais Ottawa ne semble même pas avoir envie d’essayer.

Dans la bataille de Montréal qui s’annonce, Québec solidaire peut aussi espérer faire des gains aux dépens du PLQ. Dans Verdun et dans Saint-Henri–Sainte-Anne, les projections du site Qc125 laissent entrevoir des luttes à trois.

Gabriel Nadeau-Dubois a également dénoncé le peu d’intérêt que le gouvernement semble porter à Montréal, réclamant qu’il pose « des gestes maintenant pour que les policiers soient en mesure de faire adéquatement leur travail dans la lutte contre le crime organisé ».

Si Québec solidaire a beau jeu de faire la leçon à la CAQ sur la question du logement ou de l’environnement, son programme en matière policière l’expose toutefois aux mêmes critiques que la mairesse Plante. Il n’est pas évident que ses propositions pour « une sécurité publique de gauche » rassureront la population.

Tout le monde est d’accord pour qu’on limite le plus possible les abus policiers, qu’on élimine le profilage racial et qu’on favorise chez les futurs policiers et policières « des attitudes d’ouverture et de dialogue ».

Les résidents de certains quartiers de Montréal, ayant l’impression de vivre au Far West et craignant d’être victimes d’une balle perdue, se demanderont toutefois si le moment est le mieux choisi pour qu’on équipe les policiers d’armes « à visée non létale ».

Dénonçant les « forces politiques » qui ont prôné le définancement et le désarmement de la police au cours des dernières années, Éric Duhaime a proposé l’ajout de 400 policiers à Montréal. Au Parti conservateur du Québec (PCQ), on construit l’avion en plein vol. La plateforme rendue publique il y a tout juste deux semaines était muette sur le sujet. Manifestement, Montréal ne figure pas encore dans les plans du PCQ.